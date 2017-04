Fed-Chefin Janet Yellen in Wahington. Im Hintergrund ist der Schuldenstand der USA zu lesen (15. Februar) Foto: REUTERS/Yuri Gripas

Wie hatte Donald Trump getönt. Er werde Industrie ins Land zurückholen, Importe besteuern und den Chinesen und Deutschen zeigen, wo der Hammer hängt. Yuan und Euro seien unterbewertet. Deswegen werde der US-Markt mit billigen Importen geflutet. Zu Hause solle deshalb aufgeräumt werden. Der Chefin der Zentralbank Fed, Janet Yellen, hatte er im Wahlkampf vorgeworfen, die Zinsen »künstlich niedrig zu halten, damit die Wirtschaft nicht vor die Hunde geht, damit Präsident Obama behaupten kann, dass er gute Arbeit geleistet hat«. Die Fed-Präsidentin sollte sich »schämen« für das, was sie dem Land mit ihrer Geldpolitik antue, hatte Trump gepoltert.

In der Nacht zu Donnerstag ruderte er plötzlich kleinlaut zurück. Die Fed solle bei weiteren Leitzins­erhöhungen lieber vorsichtig sein, um den Dollar nicht noch stärker zu machen. »Ich mag Niedrigzinspolitik, um ehrlich zu sein«, erklärte Präsident Gernegroß. »Ich glaube, unser Dollar wird zu stark.«

Die Zinsen raufsetzen – das Geld scharf machen – ist der Wahlspruch der Monetaristen dies- und jenseits des Atlantiks. Die Trumps in Berlin und Frankfurt am Main heißen in dieser Hinsicht Wolfgang Schäuble und Jens Weidmann. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass sie sich nicht wie Rüpel ausdrücken. Der deutsche Finanzminister kann den Ausstieg aus der Nullzinspolitik der EZB kaum erwarten: »Je früher man damit anfängt, um so behutsamer kann man es machen«, predigt Hardliner Schäuble gebetsmühlenartig, hier am 17. November im Bayernkurier. Und sein »unabhängiger« Bundesbanker wird auch nicht müde zu erzählen: »Wir müssen die Niedrigzinsphase beenden, sobald dies mit Blick auf die Preisniveaustabilität möglich ist«, so Weidmann am 28. März in der Rheinischen Post.

Doch findet der Vorschlag, die Zinsen raufzusetzen, keinen Anklang. Für den einzelnen Unternehmer oder Staatskapitalisten, »den Sparer«, mögen hohe Zinsen profitabel sein. Für die Lenker einer Währungsgemeinschaft wie Yellen, EZB-Präsident Mario Draghi oder IWF-Chefin Christine Lagarde wäre es das Déjà-vu der Finanzkrise von 2007. Anfang April warnte der IWF, entwickelte Ökonomien hätten seit der globalen Finanzkrise niedrige Zins- und Wachstumsraten erlebt, weil es Stagnation und kein »produktives Wachstum« gebe. Die Arbeitseinkommen seien in den Industriestaaten seit den 1980er Jahren gesunken. Wo wenig Lohn gezahlt wird, wird wenig konsumiert, wird wenig investiert. Draghi verwies Anfang April darauf, dass sich die Wirtschaft im Euro-Raum in den vergangenen Jahren maßgeblich dank der Maßnahmen der EZB erholt habe.

Durch die niedrigen Zinsen soll nicht weniger als das Wunder vollbracht werden, Wachstum zu steigern, indem Vermögenswerte künstlich aufgepumpt werden. Am meisten fiktives Kapital gibt es in den USA. Mit Folgen. Der Dollar liegt auf dem höchsten Niveau seit ungefähr 15 Jahren. Das musste Trump erfahren. Da sitzt er – nicht mehr als Unternehmer, sondern als Präsident – und kann nicht vor und nicht zurück.