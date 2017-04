Neonaziklubhaus angezündet

Das Klubhaus der Neonazikameradschaft »Voice of Anger« in der ehemaligen Gaststätte »Zur Gartenschänke« in Memmingen ist durch einen Brand vollständig zerstört worden. Nach Polizeiangaben hatte am Dienstag morgen um 4:07 Uhr eine Anwohnerin festgestellt, dass ein Gebäude in der Talstraße brannte. Im betreffenden Abschnitt befinden sich mehrere Schrebergärten. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gebäude verhindern können, hieß es im Polizeibericht weiter. Der geschätzte Schaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro. Personen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar, ließen die Ermittler verlauten.

Auf dem Portal Indymedia linksunten, das anonyme Nutzer jederzeit mit Artikeln oder Pamphleten bestücken können, war aber bereits um 5.15 Uhr ein Bekennerschreiben aufgetaucht. »So wichtig wir es finden solche Zeichen zu setzen, ist es doch sehr enttäuschend, das auf Demonstrationen zwar Parolen wie ›Nazis gibts in dieser Stadt/Bildet Banden macht sie platt!‹ gerufen werden, in der Praxis aber die größte Neonazikameradschaft Bayerns in selbiger Stadt Monate lang ein Clubhaus nutzt«, beklagen wortwörtlich die Verfasser, die sich »Rats against Fascism« nennen. Abgesehen der wahlweise punkig oder ironisch wirkenden Selbstbezeichnung als »Ratten«, fanden sich in dem Schreiben keine offensichtlichen Anhaltspunkte, die gegen seine Echtheit sprechen. Wenige Kilometer vom Tatort entfernt habe sich mit »Oldschool Records« ein Neonazimusiklabel niedergelassen, gegen das ebenfalls »kaum Widerstand sichtbar« sei. Deshalb, schreiben die Unbekannten, hätten sie beschlossen, in der Nacht auf den 25. April einen Brandsatz im Klubhaus von »Voice of Anger« zu legen. »Denn es gibt kein ruhiges Hinterland.« (jW)