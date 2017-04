Hoffnungsträger.

Neun Tage vor der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich am 23. April holt der Linke Jean-Luc Mélenchon, Kandidat des Parti de Gauche (Linkspartei), weiter auf. Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage für die Zeitung Le Monde kommt Mélenchon, zu dessen Wahl auch die Kommunistische Partei (PCF) aufruft, auf 20 Prozent der Stimmen. Damit liegt er nur knapp hinter der Rechten Marine Le Pen und dem Neoliberalen Emmanuel Macron, die bei jeweils 22 Prozent liegen. Die beiden stärksten Kandidaten treten in einer Stichwahl am 7. Mai gegeneinander an. (Reuters/jW)