Eigentümlicher Sprengstoff

Als misogyner Angeber längst aktenkundig: Ilie Nastase in Wimbledon Foto: EPA/ANDY RAIN

Es war mal wieder ein ziemlich wildes Wochenende im Profitennis, insbesondere der 22.4. wird vermutlich als der schwarze Samstag der Saison 2017 in die Geschichtsschreibung eingehen. Da war zunächst das Halbfinale beim Masters 1000 in Monte Carlo, dem traditionellen ersten Höhepunkt der europäischen Sandplatzsaison, zwischen Titelverteidiger Rafael Nadal und dem Belgier David Goffin, der das Viertelfinale heldenhaft 6:2, 3:6, 7:5 gegen Novak Djokovic überstanden hatte. Ähnlich energisch ging Goffin das Match gegen Nadal an, schaffte ein frühes Break und hatte bei eigenem Service Spielball zum 4:2. Eine Vorhand von Nadal landete gut einen halben Meter im Aus, die Sache schien geritzt.

Dann griff Stuhlschiedsrichter Cédric Mourier ein, behauptete, der Ball sei im Feld gewesen und deutete zielsicher auf einen falschen Ballabdruck. Nach dieser durchaus skandalösen Fehlentscheidung schaffte Nadal nicht nur das Rebreak, Goffin gelang danach nur noch ein einziger Spielgewinn. Nadal zog – unter heftigen Buhrufen des Publikums – 6:3, 6:1 ins Finale ein. Dort traf er auf den großen Überraschungsfinalisten Albert Ramos-Vinolas, der das Turnier seines Lebens spielte. Zur Belohnung steht der 29jährige seit Montag zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top 20 der Weltrangliste (auf 19).

Es ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass Nadal ein großes Sandplatzfinale gegen einen Landsmann verliert. Er gewann 6:1, 6:3 und damit seinen sage und schreibe zehnten Titel in Monte Carlo (2005–2012, 2016/17). Keinem anderen ist es in der »Open Era«, also seit 1968, jemals gelungen, ein Turnier so häufig zu gewinnen. Und mehr noch: Es war Nadals insgesamt 50. Sandplatztitel. Damit führt er (leider, leider) die Rangliste der Sandplatzkönige nunmehr vor dem großen Guillermo Vilas (49 Titel) an.

Für den größten Skandal des Wochenendes aber sorgte in unnachahmlicher Bösartigkeit ein anderer mehrfacher (1971–73) Monte-Carlo-Titelträger: Ilie Nastase brachte als Kapitän des rumänischen Fed-Cup-Teams von Beginn an recht eigentümlichen Sprengstoff in die Play-off-Begegnung des Gastgebers gegen das Team Großbritanniens in der Sandplatzhölle von Constanta, der Heimatstadt der rumänischen Spitzenspielerin Simona Halep.

Im Vorfeld war der 70jährige – als misogyner Angeber längst aktenkundig – mit rassistischen Bemerkungen über die Schwangerschaft von Serena Williams sowie anzüglichen Bemerkungen gegenüber der britischen Teamkapitänin Anne Keothavong aufgefallen (er fragte sie während einer Pressekonferenz nach ihrer Hotelzimmernummer).

Im Laufe des Matches zwischen Sorana Cirstea und Johanna Konta am Samstag explodierte die Bombe Nastase dann endgültig. Zu Beginn des zweiten Satzes, Konta hatte den ersten 6:2 gewonnen, beschimpfte Nastase zunächst den Stuhlschiedsrichter, dann Konta und Keothavong, schließlich die ganze Welt, und musste von mehreren Offiziellen aus dem Stadion geführt werden. Als Konta Minuten nach diesen Tumulten im zweiten 1:3 zurücklag, brach sie auf dem Platz in Tränen aus. Das Match wurde – nicht völlig regelkonform – kurz unterbrochen. Konta gewann schließlich 6:2, 6:3. Was am nächsten Tag bedeutungslos wurde, da Rumänien die Begegnung insgesamt mit 3:2 gewann. Nastase wiederum ist laut offizieller Erklärung der ITF für alle von dieser ausgerichteten Turniere vorläufig gesperrt. Selbstverständlich setzte sich Nastase bereits am Sonntag über diese Sperre hinweg und war im Stadion, wenn auch nicht mehr in offizieller Funktion.

Zum Fed-Cup-Halbfinale in Florida gegen die USA schickte Titelverteidiger Tschechien aufgrund diverser Absagen und Verletzungen ein C-Team, u.a. mit der 17jährigen Wunderspielerin Marketa Vondrousova, die vorletzte Woche in Biel ihr zweites WTA-Turnier gespielt hatte – und es gewann. Die Tschechinnen verloren erst im entscheidenden Doppel insgesamt mit 2:3. Die USA treffen im Finale im November auf das Überraschungsteam aus Belorussland, das sich in der Schweiz 3:2 gegen den Gastgeber durchsetzte.

In Stuttgart, wo am Wochenende die BRD das praktisch bedeutungslose Fed-Cup-Play-off gegen die Ukraine 3:2 gewann, soll morgen Maria Scharapowa gegen Roberta Vinci ihr Matchdebüt nach Dopingsperre geben, obwohl es der Russin bis dahin laut Regelwerk nicht einmal erlaubt ist, das Turniergelände auch nur zu betreten.