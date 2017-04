Den Schwur bekräftigen

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) hat mit einer Erklärung vom Sonnabend Angriffe des Verfassungsschutzes scharf zurückgewiesen:

Der Bundeskongress der VVN-BdA in Frankfurt am Main (am 1. und 2. April, jW) wies mit Nachdruck die verleumderischen Darstellungen und Verfälschungen des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz über die VVN-BdA zurück. Diese fußen auf einem gemeinsamen Dokument des Bundes- und der meisten Landesverfassungsschutzämter. Sie behaupten (in der Klageerwiderung des Landesamts für Verfassungsschutz im Prozess von Silvia Gingold gegen das Land Hessen, jW) tatsachenwidrig, die VVN-BdA sei eine »linksextremistisch beeinflusste Organisation«, deren Bestrebungen »gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung« gerichtet seien. Die VVN-BdA sei »dem orthodox-kommunistischen Antifaschismus verpflichtet« und trete demzufolge »für eine sozialistische/kommunistische Diktatur« als »einzig konsequente Alternative zu ›faschistischen‹ Gefahren« ein. Die VVN-BdA verfolge »als Ziel die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft«. Besonders empörend ist die Behauptung, der Schwur von Buchenwald sei eine verfassungsfeindliche kommunistische Hervorbringung.

Tatsache ist: Die VVN-BdA ist eine überparteiliche, generationenübergreifende Organisation von Antifaschisten, gegründet vor 70 Jahren von Widerstandskämpfern gegen den Faschismus, von Verfolgten und Opfern des Naziregimes, – was man von bundesdeutschen Geheimdiensten nicht behaupten kann.

Tatsache ist: Gründungsmitglieder der VVN-BdA aus nahezu allen demokratischen Parteien haben die hessische Verfassung und die anderen Landesverfassungen mit erarbeitet. Antifaschisten sind nach wie vor Verteidiger dieser Verfassungen und des Grundgesetzes.

(...) Die VVN-BdA ist keine sozialistische Organisation. Das hindert sie allerdings nicht daran, auf Anfälligkeiten im Kapitalismus gegenüber autoritären, antidemokratischen, kriegstreiberischen und faschistischen Strömungen hinzuweisen und auf eine Demokratisierung der Gesellschaft zu drängen.

Überdies ist festzuhalten: Im Gegensatz zur Darstellung des Inlandsgeheimdienstes »Verfassungsschutz«, in der Demokratie mit Kapitalismus gleichgesetzt und damit ein wesentlicher Verfassungsgrundsatz verfälscht wird, ist das Eintreten für einen Sozialismus keinesfalls verfassungsfeindlich (...).

Die VVN-BdA betonte: »Wir bleiben der feierlich abgelegten Verpflichtung unserer Gründer, den Faschismus mit seinen Wurzeln zu vernichten, verbunden. Wir verwahren uns gegen eine Verunglimpfung und bewusste Falschinterpretation des Schwurs von Buchenwald, wie dies der hessische Verfassungsschutz – und auch andere VS-Ämter – getan hat.«

Es ist geplant, in geeigneter demonstrativer Form den Schwur von Buchenwald zu bekräftigen:

»Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.«