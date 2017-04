Bundestag mit Rentensystem überfordert

Bäume im Herbst, im Hintergrund: Das Reichstagsgebäude, Platz der Republik 1 (9. Oktober 2016) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Beim ersten Hören ist man geneigt zu sagen: »Es trifft die richtigen!« Der Bundestag hat einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge womöglich fehlerhafte Rentenbescheide ausgestellt. Für sämtliche Beschäftigten wurde als Arbeitsort Westberlin angegeben, womit auch Westrenten zu zahlen wären. Tatsächlich dürfte ein guter Teil der Angestellten aber im Ostteil der Stadt tätig sein, die Höhe ihrer Bezüge müsste demnach gemäß dem »Ost-Rentenwert« neu berechnet werden. Eventuell vorhandener Freude über den Fauxpas muss aber entgegengehalten werden: Es geht in diesem Fall nicht um die Politiker; weder Herr Gabriel noch Kanzlerin Merkel werden künftig weniger erhalten. Statt dessen droht mehreren tausend Beschäftigten von Abgeordneten, Fraktionen und Bundestagsverwaltung die Neuberechnung.

Laut Welt am Sonntag haben Prüfer der Deutschen Rentenversicherung die Praxis des Bundestags beanstandet. Die Rentenversicherung bezweifelt, dass die nötigen Vorschriften eingehalten wurden, damit für die Beschäftigten der West-Rentenwert der alten Bundesländer gilt. Das Parlament gebe für alle Angestellten den Reichstag als Arbeitsplatz an. Er liegt im früheren Westteil von Berlin, hat die Adresse Platz der Republik 1. Tatsächlich arbeiten die meisten aber in Gebäuden, die im ehemaligen Ostteil der Hauptstadt liegen, etwa in der Straße Unter den Linden.

»Die Beschäftigten erhalten einheitlich Arbeitsentgelte nach Westtarif. Sie wurden und werden von der Bundestagsverwaltung auch sozialversicherungsrechtlich einheitlich nach Westrecht behandelt«, sagte Denis McGee von der Rentenversicherung Berlin-Brandenburg der Welt am Sonntag. Und weiter: »Wir prüfen die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben im Sozialgesetzbuch.« Zu den Konsequenzen habe McGee sich aber noch nicht äußern können.

Das Problem wurde dem Bericht zufolge auch in einem internen Vermerk des Ältestenrats des Bundestags erörtert. Darin heißt es angeblich, die Rentenversicherung sei der Auffassung, dass die geographische Lage der Arbeitsstätten entscheidend sei. Erfolgte Beitragszahlungen seien »gegebenenfalls rückabzuwickeln«. Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und die Kommission für Angelegenheiten von Mitarbeitern hätten die Fraktionen kürzlich über das Rentendilemma in Kenntnis gesetzt. Bleibt zu hoffen, dass diese Erfahrung den ein oder anderen Parlamentarier von der Notwendigkeit einer raschen Angleichung der Ost- an die Westrenten überzeugt. (AFP/jW)