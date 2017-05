Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Bei der angelaufenen Tarifrunde des Einzelhandels geht es um viel – und um viele. Rund 3,4 Millionen Menschen arbeiten in der Branche – dreimal mehr als in der Automobilindustrie. Schon deshalb haben Tarifauseinandersetzungen im Einzelhandel eine große gesellschaftliche Bedeutung. Das gilt um so mehr, als es sich bei »der Verkäuferin« um einen typischen »Frauenberuf« handelt, an dem sich die Folgen unsicherer und schlecht entlohnter Arbeitsverhältnisse wie in einem Brennglas zeigen. Zwei von drei Beschäftigten sind weiblich. Und ein Großteil von ihnen arbeitet unter prekären Bedingungen. Nur jeder dritte hat eine sozialversicherte Vollzeitstelle, 20 Prozent sind »Minijobber«. Die Folge: Hunderttausende Beschäftigte können von ihrer Arbeit nicht leben – von einer auskömmlichen Rente ganz zu schweigen.

Der Einzelhandel zeigt exemplarisch, zu welchen Verwerfungen die neoliberale Deregulierung in Kombination mit aggressiver Unternehmenspolitik führt. Bis zur Jahrhundertwende war die Branche von stabilen Tarifnormen und in weiten Teilen durchsetzungsfähigen Gewerkschaften geprägt. Bis dahin wurden Tarifverträge stets für allgemeinverbindlich erklärt. Sie galten also nicht nur in tarifgebundenen Firmen, sondern für alle. Das hat sich radikal geändert. Heute sind nur noch etwa 40 Prozent der Belegschaften durch Tarifverträge abgesichert. Den Preis dafür zahlen nicht nur die Beschäftigten, sondern die Gesellschaft als Ganzes: Mit jährlich rund 1,5 Milliarden Euro werden die Niedriglöhne im Einzelhandel durch Steuergelder subventioniert. Auf der anderen Seite stehen die Eigentümer der Handelskonzerne in den Listen der Superreichen stets ganz weit oben.

All das macht diese Tarifauseinandersetzung zu einem zutiefst politischen Konflikt. Zumal sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft dieses Mal auf die Fahnen geschrieben hat, wieder für eine größere Reichweite der Tarifregelungen zu sorgen. Unter dem Motto »Einer für alle« fordert ver.di, dass die Verträge für allgemeinverbindlich erklärt werden. Diese Forderung richtet sich gleichermaßen an Konzerne und Regierung. Letztere muss die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtern. Die bisherigen Schritte der Koalition in diese Richtung sind bei weitem nicht ausreichend. Die anstehenden Wahlen bieten eine gute Gelegenheit, hier Druck zu machen.

Eine öffentliche Diskussion über Armutslöhne bei gleichzeitigen Superprofiten könnte auch die Einzelhandelskonzerne treffen, die ihren Expansionsdrang auf Kosten der Belegschaften – und der Lieferanten, beispielsweise in der Landwirtschaft – ausleben. Gesellschaftliche Bündnisse mit anderen Betroffenen und sozialen Initiativen könnten ver.di helfen, diese Auseinandersetzung zu bestehen. Das ist jedenfalls erfolgversprechender als der Versuch, den Unternehmern Tarifverträge durch Zugeständnisse schmackhaft zu machen, wie es bei der diskutierten Entgeltreform der Fall sein könnte (siehe jW vom Donnerstag).