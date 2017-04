Eine sehr große Nische

1975 waren die DDR-Blueser noch nicht in den Kirchen, sondern am Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Berliner Alexanderplatz anzutreffen Foto: (c) dpa - Bildarchiv

Es gab mal eine Zeit, in der die Jugendlichen eines kleinen Landes die Bluesmusik liebten, sich in den Liedern und Konzerten ein Stückchen Freiheit holten und für eine ausgesuchte Importplatte schnell mal ihren Lehrlingslohn auf den Tisch legten. Darüber hat der Musikwissenschaftler Michael Rauhut schon einige Bücher veröffentlicht, die hießen »Rock in der DDR«, »Bye-bye, Lübben City« oder auch »Kundenbuch. Blues in Thüringen«. Jetzt wird es gesamtdeutsch: In »Ein Klang – zwei Welten« stellt der »Forscher des Blues« nun fest, dass diese Musik in Westdeutschland eine Männerdomäne war und sich im Osten bei Konzerten die Geschlechter mischten. Denn im Westen war Blues eine Musik­richtung, im Osten eine jugendliche Subkultur.

Drüben durften all die großen Stars des Mainstreams gehört werden, wie Canned Heat, Rory Gallagher, ZZ Top und Ten Years After. Bei diesen Künstlern »zirkulierten durch die Songs maskuline Stereotype von Kraft, Arbeit und Rausch«, meint Rauhut. Im Osten waren die einheimischen Bands bodenständiger, politischer und coverten wiederum die großen Helden. Für immer in die Hirne gebrannt sind Bands wie Knuff, Zenit, Handarbeit, Frachthof, Mama Basuto, Ergo und Onkel Tom. Alles Musikervereinigungen, die Wochenende für Wochenende in den Gasthöfen der Republik spielten, nie eine Chance auf ein Album hatten, aber bis heute Gemeinden von der Ostsee bis in den Thüringer Wald (Wandersleben, Aucherbach-Hinterhein, Altdöbern, Werben, Teltow, Mahlow) unvergesslich machen.

Dann wiederum gab es die Stars des Ostblues, die Stadthallen oder Paläste ohne weiteres füllten, immer wieder Langspielplatten veröffentlichten und sogar durch die BRD tourten. Zu ihnen gehörte der leider schon verstorbene Stefan Diestelmann, der gefeiert wurde, dann wieder verunglimpft, gefördert und behindert. Die immer noch existierenden Engerling, Jürgen Kerth, Monokel oder Bernd Kleinow werden leider nur kurz erwähnt. Doch die wurden von Rauhut ja schon in »Bye-bye, Lübben City« verhandelt.

Sehr ausführlich wird auf das »American Folk-Blues-Festival« eingegangen, das in den 1960er Jahren durch Ost und West tourte und nach längerer Pause von den Veranstaltern Horst Lippmann und Fritz Rau von 1980 bis 1985 wieder auf Tournee geschickt wurde. In der BRD verlor dieses Festival an Bedeutung, in der DDR wiederum löste es »regelrechte Begeisterungsstürme« aus. Der entscheidende Unterschied war: Lippmann und Rau setzten im Westen auf kommerzielle örtliche Veranstalter, in der DDR mussten sie mit dem Staat verhandeln.

Und der fand Blues immer besser und startete Anfang der 80er die schönsten Veranstaltungen: »Rock für den Frieden«, Livekonzerte während der 750-Jahre-Berlin-Feiern, »DT- 64-Bluesparty« und »Soli-Beat«. Internationale Bluesmusiker traten vor Enthusiasten auf, die zu Tausenden kamen. Davon konnten Alexis Korner, Memphis Slim, die Climax Blues Band, John Mayall oder Luther Allison, die im Westen in Klubs auftraten, in großen Hallen ein Blueslied singen. Die wurden im Westen nur noch von den Superstars wie Eric Clapton oder B. B. King gefüllt. Anders als man vielleicht denkt, war Blues im Westen eine Nischenveranstaltung und nicht im Osten. Das Dritte Ohr, die Delta Blues Band oder Vince Weber spielten in kleinen Klubs, auf Veranstaltungen der DKP oder eben auf größeren Bühnen im Osten.

Ende der 80er Jahre zog sich ein Teil der DDR-Blueser in die Kirchen zurück, da die Texte staatsfeindlicher wurden. Die jüngeren Fans hatten sich da schon dem Heavy Metal oder dem Punk zugewandt, teilweise ebenfalls unter kirchlicher Obhut – noch so ein DDR-Spezifikum.

Andere Bluesbands hoben ab, durch permanentes Touren durch die DDR und die Länder des Warschauer Vertrags, durch Plattenveröffentlichungen und Auftritte im DDR-Fernsehen. Aussagekräftig ist hier ein Interview mit dem westdeutschen Musiker Bernd Haake in der UZ, nachdem er 1988 mit der Delta Blues Band durch die DDR getourt war: »Als wir ihnen unsere konkrete Situation schildern, fallen sie fast vom Hocker. Und uns bleibt die Spucke weg, als sie von ihren 250.000 Mark für Equipment erzählen. Sie klagen darüber, dass sie das eine oder andere Instrument in der DDR nur schwer erhalten können. Ich möchte mir einfach nur diese Instrumente mal leisten können.«

»Ein Klang – zwei Welten« ist ein Buch, das fasziniert und älteren Herren und Damen manch Träne der Erinnerung in die Augen zaubert.