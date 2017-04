Kiffen für den Aufschwung

Am Tresen der Speakeasy Vape Lounge, einem der wenigen Clubs in den USA, in denen man Marihuana genießen darf (12. April 2017) Foto: AP Photo/Thomas Peipert

Den Restaurants in Denver laufen die Köche weg. Auch Kellnerinnen und Kellner haben keine Lust mehr. Schuld daran hat nach Ansicht der Wirte die Droge Cannabis. Oder genauer gesagt der Bundesstaat Colorado, der vor drei Jahren Haschisch und Marihuana legalisiert hat. Seitdem finden die Gastronomen kaum noch Personal. Das berichtete am Montag De Volkskrant aus den Niederlanden.

Der akute Arbeitskräftemangel hat aber nichts mit der träge machenden Wirkung der Droge zu tun. Auf den Cannabisplantagen und in der THC verarbeitenden Industrie ist schlichtweg mehr Geld zu verdienen, die Stundenlöhne sind höher. Restaurantbesitzer zahlen rund 9,20 Euro, in der Hanfindustrie gibt es gut und gerne das Doppelte. Die Legalisierung hat einen boomenden Wirtschaftszweig geschaffen, der dafür sorgt, dass die Arbeitslosenquote in Colorado mit 2,6 Prozent auf einem historischen Tiefstand ist. Im Landesschnitt liegt sie bei 4,5 Prozent.

Da hat es kaum noch jemand nötig, sich für wenig Geld in den Restaurants die Füße plattzulaufen oder am heißen Herd Hamburger zu brutzeln. Dabei gehe es längst nicht nur um ungelernte Aushilfskräfte, gab ein Wirt bereits vor einiger Zeit gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg zu. Auch richtig gute Köche kündigten und suchten in der Hanfproduk­tion eine neue Herausforderung.

Früher bröselte sich der Kiffer das Zeug in den Joint, heute kann er Marihuana am Lutscher schlecken oder bei einer Tasse Tee in Keksen verzehren. Schokoriegel, Lebkuchen oder Weingummi – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein ideales Terrain für ambitionierte Köche mit Esprit, die kulinarisches Neuland betreten wollen.

Colorado war der erste Bundesstaat in den USA, der per Volksabstimmung Cannabis in einem gewissen Rahmen erlaubte. Jeder Einwohner über 21 Jahre darf rund 30 Gramm kaufen. Joints in der Öffentlichkeit sind verboten, die Kommunen dürfen entscheiden, ob sie Hanfläden einrichten. Coffeeshops wie in den Niederlanden, wo sich die Konsumenten in geselliger Atmosphäre gleich vor Ort eine anstecken können, gibt es in Colorado offenbar nicht.

Für den Bundesstaat ist die neue Branche ein Segen: 25 Prozent Verkaufssteuer fließen in die Haushaltskasse. Das sind mehrere hundert Millionen Euro jedes Jahr. Das Geld wird unter anderem für die Renovierung und den Neubau öffentlicher Schulen verwendet. Die Stadt Aurora, die drittgrößte in Colorado, kündigte letztes Jahr an, 1,5 Millionen Dollar aus der Hanfsteuer für Obdachlose zu verwenden, wie die Denver Post seinerzeit berichtete. Auch der Rest der insgesamt 5,4 Millionen Dollar, die Aurora durch den Cannabisverkauf einnimmt, soll gemeinnützigen Zwecken zufließen.

In Deutschland hingegen gibt der Staat viel Geld aus, um harmlose Marihuana-Konsumenten strafrechtlich zu verfolgen. Ganz abgesehen vom Arbeitsaufwand, den Richter und Polizisten betreiben müssen, um Kiffer vor Gericht zu zerren. Nicht zuletzt das Beispiel Colorado zeigt, dass eine Legalisierung auch den kriminellen Drogensumpf eindämmt, indem sie die Märkte für harte und weiche Drogen trennt. Wer nur kiffen will, muss nicht zum illegalen Dealer an der dunklen Straßenecke und kommt so nicht mehr automatisch mit Heroin und Crystal Meth in Berührung. Es ist schon merkwürdig: Ausgerechnet die sonst so effizienten Deutschen verzichten darauf, diese Einnahmequelle auszuschöpfen.

Die Wirte in Colorado beklagen unterdessen, dass die Gäste ausbleiben. Alkohol ist teuer und Cannabis ist für den Rausch zwischendurch mittlerweile durchaus eine Alternative. Klagen auf hohem Niveau, findet die niederländische Volkskrant: »In Denver wurden in diesem Frühling 30 neue Restaurants eröffnet, eine Hausse, die zu einem großen Teil der Liberalisierung der weichen Drogen zu verdanken ist.« Die Marihuanabranche setze in Colorado eine Mil­liarde Euro um, da falle indirekt auch einiges für die herkömmliche Gastronomie ab. »Auch die Zehntausenden Hanftouristen müssen essen – sogar noch mehr«, witzelt De Volkskrant. Der Wirkstoff THC sorgt bei vielen Kiffern für ein starkes Hungergefühl und Fressattacken.