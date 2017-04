Innere Kämpfe

»Ausstiegshilfe« anlässlich eines Neonaziaufmarsches am Bahnhof ­Magdeburg-Neustadt im Januar 2014 Foto: Christian-Ditsch.de

Es ist einer der komischen Momente im autobiographischen Roman »Neonazi«, als dem späteren Aussteiger »Timo F.« im Alter von 16 Jahren ernste Zweifel durch den Kopf schießen: »Es erschien mir ohnehin schon schwierig, eine Freundin zu finden. Wieviel schwieriger wurde es, wenn ich nun auch noch auf Rassereinheit achten musste?« Das fragt er sich, gerade zum Bereichsleiter der NPD-Nachwuchsorganisation »Junge Nationaldemokraten« ernannt, auf einer Schulung, als ein »Historiker« gegen die »Vermischung« vor allem mit der »jüdischen Rasse« wettert. Doch zu diesem Zeitpunkt hat der Jugendliche kaum noch Sozialkontakte außerhalb der braunen Szene, der er seit seinem 14. Lebensjahr angehört. Außerdem – das gibt er später selbstkritisch zu – gefällt ihm seine »Karriere als Nazi« durchaus. In der Schule läuft es trotz möglicher Hochbegabung nicht so gut. Die Anerkennung seiner Mutter, die früher selbst in der Szene aktiv war und mit ihm eines Tages Nazimusik aus ihrer Jugend gehört hat, scheint sich ins Gegenteil zu verkehren, als ihr Sohn sie mit seiner Parteiarbeit zu übertrumpfen droht.

Aus Anonymitätsgründen ist nur zu erfahren, dass sich all das in einem westdeutschen Bundesland abspielt – und dass »Timo F.« 1994 in schwierige Familienverhältnisse hineingeboren wurde. Die Mutter hat Abitur, sich aber kurz darauf für die Hausfrauenrolle entschieden und war selten bis nie erwerbstätig. Der Sohn leidet nach eigener Schilderung sehr darunter, dass sie es nicht schafft, längere Zeit eine harmonische Beziehung zu führen. Er bekommt mehrere Halbgeschwister, das Geld ist meistens knapp. Aus seiner Sicht ist es die Mutter, die immer wieder die Familie zerstört – allerdings scheint mindestens einer ihrer Partner sie geschlagen zu haben. »Auch wenn das jetzt wie eine schlechte Ausrede klingt«, leitet er die Schilderung dieser persönlichen Verhältnisse ein.

Zu Beginn eines jeden Kapitels kommen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen für Aussteiger und andere Experten zu Wort, um einzuordnen, inwieweit dieser Lebenslauf denen anderer Neonazis ähnelt. Für einen Einstieg in die Szene gebe es zwar keine prototypische Begründung, so das vom Bundesfamilienministerium geförderte Aussteigerprojekt »Jump«. »Trotzdem sind in vielen Biographien Gemeinsamkeiten zu finden: fehlende Anerkennung, fehlende Vaterfiguren, Gewalt in der Familie, instabile soziale Bindungen, Ausgrenzung, Einsamkeit oder auch die rechtsorientierte Einstellung der Eltern.«

Die komplizierte Mutter-Sohn-Beziehung nimmt bei »Timo F.« erstaunlich viel Raum ein, während er – selbst noch nicht 18 – bereits volljährigen »Kameraden« Anweisungen gibt und an paramilitärischen Übungen teilnimmt. In diesem Milieu begegnet er immer wieder Zeit- oder Berufssoldaten der Bundeswehr. Von einem Freund wendet er sich ab, als dieser in Ungnade fällt, weil er mit Linken geredet und einen der eigenen Kader wegen häuslicher Gewalt kritisiert hat. Dass er selbst von älteren Parteigrößen als Laufbursche und Wahlkampfhelfer ausgenutzt wird, versucht er sich anfangs schönzureden, was irgendwann nicht mehr gelingt. Für seine Mutter, die seinen Einstieg in die Szene unterstützt hat, und deren aktuellen Lebensgefährten ist Timo auf einmal nur noch ein Wichtigtuer. Irgendwann fällt ihm auf, dass die Szene sich gar nicht entscheiden kann, ob sie den Holocaust leugnen oder als gute Sache darstellen soll.

Obwohl er all diese Widersprüche schon früher bemerkt hat, gibt der heute 23jährige zu, dass er zunächst noch taktische Hintergedanken hatte, als er sich für ein Aussteigerprogramm meldete – der Staatsschutz war bereits vorstellig geworden. Selbst nach dem Schlüsselmoment, in dem es ihm plötzlich falsch vorkam, auf die »Rasse« zu achten, wenn ihm ein Mädchen gefiel, brauchte er noch etwa ein Jahr, um sich vom braunen Milieu abzuwenden. Eine längerer innerer Kampf ist aber in solchen Fällen nicht ungewöhnlich – im Gegenteil. Das Aussteigerpaar Heidi und Felix Benneckenstein hat beispielsweise 2015 im Gespräch mit der Zeit von einer Phase berichtet, in der »wir uns lustig machten über die anderen, die doch eigentlich unsere Kameraden sein sollten«. Auf einmal fanden Heidi und Felix es lächerlich, dass an allem immer die »Scheißkanaken« schuld sein sollten. Die endgültige Entscheidung für den Ausstieg trafen sie aber erst, als die junge Frau schwanger wurde und das Paar nicht mehr im Kreis von Menschen leben wollte, die sagen könnten, das Kind sei »nicht lebenswert«, wenn es mit einer Behinderung zur Welt käme.

Sehr vom Leistungsgedanken geprägt ist dagegen die von Timo F. wiedergegebene Argumentation eines Ausstiegshelfers. Da sein Klient anfangs noch hin- und hergerissen scheint, hält »Oliver« der antisemitischen Ideologie – sinngemäß – entgegen, dass es doch auch sehr nützliche Juden gegeben habe. Mit Albert Einstein wäre sehr viel Wissen verlorengegangen, argumentiert er. Glaubwürdig wirkt die Geschichte des Ausstiegs von »Timo F.«, der nach diesem Schritt Drohbotschaften erhält und am angeblichen Selbstmord des Freundes zweifelt, der seinerzeit in Ungnade gefallen war, dennoch. Zudem wurde sie jugendgerecht aufgeschrieben. Leser, deren Bekannte nach rechtsaußen abdriften, aber auch Betroffene von rechter Gewalt erfahren im Anhang, wer in ihrer jeweiligen Region Hilfe anbietet. Auf dieser Liste finden sich allerdings auch fragwürdige Adressen wie die der »Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus«, deren Arbeit sich zum Teil gegen Linke richtet und der CSU-Staatsregierung untersteht.