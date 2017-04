Köstliches Inferno

Kräftige Farben, flüssige Tempi: So klingt Bach bei Dirigent Marc Minkowski Foto: © Marco Borggreve

Jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge. Aber den Frühling, das helle Blühen und Werden in allen Ecken, begrüßt das rote Herz in Zeiten immer hektischerer Agonie doch am meisten. Dass die Christenheit ihr Superding gerade in diese Jahreszeit verlegt hat, hat sie wie so vieles andere natürlich uns Heiden geklaut.

Daran musste ich denken beim Hören von Marc Minkowskis Neuaufnahme der Bachschen »Johannes­passion«. Sie wurde 1724 uraufgeführt, Johann Sebastian Bach starb 1750. Wir wissen nicht, ob er gespürt hat, wie die tausendjährige Alleinherrschaft des abendländischen Christentums im Verlauf des 18. Jahrhunderts erodierte. Wir kennen nur das Brimborium, das bis heute um Bachs Religiosität gemacht wird, so als ob Gott selbst ihm beim Komponieren die Hand geführt hätte. Die Welt galt als Schöpfung, bis Kepler, Galilei, Kopernikus sie zu entzaubern begannen. Bach hatte so selbstverständlich einen Glauben, wie er Arme und Beine hatte. Der Glaube war, was der Neoliberalismus heute sein möchte: alternativlos.

Zu Beginn ist Christus auf dem Kreuzweg nach Golgatha. Das Böse hat triumphiert. Der Himmel ist schwarz vor Schlechtigkeit. Die Holzbläser gellen in Dissonanzen, das Orchester ein Höllenstrudel aufgebrachter Giftschäume. Aber in der Musik stimmt alles mit allem zusammen; Gottes Ordnung als die von Bach unendlich umsichtig organisierte Abfolge rhythmisch-harmonisch abgestimmter Linien behält noch im katastrophischen Chaos die Oberhand. Gott zu loben, die Hölle zu verdammen war Mainstream. Die Hölle Welt zu zeigen dagegen gewagt. Die Scheußlichkeit von Angst und Qual konnte als scheußliche Musik gelten, die Schilderung des Zustands der Welt missverstanden werden als Kritik an deren Schöpfer.

So wie Minkowski diesen Anfang musiziert, hört man die Not, sie krallt sich im dreifachen »Herr!« an den Himmel. Der französische Dirigent könnte die Johannespassion nicht derart opernhaft anlegen, elastisch und impulsgeladen, in straffen, flüssigen Tempi und kräftigen Farben, wenn nicht in Bachs Passionen (er schrieb nie eine Oper) das Drama überall einkomponiert wäre. Dem kommt der mit acht Sängern solistisch besetzte Chor entgegen. Das wurde von Bach selbst aus Kostengründen so gehandhabt, von Joshua Rifkin und Andrew Parrott in den 1990er Jahren aufgegriffen und wird heute schon wegen der besseren Textverständlichkeit von einer wachsenden Dirigentenzahl wieder bevorzugt. Auch das Cembalo, es verleiht dem (Kammer-)Orchesterklang einen silbrigen Glanz, gehörte zu Bachs Originalinstrumentierung und fiel meist einer verbreiteten Neigung zum Opfer, Orchester und Chöre – zur Ehre Gottes – möglichst groß zu besetzen. Zusammen mit der Orgel vergrößert ein Kontrafagott das Bassvolumen. Minkowski betont im Eingangschor die Eins im Vierertakt, sein Bach pulsiert und »swingt«, ein heutiges Ohr nimmt erstaunt wahr: Das düstere Inferno, es klingt kostbar, ja köstlich!

In der klaren Diktion, der einfühlsamen Virtuosität der Solisten in den Ariosi, Arien und Rezitativen entwickelt sich der spannungsgeladene Fluss einer erstaunlich modern klingenden musikalischen Epik. Die Turbachöre voll grell realistischer Kontrapunktik, eigentlich die Sensation der Johannespassion, illustrieren die Erzählung wie exzentrische TV-Einspieler. Im Kontrast dazu stehen die Choräle, tröstliche Inseln der Ruhe in einer von inneren und äußeren Kämpfen zerfurchten Handlung.

Die uralte Geschichte, die Bach wohl fünfmal vertont hat, handelt davon, dass ein Vater sein Kind opfert (dem Abraham hatte der Herr es schon einmal befohlen). Aber kein Gottvater, kein Menschenvater sollte so etwas tun, nichts rechtfertigt es. Das sollte die Osterbotschaft sein. So könnte man Bach hören, heute, da der Opferbefehl wieder so schrecklich hoch im Kurs steht.