Fast hochklassig: Zwickaus Trainer Torsten Ziegner leistet ganze Arbeit Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die 3. Liga spielt verrückt. Am Ende der Englischen Woche kam es zu einem Gipfeltreffen, das so wirklich niemand auf dem Schirm hatte. Die beste Mannschaft der Rückrunde gegen die drittbeste, sprich: Zwickau vs. Aalen. Zwei Teams, die ihr Image als ewige Loser in den letzten Monaten abgelegt und sogar Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz haben. Klingt nach der märchenhaften Wendung, dass im Fußball eben alles möglich sei. Doch auch in Liga drei regiert die böse Fee namens knallhartes Business. Der Verein für Rasenspiele (VfR) aus Aalen musste, recht untypisch für Schwaben, bereits im Februar Insolvenz anmelden, wonach der Mannschaft am Ende der Saison neun Punkte abgezogen werden. Zwickau seinerseits hatte aus wirtschaftlichen und sportlichen Gründen klugerweise von vornherein keine Lizenz für die 2. Liga beantragt, musste sogar um die Nachlizenzierung für die 3. Liga bangen. Die gute Nachricht für den Aufsteiger und seine Fans ist allerdings, dass der Klassenerhalt mit über 40 Punkten schon in trockenen Tüchern ist. Ein wichtiges Ziel hat der frischgebackene Fußballehrer Torsten Ziegner aber noch mit seinen forschen Jungs: den vierten Platz zu erobern, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. In dem von beiden Seiten fast hochklassig geführten Spiel gelang Zwickau mit 2:1 der vierte Sieg in Folge. Damit liegt man nun auf dem 6. Platz, nur einen Punkt hinter Aalen auf Rang vier. Gute Aussichten.

Chemnitz wird sich nach dem 0:0 bei Werders zweiter Wahl seine Aufstiegsambitionen abschminken müssen. Der glücklose Torjäger Daniel Frahn monierte nach der Partie, die Chemnitz fast dreißig Minuten in Überzahl führte: »Wenn wir spielen wie heute, hat man da oben eben nichts verloren.« Der lange Atem fehlt auch den lange gefeierten Sportfreunden aus Lotte (0:3 bei Fortuna Köln), die nach acht Spielen in Folge ohne Sieg weiter nach unten durchgereicht werden. Aufstiegsaspirant Osnabrück muss sich, nach dem unerwarteten Auswärtssieg durch den Halleschen FC (2:1), jetzt sogar hinter Zwickau in der Tabelle einordnen.

Im Sonntagsspiel zeigte auch der Tabellenzweite Magdeburg Nerven gegen Verfolger Regensburg. Im eigenen Stadion vor knapp 20.000 Zuschauern verlor die Truppe von Jens Härtel mit 1:2 gegen Heiko Herrlichs Schützlinge. Auch die Überzahl in den letzten Minuten führte nicht mehr zu Toren. Magdeburgs Leistungen stagnieren weiter, der Rutsch auf Platz 3 ist die Folge. Im Aufwind sind dagegen die zweitplazierten »Störche« aus Kiel, die zwar zu Hause nur 0:0 gegen Münster spielten, die zwei vorherigen Spiele aber gewinnen und von den schwächelnden Konkurrenten profitieren konnten. Der Favorit für den Aufstieg bleibt aber weiterhin Duisburg. Nach der überraschenden Niederlage unter der Woche bei Hansa Rostock kämpften sich die »Zebras« nach Rückstand gegen Großaspach vor heimischer Kulisse ins Spiel zurück und siegten mit 2:1. So sicher der Vorsprung von sechs Punkten auch sein mag, in der 3. Liga scheint immer noch alles möglich.