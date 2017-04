USA zündeln in Korea

»Hey, USA! Seid ihr Freunde oder Besatzungstruppen?« Demonstranten gingen am Mittwoch in Seongju südlich von Seoul gegen die Errichtung eines sogenannten US-Abwehrsystems auf die Straße Foto: Kim Jun-beom/Yonhap/Reuters

Die US-Streitkräfte in Südkorea haben am Mittwoch begonnen, ihr Raketenabwehrsystem THAAD im Südosten des Landes zu stationieren. Der Standort liegt etwa 250 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Die Einsatzfähigkeit des Systems wird zum Jahresende erwartet.

Die Anlieferung der Bauteile mit schweren Lkw auf einem ehemaligen Golfplatz wurde von Protesten mehrerer hundert Menschen aus umliegenden Dörfern begleitet. Durch das brutale Vorgehen der Polizei gab es zahlreiche Verletzte, von denen mehrere Knochenbrüche erlitten hatten.

Der Beginn der Baumaßnahmen erfolgte früher als zunächst geplant. Die Trump-Administration sieht sich offenbar unter Zeitdruck und will schnell »vollendete Tatsachen« am künftigen Standort schaffen. In Südkorea soll am 9. Mai eine vorgezogene Präsidentenwahl stattfinden. Vorausgegangen war am 9. Dezember 2016 die vom Parlament erzwungene Absetzung der konservativen Präsidentin Park Geun Hye wegen Amtsmissbrauch. Mit ihr hatte Donald Trumps Vorgänger Barack Obama im Juli 2016 die Aufstellung des THAAD-Systems vereinbart. Die Opposition, die bei der Parlamentswahl vom April 2016 die Mehrheit in der Nationalversammlung gewann, lehnt das Projekt ab.

Die größten Erfolgsaussichten bei der bevorstehenden Präsidentenwahl werden dem Vorsitzenden der sozialliberalen Minju-Partei, Moon Jae In, eingeräumt. Er protestierte am Mittwoch gegen den Stationierungsbeginn des THAAD-Systems, durch den »die öffentliche Meinung und die angemessene Vorgehensweise« missachtet würden. Er verlangte, bis zur Einsetzung einer neuen Regierung nach der Wahl alle Arbeiten am geplanten Standort einzustellen. Nur diese könne unter Einbeziehung der Meinung der Bevölkerung und nach erneuten Verhandlungen mit den USA eine Entscheidung treffen.

Seit Bekanntwerden des Projekts haben China und Russland immer wieder ihre »tiefe Besorgnis« über die damit verbundene »Störung des strategischen Gleichgewichts in der Region« geäußert. Insbesondere die Regierung in Beijing fürchtet, dass die mit THAAD verbundenen Radaranlagen weit ins chinesische Territorium hineinspähen könnten. In diesem Zusammenhang hat China inoffizielle Strafmaßnahmen gegen südkoreanische Firmen verhängt. Ein Sprecher des Außenministeriums forderte die USA und Südkorea am Mittwoch auf, die Bauteile des Systems wieder abzutransportieren.

Ebenfalls am Mittwoch fand der Stapellauf des ersten vollständig in China entworfenen und gebauten Flugzeugträgers statt. Wie international üblich sind an dem Schiff umfangreiche weitere Arbeiten erforderlich, bevor es eine längere Probezeit auf See absolvieren kann. Mit der Indienstnahme des Kriegsschiffs, dessen Bau 2013 begonnen wurde, wird erst für 2020 gerechnet.

China besaß bisher nur einen umgebauten und modernisierten Flugzeugträger, der 1988 in der Sowjetunion vom Stapel gelaufen war und 1998 von der Ukraine an Beijing verkauft wurde. Ein dritter chinesischer Flugzeugträger wird möglicherweise bereits gebaut.

Die USA haben zehn solche Kriegsschiffe im Einsatz – mehr als alle anderen Staaten der Welt zusammen. Ein elfter Träger ist in der Probephase, ein zwölfter im Bau.