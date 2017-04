Solidarität

Weltweit protestieren Menschen gegen die laut Medienberichten systematische Verfolgung und Ermordung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (LGBT) in Tschetschenien. In Mexiko hielten Aktivisten am Donnerstag eine Kundgebung vor der russischen Botschaft ab (Foto). Der Kommunistische StudentInnenverband (KSV) aus Österreich erklärte am Freitag »(…) in Tschetschenien, wo der Diktator Kadyrow mit Putins Segen herrscht, sind Blutrache, Ehrenmorde, Frauenhass und Gewalt gegenüber der Bevölkerung Alltag. Schluss mit dieser homophoben Kampagne!«, fordern die Kommunisten. (jW)