Römische Herrenmenschen

Brutaler Unfug. Titelblatt des antisemitischen Journals La difesa della razza vom September 1938 Foto: www.braidense.it/memoria2009/razzismo.php/CC BY-SA 3.0 IT

Zur Behauptung, Rassismus, Antisemitismus und Judenverfolgung hätten in Mussolinis Italien eine geringere Rolle gespielt, gehört auch, dass Rom seine Rassengesetze erst 1938 auf Druck Berlins erlassen habe. Doch die rassistische Ideologie in Italien wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts virulent, als das Land mit der Eroberung Eritreas und Südsomalias zur Schaffung seines Kolonialreiches in Afrika ansetzte. Die kolonialistischen Ideologen eines »Grande Italia« und des Mittelmeers als »Mare Nostrum« erhoben den Anspruch, das Erbe des antiken Rom anzutreten, dazu berufen, die »italienische Zivilisation« in die Welt zu tragen. Die entstehende Rassenideologie unterschied sich nur graduell von jener der Hitlerfaschisten. Sie ging von der Annahme einer Überlegenheit der europäischen Völker aus und klassifizierte die Afrikaner als »minderwertige Rassen«, den Anthropoiden verwandt, mit besonderer Neigung zu Kriminalität und Betrug.

Während der kolonialen Eroberungen dienten die rassistischen Theorien zur Rechtfertigung des barbarischen Terrors gegen die unterworfenen Bevölkerungen. Noch bevor unter Hitler in Deutschland Konzentrationslager entstanden, errichtete der bereits 1922 an die Macht gekommene »Duce« solche bei der Eroberung Libyens 1931. Beim Überfall auf Äthiopien 1935/36 setzte das faschistische Italien Giftgas ein und beging Völkermord.

Führerkult und Disziplin

Die Rassenideologie spielte in Äthiopien von Anfang an eine Rolle. In der 1935/36 eroberten Kolonie siedelten verstärkt Italiener, die Kontakte zu den Einheimischen aufnahmen, mit ihnen Geschäfte machten und mit dort lebenden Frauen eheähnliche Verbindungen eingingen. Die rassistischen Unterweisungen sollten das unterbinden und den Siedlern wie allen Italienern den Herrenmenschengeist einpflanzen, um sie auf ihre Stellung als künftige Herren nicht nur Italienisch-Ostafrikas, sondern als Eroberer des ganzen Kontinents vorzubereiten. Eine Grundlage bildeten die Schriften des faschistischen Ideologen Julius Evola. Als Anhänger des in der Weimarer Zeit berüchtigten Deutschen Herrenklubs, einer Vereinigung von republikfeindlichen Großgrundbesitzern, Industriellen und Bankiers, die jungkonservativen Ideen anhingen, und nach 1933 dem Freundeskreise um Himmler zugehörig, schrieb er unter dem Einfluss der deutschen Mystik, Himmlers Ideen von einem SS-Ordensstaat und anderen reaktionären Gedankenguts sein 1934 erschienenes Hauptwerk »Erhebung wider die moderne Welt«. Dort interpretierte er »Rasse« in einem »transzendentalen« Sinne als Kultur, Elite und Aristokratie, forderte einen »Rassismus des Geistes« und verherrlichte Führerkult und soldatische Disziplin. Die Historiker Angelo Del Bocca und Mario Giovanna schrieben 1965 in ihrer Schrift »I figli del sole«, Evolas Herrenmenschen seien gegenüber »jeglicher Schwäche unerschütterlich«, nichts sei für sie »wahr und alles erlaubt«. Außer den »Herren« existierten nur Sklaven. Die Masse bestehe nur aus »Leuten, die überhaupt keine Rechte haben« und über deren Vernichtung man »keine Träne zu vergießen« brauche.

Das Wüten von Mussolinis Sturmabteilungen und des Schlächters von 30.000 Äthiopiern, des Generalgouverneurs von Äthiopien, Marschall Rodolfo Graziani, verdeutlichte, wie diese Aspekte der römischen Rassenideologie umgesetzt wurden. Der damals in Addis Abeba weilende Korres­pondent des Mailänder Corriere della Sera Ciro Poggiali schilderte, wie mit Knüppeln und Eisenstangen bewaffnete Italiener die Einheimischen auf der Straße erschlugen. »Nach kurzer Zeit sind die Straßen um die Hütten von Toten übersät.«

Graf Galeazzo Ciano, Mussolinis Schwiegersohn und zu dieser Zeit Propagandaminister, untersagte jegliche Annäherung »der italienischen Rasse an die schwarze«, um die »Reinheit« ersterer zu wahren. Kolonialminister Alessandro Lessona verbot jede »Vermischung« mit der »einheimischen Rasse«, da das eine »Paarung mit minderwertigen Geschöpfen« und nicht nur »eine physische Anomalie« sei, sondern zur »Ertränkung unserer besten Qualitäten als dominierende Rasse« führe. Wie der profaschistische Redakteur der in Bologna erscheinenden bürgerlichen Zeitung Il Resto del Carlino, Giorgio Maria Sangiorgi, zufrieden notierte, wurde ein »regelrechtes Apartheid-System errichtet, das sich auf alle Bereiche der Kolonie erstreckte: Die Trennung galt im Gesundheitswesen wie in der Bildung, in Postämtern und Banken, erfasste Restaurants und Kinos, Krankenhäuser, Bordelle und selbst Friedhöfe.«

Völkisches Prinzip

Die rassistischen Forderungen fasste Mussolini am 19. April 1937 in seinem Dekret zur »Verteidigung der Rasse« zusammen, das scharfe strafrechtliche Maßnahmen einschloss. Es bereitete den Boden für das am 14. Juli 1938 verkündete »Rassenmanifest«, in dem »das völkisch-biologistische Prinzip« – so wie es Mussolini seit langem vertrat – zum Leitgedanken des faschistischen Rassismus und Antisemitismus erhoben wurde. Grundsätzlich und wesentlich wurden die faschistischen Rassengesetze Hitlerdeutschlands übernommen, durch die sich der »Duce« bestätigt fühlte, »in puncto Rassismus aber keiner Anregung oder Nachhilfe von außen« bedurfte, wie Hans Woller in seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Mussolini-Biographie schreibt. Das betraf auch den Antisemitismus, der »bereits in den zwanziger Jahren zu einem tragenden Pfeiler seiner Ideologie« avanciert war. Bereits im Juli 1935 hatte er Hitler wissen lassen, er habe »die Juden aus wichtigen Ämtern entfernt.«