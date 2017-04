Hilfen bitte nur für uns

Wäre doch schön, wenn der Zug etwas leiser wäre. Dafür müsste die Bundesregierung Geld zur Verfügung stellen Foto: Thomas Frey/dpa-Bildfunk

Will man etwas über die realen Machtverhältnisse in der Verkehrsbranche wissen, dann schaut man am besten in die Jahresbilanzen der Unternehmen. Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) seine, aus der auch einiges über die Unsicherheiten des kapitalistischen Weltmarktes hervorgeht. So ist der Umsatz in allen VDB-Mitgliedsunternehmen im vergangenen Jahr gegenüber 2015 von 12,3 auf 11,8 Milliarden Euro zurückgegangen.

VDB-Präsident Volker Schenk beklagte in einer Pressemitteilung vom Donnerstag einen Einbruch bei den Auslandsbestellungen, die traditionell gut die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Er spricht von »zunehmend undurchsichtigen Auftragsvergaben« sowie der »Pflicht zu nationalen Produktionsanteilen« in den betreffenden Ländern. Dies sei nicht zufriedenstellend und spiegele möglicherweise eine »global wachsende Tendenz zur Marktabschottung« wider, so Schenk.

Das Paradebeispiel für diesen zunehmenden Protektionismus seien die USA, aber auch in Südafrika oder Argentinien würden die Märkte abgeschottet. Diese Trends drückten sich in einer Verpflichtung zur Lokalisierung, restriktiven Joint-Venture-Bedingungen, intransparenten Vergabemärkten und üppigen staatlichen Exportfinanzierungen aus. »Die deutsche und europäische Wirtschaftspolitik muss sich noch stärker für Freihandel, offenen Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen einsetzen«, so Schenk. Dabei biete das Freihandelsabkommen mit Japan »eine wichtige Chance«.

Unzufrieden ist der Verband auch mit der sinkenden Auftragslage im Inland. Obwohl die Bundesregierung der bundeseigenen Deutschen Bahn AG für Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt habe, seien diese Gelder bei der Industrie nicht angekommen. Man hoffe aber, dass sich dies bald ändern werde. »Wir sehen, dass die DB ziemlich intensive Investitionsvorhaben anstrebt«, so die Hoffnung des VDB-Chefs.

Die Lage der Schieneninfrastrukturausrüstung bleibe allerdings »ernüchternd«. So stagniere der Umsatz mit digitaler Leit- und Sicherungstechnologie, Gleisen, Weichen, Streckenelektrifizierung, Stellwerken und Bahnübergängen 2016 mit 3,1 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau.

Das dürfte Ausdruck der Tatsache sein, dass der Schienenverkehr im Autoland BRD nach wie vor ein Stiefkind der Politik ist. Während in der Schweiz nahezu alle Bahnstrecken elektrifiziert sind, liegt hierzulande der entsprechende Wert bundesweit bei rund 60 Prozent. Wichtige zweigleisige Bahnstrecken warten bundesweit immer noch auf die Elektrifizierung und sind auch im 21. Jahrhundert nur mit Dieseltraktion zu befahren. Gleichzeitig subventioniert die Politik jetzt mit hohem Aufwand Projekte zur Erprobung von Oberleitungen auf Bundesautobahnen, die künftig Strom für Hybrid-Lastkraftwagen liefern sollen. Diese werden als entscheidend für die Schaffung eines ökologisch verträglichen Verkehrs­system dargestellt – zumindest von der Straßenverkehrslobby. Sie blendet dabei aus, dass ein modernes Eisenbahnwesen die mit Abstand ökologischste Form der Elektromobilität darstellt.

So dürften auch andere VDB-Forderungen bei den meisten Berliner Entscheidungsträgern kaum auf Zustimmung stoßen, geschweige denn, dass sie als Anleitung zum Handeln genutzt würden. Nichts deutet darauf hin, dass die maßgeblichen Akteure entschlossen sind, dem finanziell und steuerlich benachteiligten Schienenverkehr »faire Rahmenbedingungen im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern« einzuräumen, wie das die Eisenbahnerlobby fordert. Oder dass sie gar ein »nachhaltiges politisches Engagement für Forschung und Entwicklung« an den Tag legen und ein »Bahnforschungsprogramm auf die Agenda der nächsten Bundesregierung setzen« könnten. Tatsächlich setzt die Bundesregierung hier ganz andere Schwerpunkte – etwa mit Forschung in den Bereichen Rüstung und Straßenverkehr.

Lärmgeplagte Anwohner entlang der großen Schienengüterverkehrstrassen werden zudem noch geraume Zeit auf geräuscharme Güterzüge warten müssen. Dabei stellt der VDB nicht ohne Grund fest: »Ein leiser Schienengüterverkehr, der von der Bevölkerung mit Recht erwartet wird, muss keine Utopie sein.«

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheit werden die VDB-Mitgliedsfirmen wohl auch in Zukunft Arbeitsplätze vernichten. Auch werden einige Unternehmen der Bahnindustrie weiterhin bestrebt sein, zur Sicherung von Umsatz und Profit die traditionsreichen Instandhaltungswerke der Deutschen Bahn für Schienenfahrzeuge zu übernehmen und auch in anderen Bereichen die Zerschlagung und Privatisierung des Eisenbahnwesens voranzutreiben.