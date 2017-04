Revolver im Gepäck

Kostüm steht ihm: US-Außenminister Rex Tillerson Foto: picture alliance/Denkou Images/Reuters/Montage jW

Die treusten Verbündeten der USA sind verunsichert. Das mehr als 100 Jahre alte Motto sogenannter Washingtoner Außenpolitik: »Rede sanft, aber trage einen großen Knüppel, dann wirst du weit kommen«, wurde unter Donald Trump gerade zeitgemäß abgewandelt in: »Baller mit Raketen, aber rede mit denen, die gemeint sind.« Wie weit das führt, ist unklar, erst recht angesichts der zahlreichen Krisenherde in der Welt.

Über die wollten die Außenminister der G-7-Staaten am gestrigen Montag und am heutigen Dienstag im italienischen Lucca beraten, bis zum Nachmittag des ersten Tages verlief die Sitzung aber monothematisch: Es ging vorrangig um Syrien und Russland. Der britischen Internetzeitung Independent konnten die Teilnehmer vor Beginn ihrer Zusammenkunft entnehmen, dass die im Weißen Haus tätige First Daughter Ivanka Trump ihren Vater Donald überzeugen konnte, gegen Syrien loszuschlagen. Das stehe in einem Telegramm des britischen Botschafters in den USA, Sir Kim Darroch, an Premierministerin Theresa May und Außenminister Boris Johnson. Die Zeitung berief sich auf Quellen, die dessen Text gelesen hätten, und wörtlich zitierten, Frau Trumps Haltung zu dem Chemiewaffeneinsatz in der syrischen Provinz Idlib am Dienstag vergangener Woche habe »erheblichen Einfluss im Oval Office« gehabt. Sie selbst hatte nach dem Angriff getwittert: »Die Zeiten, in denen wir leben, verlangen schwierige Entscheidungen. Stolz auf meinen Vater dafür, dass er sich weigerte, diese grauenhaften Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu akzeptieren.« Über die laut Medienberichten 15 Toten als Folge des US-Angriffs auf die syrische Luftwaffenbasis am Freitag verlautete nichts.

Zum Treffen in Lucca erschien allerdings nicht die einflussreiche Ivanka Trump, sondern der als Außenminister fungierende Exmanager des Ölkonzerns Exxon, Rex Tillerson. Er hatte offenbar wenig Informationen über die nächsten Aktionen seines Bosses mitgebracht, dafür klare Richtlinien: »Wir verschreiben uns wieder dem Ziel, jeden in der ganzen Welt zur Rechenschaft zu ziehen, der Verbrechen an Unschuldigen verübt.« Das hörte sich wie ein Zurück zum gewohnten humanitären Morden der westlichen Wertegemeinschaft an und dürfte die Runde zufriedengestellt haben. Unklar blieb, ob der größte Wunsch des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel von Tillerson erfüllt wurde. Als eine Art internationaler Wutbürger hatte Gabriel am Sonntag im ZDF als Motto für die Tagung in Lucca sinngemäß ausgegeben: »Assad muss weg.« Wichtig sei es, Russland durch politische Gespräche aus der »unverbrüchlichen Treue zu Assad« herauszuholen. Es sei vernünftig, dass US-Präsident Trump seine Position aus dem Wahlkampf korrigiert habe. An der unverbrüchlichen deutschen Treue zu westlichen Schießeinsätzen ließ Gabriel so keinen Zweifel, warnte aber vor zuviel davon: »Aber was eben nicht geht, dass das nur auf Militäraktion setzt. Damit eskaliert der Konflikt.« Und weiter: »Wir zwingen quasi die Russen in die Solidarität zu Assad.« Das wolle er Tillerson sagen.

Der reist am heutigen Dienstag zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow nach Moskau weiter. Politischer Frühling erwartet ihn dort nicht. Am Montag fasste der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, die Bewertung der sogenannten US-Außenpolitik nach dem Luftschlag auf Syrien so zusammen: »Die US-Seite demonstrierte damit einen kompletten Widerwillen, mit irgend jemandem in bezug auf Syrien zusammenzuarbeiten und die Interessen und Sorgen jedes anderen zu berücksichtigen.«