Momente des Glücks

Vielfalt der Perspektiven: Amanda Lee Koe’s Liebesgeschichten in Singapur Foto: Edgar Su/Reuters

Amanda Lee Koe ist eine junge, weltgewandte Autorin, die zwischen ihrer Heimatstadt Singapur und New York und zugleich auch zwischen verschiedenen Disziplinen pendelt. Sie arbeitet für ein Designstudio und als Literaturredakteurin des Esquire. Keine ganz schlechte Adresse. Entsprechend freundlich wurde ihr Debüt »Ministerium für öffentliche Erregung« aufgenommen. Diese Erzählungssammlung ist tatsächlich erstaunlich gut. Koe schreibt fast ausschließlich Liebesgeschichten, überzeugt dabei aber mit einer beachtlichen Vielfalt der Perspektiven. Es sind hier gar nicht vor allem junge Intellektuelle wie sie, denen die Autorin ihre kühle, abgeklärte, aber auch nicht unempathische Stimme leiht. Ihre Protagonisten stammen aus unterschiedlichen Milieus, sind ganz unterschiedlichen Alters, männlich und weiblich, auch ein Intersexueller ist darunter. Wie sie diesen Menschen zeichnet, ihn einerseits mythologisiert, andererseits auch verführerisch und ganz unschmuddelig erotisch auflädt, das zeugt von beeindruckendem erzählerischen Können.

Nirgends liest man hier die für junge Literatur typische Nabelschau. Koe hat das offenbar hinter sich und in der Schublade gelassen. Schon in der ersten Geschichte, »Flamingo Valley«, schlüpft sie in die Haut eines alten Mannes. Deddy Haikel ist ein abgehalfterter Musiker, der im Krankenhaus seine mittlerweile demente erste Liebe wiedertrifft. Als malaischer Spielmann war er keine geeignete Partie für die chinesische Patriziertochter, so sah es jedenfalls der Vater und ließ ihn zur Abschreckung ein bisschen zusammenschlagen. Deddy macht sich davon, eine Karriere, heiratet mehrere Frauen, das geht offenbar in Singapur, und begegnet nun nach einem Herzinfarkt Ling Ko Mui wieder, die nicht mehr spricht und nicht mal mehr ihre eigene Tochter erkennt. Deddy führt sie mit seiner Musik und langen Gesprächen zurück ins Leben, allerdings in das vor fünfzig Jahren. Sie erlebt noch einmal ihr kurzes Glück, dann wird Deddy wieder entlassen und kehrt zurück zu seiner Großfamilie. Die Liebesbeziehung scheitert ein weiteres Mal an den Umständen, so könnte man das lesen. Aber da war dieser wiederholte Moment gelebten Glücks – und es gibt die Kunst, die diesen Moment aufhebt. Am Ende der Geschichte denkt Deddy »darüber nach, wieder Texte zu schreiben und Melodien. Songs für ein achtzehnjähriges Mädchen.« Wer kann da noch von Scheitern sprechen?

Darum geht es häufig in diesen Geschichten: um die großen Liebesniederlagen, denen kleine, punktuelle Triumphe gegenüberstehen. Mehr können sie nicht verlangen, Koes Heldinnen und Helden, das aber schon. Singapur, das teuerste Land der Erde, diese fast schon virtuell anmutende Ordnungs- und Sauberkeitshölle, dieses multiethnische »Disneyland mit Todesstrafe« (William Gibson) liefert die gelackte Staffage. Ein bisschen fernöstliche Plastikexotik kommt schon ins Spiel, nicht zuletzt durch die kalkuliert unübersetzten und auch nicht kommentierten malaysischen oder chinesischen Alltagsbegriffe. Der abendländische, vielleicht nicht ganz so kosmopolitische Leser darf rätseln, was da zum Reis gereicht wird, und angesichts des unverständlichen Wortgebimmels angenehm fremdeln. Allerdings dokumentieren diese Storys auch den traurigen Stand der Globalisierung. Denn letztlich könnten diese Minidramen über die Vereinsamung und emotionale Versteppung in der spätkapitalistischen Gesellschaft ohne große Verluste auch in allen anderen Metropolen dieser Erde spielen.