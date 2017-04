Blaupause für G-20-Gipfel

AfD und Gegendemonstranten erwartet ein Großaufgebot der Polizei Foto: snapshot/Future Image/ C. Hardt

Den Kölnerinnen und Kölnern dürfte ein turbulentes Wochenende ins Haus stehen: Über 50.000 Menschen – so Schätzungen der Polizei – werden am kommenden Samstag gegen den Bundesparteitag der AfD protestieren. Verschiedene Bündnisse, Organisationen und Parteien rufen dazu auf. Darunter sind erstmalig sogar Kölns Karnevalsvereine, die Kirchen, schwul-lesbische Initiativen wie das Bündnis »Queergestellt« sowie Migrantenorganisationen. Das Bündnis »Kein Kölsch für Nazis«, das mittlerweile von mehr als 200 Gaststätten, Clubs und Kneipen unterstützt wird, hat über 200.000 Bierdeckel gegen den AfD-Parteitag in der Domstadt verteilt und sich dadurch an der Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten beteiligt. Konkret sind für Samstag verschiedene kleinere Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Das Bündnis »Solidarität statt Hetze«, das unter anderem von verschiedenen Antifagruppen, Linkspartei und DKP unterstützt wird, ruft zu Massenblockaden rund um das in der Kölner Innenstadt gelegene Maritim-Hotel auf, in dem die rechtspopulistische Partei tagen will.

Obwohl das Bündnis auf seiner Internetseite einen »Aktionskonsens« veröffentlicht hat, demzufolge von den Blockadeaktionen »keine Eskalation« ausgehen solle, werden Scharfmacher aus etablierter Politik, Polizei und Sicherheitsbehörden nicht müde, Gewalt von seiten der Demonstranten herbeizufabulieren. So hat die Kölner Polizei an Zehntausende Haushalte eine Wurfsendung verteilt, in der die gesamte Kölner Innenstadt zur »roten Zone« erklärt wird. Zu einem polizeirechtlichen »Gefahrengebiet« also, in dem Grundrechtseingriffe möglich sind, ohne im Einzelfall prüfen zu müssen, ob eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt. Beim Bündnis »Solidarität statt Hetze« sorgt dieses Vorgehen erwartungsgemäß für Unmut: »Es gibt einen einzigen Akteur, der seit Wochen über Gewalt spricht: die Polizei.« So wolle sich Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies offensichtlich von Politik und Medien einen Freifahrtsschein für den Einsatz von Pfefferspray und Gummiknüppeln ausstellen lassen. »Die Kölner Polizei erklärt de facto das gesamte Gebiet, in dem die Proteste gegen den Parteitag stattfinden sollen, zum Gefahrengebiet«, kritisierte das Bündnis außerdem in einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Stellungnahme.

Nicht nur die von den Beamten benutzen Begrifflichkeiten, sondern auch das Einrichten einer »roten Zone« deuten darauf hin, dass die Polizei ihren Großeinsatz am kommenden Wochenende als Testlauf für den Einsatz rund um den G-20-Gipfel im Juli in Hamburg nutzen will. Dann werden ebenfalls Zehntausende linke Demonstranten erwartet. Auch in der Hansestadt will die Polizei demonstrationsfreie Zonen schaffen.

Die Kölner Protestbündnisse wollen sich jedoch von den Einschüchterungsversuchen und der von der Stimmungsmache von Polizei und Medien nicht irritieren lassen. Zum Schutz der Demonstranten haben Bürgerrechtsorganisationen und Abgeordnete aus dem Bundestag und verschiedenen Landtagen bereits angekündigt, das Vorgehen der rund 4.000 Polizisten, die am kommenden Wochenende zum Schutz der Rechten eingesetzt werden sollen, genau zu beobachten.

Trotzdem steht zu befürchten, dass der Einsatz der Beamten auf Eskalation ausgerichtet ist. Dafür spricht auch, dass die Kölner Polizei am vergangenen Samstag 900 Beamte einsetzte, um ganze elf Neofaschisten vor dem Protest mehrerer hundert Antifaschisten zu schützen. Zudem standen Räumpanzer, Reiter- und Hundestaffeln und Wasserwerfer bereit.

Sollte es am Wochenende aufgrund der schon jetzt von der Polizei betriebenen Eskalation in der Domstadt tatsächlich zu Ausschreitungen kommen, dürfte dies vor allem dem skandalträchtigen nordrhein-westfälischen Landesinnenmister Ralf Jäger (SPD) gelegen kommen. Dieser steht seit Monaten in der Kritik der Oppositionsparteien im Landtag. In immer kürzeren Abständen wird Jägers Rücktritt unter anderem wegen der Affäre um die Besoldung des rechten Polizeigewerkschafters Rainer Wendt und der Fehler im Umgang mit dem mutmaßlichen islamistischen Attentäter Anis Amri gefordert. Kurz vor der Landtagswahl, die in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai stattfindet, könnte eine öffentliche Debatte um »linke Gewalt« vor allem von der Personalie Jäger ablenken – was diesem keineswegs ungelegen kommen dürfte.