»Haben das Werk ständig bewacht«

Immer wieder protestieren in Spanien Coca-Cola-Arbeiter, so auch hier in Madrid (2. Dezember 2016) Foto: Andrea Comas/Reuters

Die Belegschaft der Coca-Cola-Abfüllanlage in Fuenlabrada bei Madrid kämpft seit mehr als drei Jahren um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die Auseinandersetzung hat über die Grenzen Spaniens hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Was war ihr Ausgangspunkt?

Lange gab es in Spanien sieben Abfüllanlagen des Coca-Cola-Konzerns. Die Weltzentrale in Atlanta in den USA hat sich in den Kopf gesetzt, mit einem Restrukturierungsplan bis 2020 die Produktion auf einen spanischen Betrieb zu konzentrieren. Sie verkündete Anfang 2014 die Schließung von vier spanischen Niederlassungen mit insgesamt 1.253 Arbeitsplätzen. Der größte betroffene Betrieb ist unser Werk in Fuenlabrada mit über 600 Stellen, an denen noch einmal weitere 1.000 Jobs etwa bei Zulieferern hängen. Wir standen wohl deshalb auf der Abschussliste, weil wir landesweit das Coca-Cola-Werk mit den besten Arbeitsbedingungen, Tarifverträgen und Löhnen waren. Hier gab es sogar eine Betriebsrente für die Beschäftigten. Unsere Belegschaft trat am 31. Januar 2014 in den unbefristeten Streik gegen die Restrukturierung. Die Geschäftsleitung reagierte darauf mit Kündigungsbriefen für alle.

Was ist der aktuelle Stand der Auseinandersetzungen?

Wir setzten von Anfang an auf die Erhaltung unserer Arbeitsplätze. Der Beschluss zur Stillegung des Betriebs und auch die Kündigungen wurden per Gericht für unwirksam erklärt. So marschierten im September 2015 insgesamt 236 Betriebsangehörige mit erhobenem Haupt und dem Ruf »Lang lebe der Kampf der Arbeiterklassse« nach dem Sieg wieder in den Betrieb. Das waren alle, die den Kampf durchgehalten haben und nicht auf die Abfindungsangebote der Geschäftsleitung eingegangen sind. Wir sind zu den alten Bedingungen weiter beschäftigt. Aber weil viele Anlagen demontiert wurden, kämpfen wir jetzt für neue Investitionen zur langfristigen Sicherung unserer Existenzen.

War der Konflikt nur auf die juristische Ebene begrenzt?

Nein. Die juristische Auseinandersetzung wurde flankiert durch einen permanenten Kampf auf betrieblich-gewerkschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene. Wir haben seit 2014 landesweit rund 600 Solidaritätsaktionen durchgeführt: Demonstrationen, Kundgebungen, Infoveranstaltungen und sonstige Aktivitäten. Wir haben Unmengen an Flugblättern in den Städten, in Einkaufszentren und Hochschulen, vor Bahnhöfen, Stadien und Blutspendestationen verteilt und bei Angehörigen, Gewerkschaftern, Nachbarn und Verbrauchern Zuspruch gefunden. Dadurch wurden die Menschen sensibilisiert für den Protest gegen die Schweinereien des Coca-Cola-Konzerns. Das baute auch gesellschaftlichen Druck auf, der uns stärkte.

Wie haben – abgesehen von den Gerichtsverfahren – Management und Staatsgewalt reagiert?

Wir haben das Werk rund um die Uhr bewacht, Streikposten waren am Tor präsent, um die komplette Demontage zu verhindern. Die Werksleitung hat eine Fremdfirma mit dem Abbau der Anlagen beauftragt. Dabei waren mehrere Tage schwer bewaffnete Bereitschaftspolizisten im Einsatz, man setzte auch über 100 Sicherheitskräfte der privaten Security-Firma Prosegur ein, die uns mit bissigen Hunden bedrohten. Gegen mich als angeblichen »Rädelsführer« und Organisator friedlicher Streikposten vor dem Tor hat der Konzern mehrere Strafanzeige beantragt. Zwei davon sind immer noch anhängig, in einem Fall lautet der Antrag der Anklage gegen mich auf zwei Jahre und neun Monate Gefängnisstrafe.

Was ist Ihre Botschaft an die internationale Gewerkschaftsbewegung?

Wir brauchen einen langen Atem, starken Durchhaltewillen und breite Rückendeckung von außen. Hier handelt es sich um Arbeitskämpfe gegen gerissene Manager und einen Weltkonzern, der durch seine gut organisierte Lieferkette und seinen riesigen Fuhrpark jeden Streik in einem einzelnen Betrieb zu unterlaufen versucht. Da müssen wir die Kämpfe gut koordinieren und mit hoher Motivation führen.