Ganz kurz »wie früher«

Seit den seligen Tagen von Buck Rogers – und länger schon – wird »die Galaxie« von Schiffen, sogenannten Raumschiffen, befahren und von lustigen Ungeheuern bevölkert. Letztere sehen stets irgendwie so aus wie die erstaunlichen Tiere, die auf der Erde hin und wieder aus der tiefsten Tiefsee an irgendwelche Strände geschwemmt werden.

Folgerichtig gibt es in »der Galaxie« auch Pfeile und Schwerter, Enterhaken und Harpunen. Es gibt Piraten und Begräbnisse. Es gibt Inselkönigreiche aus Blattgold und solche aus Talmi. Es gibt Meutereien und Sprengstoff, Feuer und Krach.

Nicht zuletzt gibt es auch noch tragbare Kassettenrekorder, die unablässig zweitrangige Hits der späten 1970er abspielen. Diese Mixtapes sind der unersetzliche Schatz »der Galaxie«.

Selten haben Filme so ein Wesen darum gemacht, dass sie einen Soundtrack aus zweiter Hand haben, wie »Guardians of the Galaxy« und nun, abermals gedreht und geschrieben von James Gunn, die unvermeidliche Fortsetzung »Guardians of the Galaxy 2«. Die Filme finden so unvermeidlich ihre Fortsetzung wie früher die Mixtapes. So unbekümmert ist das Prinzip der Wiederholung, so schamlos notwendig das (Selbst-)Plagiat.

Im Grunde muss man von »Guardians of the Galaxy 2« nicht viel mehr sehen als die tatsächlich ungeheuer charmante Eröffnungssequenz. Die Guardians – das sind zunächst der rabiate Waschbär Rocket, die grünhäutige Kriegerin Gamora (Zoe Saldana), der skatologische Klops Drax (Dave Bautista) und der Hüter des Kassettenrekorders, Peter Quill (Chris Pratt) – kämpfen gegen eines dieser an den Strand »der Galaxie« gespülten Tiefseemonster. Sie tun das im Auftrag einer herrschenden Kaste, deren Haut und Kleidung aus Gold bestehen und die eine Vorliebe hat für Fernsteuerung (Drohnentechnologie), aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass im Bildvordergrund der Spross, das Nachfolgemodell für den einsilbigen Baumstamm Baby Groot aus dem ersten Teil, zu »Mr. Blue Sky« von ELO aus dem Jahre 1977 (und bereits damals schwer mit Comicraumfahrtmythologie beladen) ein paar Tanzschritte macht, ohne sich vom Ablauf der Schlacht groß beeindrucken zu lassen. Man hat umgehend verstanden: Die Weltraumschlacht ist nicht viel mehr als ein Hintergrundgemälde für das lustige kleine Cartoonding und den konservierten Song im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Aufgebrochen sind die »Guardians«, um das Marvel-Film-Universum wieder näher an den Spaß ohne Reue der Comicvorlagen zu bringen. Eine Welt, die episodenhaft, parodistisch und polytheistisch ist, eine Verheißung. Vielleicht auf dem Weg zu einem primär taktilen, erotischen Universum ähnlich wie in »Barbarella«. Doch vorher trifft ausgerechnet der erklärtermaßen größte Trottel des Universums, Peter Quill, seinen mutmaßlichen Vater, der nichts anderes als eine Art Gott unter anderen Göttern darstellt. Er nennt sich Ego und wird von Kurt Russell gespielt. Das mag erstaunlich klingen. Noch erstaunlicher ist allerdings, dass dessen Gestalt in der »Urszene« des Films, der Zeugung des Peter Quill in Missouri anno 1980, dank digitaler Animation tatsächlich die des noch einigermaßen jugendlichen (äh, zurückgerechnet also ungefähr 30jährigen) Kurt Russell ist. Kurzum, der darf ganz kurz wieder aussehen »wie früher«. Wahre Wunder der Programmierung: Es gibt keine neuen Gesichter, nur wiederverjüngte alte; es gibt keine neuen Lieder, nur konservierte alte.