Verherrlichung der Wehrmacht alltäglich

Anlässlich der Aussage der Verteidigungsministerin, die Wehrmacht sei »in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr«, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, am Donnerstag:

Der Wehrmachtsverherrlichungssaustall in der Bundeswehr muss aufgeräumt werden. Doch die Bundeswehr-Führung und Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sind die letzten, denen das zuzutrauen ist. Die Wehrmacht ist bis heute eine Traditionssäule der Bundeswehr. Es nützt nichts, dies gebetsmühlenhaft zu dementieren. Wenn sich die Bundeswehr tatsächlich von der Wehrmacht distanzieren will, dann sollte sie beispielsweise endlich ihre Kasernennamen entnazifizieren. Ein guter Anlass dafür steht bevor: In Rotenburg soll etwa noch in diesem Monat über die Namensgebung nach Oberst Helmut Lent entschieden werden. Der Offizier der Naziwehrmacht war bis zuletzt hitlertreu, gab noch im Sommer 1944 Durchhalteparolen von sich und phantasierte vom Endsieg.

Ihre Nähe zur Wehrmacht bekundet die Bundeswehr auch durch die Kasernennamen Marseille (Wehrmachtsjagdflieger) in Appen-Uetersen, Dirk Lilienthal (Ritterkreuzträger) in Delmenhorst und Adelbert Schulz (Generalmajor an der Ostfront) in Munster. Bei jedem Großen Zapfenstreich salutiert das Wachbataillon mit alten Wehrmachtskarabinern. Der langjährige Chef des Kommandos Spezialkräfte, KSK, hatte die Eliteeinheit nach ihrer Gründung ausdrücklich in einer Traditionslinie zu einer Terroreinheit der Wehrmacht verortet. Auf der Luftwaffenbasis Zell werden bis heute Gedenkfeiern für den Naziflieger Werner Mölders geduldet. Die Beispiele ließen sich leider endlos fortsetzen.

Vor diesem Hintergrund muss man sich nicht darüber wundern, dass ein Offizier der Bundeswehr sein Dienstzimmer mit einem wehrmachtsverherrlichenden Bild schmückt und ein Hakenkreuz in seine Waffe ritzt. Man muss vielmehr fragen: Wie viele solcher Offiziere und Soldaten gibt es noch? Es wäre Zeit für die Offenlegung aller 280 rechtsextremen Verdachtsfälle, denen der MAD derzeit nachgeht – um zu verhindern, dass sie unter den Teppich gekehrt werden.

Die jW-Schwerpunktseite vom 4. Mai hatte eine abgesagte Konferenz zum Nahostkonflikt in der Evangelischen Akademie Tutzing zum Thema. Nach Redaktionsschluss am 3. Mai antwortete der Direktor der Akademie, Udo Hahn, auf eine Anfrage von junge Welt. Darin heißt es unter anderem:

(…) Tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass wir Tagungen verschieben. Bei achtzig, neunzig Veranstaltungen pro Jahr aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Theologie, Philosophie usw. ist das beinahe unvermeidlich. Die Qualitätssicherung unserer Arbeit ist hier unser Leitmotiv. Dabei kann es auch dazu kommen, dass wir – wie im konkreten Fall – am Ende zu einer anderen Auffassung kommen als unsere Kooperationspartner. Die daraus entstehenden Fragen diskutieren wir auch in jedem anderen Fall intern. Und so bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich auf die Fragen, die Sie mir stellen, hier nicht näher eingehen möchte.

Generell wünsche ich mir in der aktuellen Debatte einen gemäßigteren Ton. Die Enttäuschung verstehe ich, aber es gibt keinen Grund, unser Haus neuerdings als Ort der Unfreiheit zu brandmarken. Wer unsere vielfältigen Veranstaltungsangebote kennt, weiß, was wir bieten. (…)