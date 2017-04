Foto: AP Photo/Mike Corder

Dortmund. Große Solidarität und Hilfsbereitschaft im Internet: Nach der Verlegung des Champions-League-Spiels Borussia Dortmund gegen AS Monaco wegen der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus haben zahlreiche Menschen unter dem Hashtag #bedforawayfans Schlafplätze angeboten und Anhänger des AS Monaco beherbergt. In der Nacht wurden in den sogenannten sozialen Netzwerken Fotos von BVB- und Monaco-Fans gepostet, die gemeinsam am Tisch saßen und aßen. Die beiden Fußballclubs informierten per Twitter über die Aktion. Viele Nutzer teilten den Aufruf begeistert.

»Das ist Fußball!« schrieb der AS Monaco zu einer Bildmontage, die monegassische Fans mit Dortmund Schals im Stadion und gemeinsam mit Borussia-Anhängern in Wohnräumen zeigte. Am Mittwoch morgen bedankte sich der BVB bei seinen Fans: »Danke an alle Fans in und um Dortmund, die #bedforawayfans in der letzten Nacht möglich gemacht haben!« Bereits auf den Tribünen hatten die Anhänger aus dem Fürstentum mit »Dortmund, Dortmund«-Sprechchören ihre Solidarität mit dem BVB geäußert. Der Fußballclub aus Monaco bot seinen Fans, die in Dortmund übernachteten, finanzielle Unterstützung an. Sie könnten mit bis zu 80 Euro Hilfe rechnen, kündigte der Verein an.

Auch prominente Fußballfans und sportliche Kontrahenten drückten über das Internet ihre Anteilnahme aus. »In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: S04 wünscht Marc Bartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise«, hieß es am Dienstag abend auf der Twitter-Seite von Schalke 04. »In schweren Zeiten halten Borussen zusammen«, twitterte Borussia Mönchengladbach. Bayern München-Trainer Carlo Ancelotti sicherte dem BVB über das Netzwerk volle Unterstützung zu und wünschte Bartra baldige Genesung. »You’ll never walk alone!« steht in Anlehnung auf die berühmte Fußballhymne, die BVB-Fans vor dem Anpfiff singen, auf einem Bild, das Boris Becker unter anderem über seinen Instagram-Account verbreitete. Sehr emotional reagierte der ehemalige BVB- und baldige Darmstadt-Profi Kevin Großkreutz auf den Angriff auf seine ehemaligen Teamkollegen: »Mein Herz ist bei meinen Freunden! Ich hoffe ihr verarbeitet es schnell. Bleibt stark! Wir halten fest und treu zusammen«, schrieb er in mehreren Netzwerken. (dpa/jW)