Über Lebensretter

Plakatwand im türkischen Gaziantep im April 2016 Foto: REUTERS/Umit Bektas

Es waren Hunderttausende Hilfesuchende, die 2015 und 2016 über die Balkanstaaten versuchten, in die Europäische Union zu gelangen. Heute müssen die meisten Migranten den gefährlichen Weg übers Mittelmeer antreten, um nach Europa zu gelangen. Geblieben ist die Legende von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die als eine Art barmherzige Mutter Theresa die Grenzen geöffnet und die Notleidenden eingelassen habe.

Natürlich haben Legenden mit der historischen Wahrheit wenig zu tun. Tatsächlich war es vielmehr einer Verkettung verschiedener Umstände geschuldet, dass sich in dem repressiven Abschottungsregime für mehrere Monate ein Korridor auftat, über den sich eine größere Anzahl Flüchtlinge den Zugang nach Mitteleuropa ertrotzen konnte.

Der vom Verlag Assoziation A publizierte Band III der Reihe »Grenzregime« trägt den Titel »Der lange Sommer der Migration« und behandelt genau dieses Zeitfenster. Es handelt sich allerdings nicht um eine in sich geschlossene Dokumentation, sondern um eine Zusammenstellung von Interviews und Texten, die rund um diese Ereignisse entstanden. Die Beiträge stammen meist von Soziologen, Politikwissenschaftlern und Kulturanthropologen, die entweder selbst in Nichtregierungsorganisationen (NGO) gearbeitet hatten oder aber deren Aktivitäten wissenschaftlich begleiteten. Die Texte wurden zum Teil in schwer lesbarem Soziologendeutsch geschrieben, das ist ein Nachteil des Bandes. Dafür enthalten sie zahlreiche Fakten, die nie von der Presse aufgegriffen oder längst wieder im allgemeinen Nachrichtenbrei untergegangen sind.

So findet man Details über die Situation in Griechenland am Vorabend der großen Flüchtlingsbewegung: Wie die Migranten massenhaft in Lagern interniert und deren Versorgung zum größten Teil auf freiwillige Helfer abgewälzt wurde, aber auch, wie die Syriza-Regierung die neofaschistische Bewegung der »Goldenen Morgendämmerung« zurückdrängen konnte.

Einen Schwerpunkt des Bandes bilden die Aktivitäten antirassistischer Initiativen und erste Versuche der Selbstorganisation von Flüchtlingen. Mehrere Autoren schildern detailliert, wie per Netzkommunikation zahlreiche Migranten unterstützt und die Tätigkeiten von Hilfsorganisationen koordiniert werden konnten. Allein im Jahre 2015 wurden von NGO im Mittelmeer 22.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Wobei Gruppen wie beispielsweise »Sea Watch« gezwungenermaßen äußerst vorsichtig agierten, um staatlichen Behörden keinen Anlass zu liefern, sie als angebliche »Schleuser« zu inhaftieren.

Der in der Folge der Migrationsbewegung in Deutschland hochkochende Rassismus und der Rechtsradikalismus werden erst im hinteren Buchteil thematisiert. Der Jurist Maximilian Pichl (Pro Asyl) charakterisiert in diesem Zusammenhang die AfD als »radikalste politische Repräsentanz des herausgeforderten völkischen Abschottungsgedankens«.