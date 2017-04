Eilanträge gescheitert

Teilnehmer einer Demonstration gegen Vorratsdatenspeicherung im Februar 2014 vor dem Brandenburger Tor in Berlin Foto: Britta Pedersen/dpa

Gegner der Vorratsdatenspeicherung sind mit weiteren Eilanträgen vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Karlsruher Richter lehnten es erneut ab, das seit Dezember 2015 geltende Gesetz bis zu einer abschließenden Entscheidung außer Kraft zu setzen. Die beiden Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wurden abgewiesen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Über den Ausgang des Verfahrens sagt das noch nichts aus. Das Gesetz verpflichtet Telekommunikationsanbieter, künftig Daten wie Rufnummern und Dauer der Anrufe bis zu zehn Wochen zu speichern. Ermittler sollen darauf im Kampf gegen Terrorismus und schwere Verbrechen zugreifen können. Die Vorgängerregelung hatte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2010 gekippt. Gegen das neue Gesetz sind inzwischen zehn Verfassungsbeschwerden anhängig. Geklagt haben unter anderen die FDP, mehrere Grünen-Politiker und ein Bündnis aus Bürgerrechtlern, Datenschützern und Politikern.

Sie sahen sich durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Dezember 2016 bestätigt: Eine anlasslose Speicherung von Kommunikations- und Standortdaten ist demnach nicht mit den Grundrechten vereinbar. »Die Bundesregierung muss nun handeln und die Pläne für eine Vorratsdatenspeicherung ein für alle Mal zu den Akten legen«, erklärte Ingo Jürgensmann vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung seinerzeit zu dem EuGH-Urteil vom 21. Dezember. Das 2015 beschlossene Gesetz zur »Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten« sei »unverzüglich aufzuheben«.

Rechtsanwalt Meinhard Starostik, der die Beschwerdeführer vertritt, gab noch etwas zu bedenken: »Besser wäre, der Gesetzgeber handelt jetzt sofort, um zu verhindern, dass die Telekommunikationsanbieter eine teure Infrastruktur aufbauen müssen, die wieder verschrottet wird, wenn das Bundesverfassungsgericht die Neuregelung des Telekommunikationsgesetzes aufhebt.«

Allerdings sahen sich deutsche Gesetzgeber und Gerichte in diesem Fall nicht an die europäische Rechtsprechung gebunden. Dabei hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags im Auftrag der Linksfraktion ein Gutachten erstellt, demzufolge ihnen keine Wahl bleibt. Die Luxemburger EuGH-Richter entschieden, dass nur die Daten solcher Personen eingesehen werden dürfen, die einer besonders schweren Straftat verdächtigt werden. Die deutsche Regelung in Paragraph 113c des Telekommunikationsgesetzes sehe dagegen vor, dass den Strafverfolgungsbehörden bereits Daten übermittelt werden dürfen, wenn diese zur Verfolgung einer besonders schweren Tat erhoben werden, so der Wissenschaftliche Dienst in dem Gutachten, dessen Inhalt im Februar 2017 bekanntwurde. Als »Vorfestlegung für das Bundesverfassungsgericht« bewertete dies der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall. »Jetzt hat die Bundesregierung noch die Möglichkeit, eine Blamage in Karlsruhe abzuwenden«, erklärte er.

Aus Karlsruhe heißt es nun dagegen, auch nach dem Luxemburger Urteil stellten sich verfassungsrechtliche Fragen, »die nicht zur Klärung im Eilrechtschutzverfahren geeignet sind«. Ein Termin für die Entscheidung des komplexen Verfahrens ist nach Auskunft des Bundesverfassungsgerichts zur Zeit nicht absehbar. Mit den neuen Beschlüssen (Az. 1 BvR 3156/15, 1 BvR 141/16) sind sämtliche Eilanträge abgelehnt. (dpa/jW)