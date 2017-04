Weiterhin zuwenig Kitaplätze

Gut aufgehoben: Hier nehmen Kinder der Kitas Gänseblümchen und Buddelflink an einem Aktionstag in Berlin teil (7. Oktober 2015) Foto: Jörg Carstensen/dpa-Bildfunk

In der Bundesrepublik Deutschland sind noch immer nicht genügend Kitaplätze vorhanden, um alle Eltern, die dies wünschen, zu entlasten. Das geht aus der Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Zwar sei die Zahl der angebotenen Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren in den vergangenen zehn Jahren gestiegen: 2016 seien 720.000 angeboten worden, ein Plus von mehr als 400.000 gegenüber 2006. Doch erst knapp ein Drittel der Kinder unter drei Jahren würde heute in einer Kindertageseinrichtung oder von Tagesmüttern beziehungsweise -vätern betreut. Einen Betreuungsbedarf gebe es aber für deutlich mehr Kinder: Für 46 Prozent der Kleinkinder war ein solcher im vergangenen Jahr angemeldet worden.

Die Gesamtausgaben des Staates für die Kindertagesbetreuung haben sich von 2005 bis 2015 mehr als verdoppelt. Sie stiegen von 10,8 Milliarden Euro auf 23,7 Milliarden Euro. Die Information teilte am Sonntag die Nachrichtenagentur dpa mit, die beim Bundesfamilienministerium angefragt hatte. Gemäß dpa soll auch Bundesministerin Manuela Schwesig (SPD) betont haben, dass es noch »Baustellen« bei der Kinderbetreuung gebe. Sie soll gleichzeitig die Fortschritte gelobt haben. Zusätzliche Plätze, so Schwesig, seien nötig, um den Mehrbedarf durch steigende Geburtenraten und zugewanderte Flüchtlingskinder zu decken. Auch für die Qualität der Betreuung solle mehr getan werden.

Beim Verhältnis von Kindern unter drei Jahren zu professionellen Betreuern gibt es offenbar kaum Veränderungen. Kam 2012 rechnerisch auf 4,5 Kinder in einer Kita eine Vollzeitkraft, waren es 2016 vier Kinder. Bei denen über drei Jahren sank der Betreuungsschlüssel von 1:9,1 auf 1:8,6. In den ostdeutschen Ländern liegt das Verhältnis in dieser Altersgruppe durchgängig bei über 1:10. Dazu hatte sich im Juni 2016 bereits die Bertelsmann-Stiftung im Rahmen ihres »Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme« geäußert. Demnach sollte sich idealerweise eine Fachkraft um drei Krippenkinder kümmern. Geht es um Kindergartenkinder, solle das Verhältnis 1:7,5 nicht überschritten werden. Um das zu erreichen, müssten 107.000 weitere Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden.

Dem Bundesfamilienministerium zufolge gebe es nach wie vor erhebliche Unterschiede bei der Nutzung der Kitaangebote, einerseits je nach Bildungsstand, darüber hinaus zwischen Ost und West. Nur 16,4 Prozent der Eltern mit Hauptschulabschluss gaben ihre Kinder 2016 in die Betreuung, aber 37,7 Prozent derer mit Hochschulreife. In Westdeutschland waren es 28,1 Prozent, auf dem Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Republik 51,8 Prozent. (dpa/jW)