Frühstück in Paris

Man muss Ziele haben im Leben, sonst erreicht man nichts. »Good Girls Go to Paris« heißt ein Film von Alexander Hall (USA 1939), und so will es auch Jenny Swanson (Joan Blondell) halten. Mit der Sehnsuchtsstadt ist aber vor allem ein bestimmter Lebensstil gemeint, der die Kellnerin in einer kleinen Studentenstadt in den USA anzieht: Modische Kleidung, lässige Haltung, rotlackierte Fingernägel. Für dieses Ziel ist die junge Frau bereit, einiges zu tun, wie sie einem Geschichtsprofessor, der täglich bei ihr Tee trinkt, ausführlich erklärt. Ein junger reicher Mann soll geangelt werden, der sie heiraten und ihr das Leben in Paris finanzieren soll. Der Professor, der noch recht jung ist und kurz vor einer Heirat steht, möchte sie davon überzeugen, dass sie es auch allein schaffen kann, nach Paris zu kommen.

Doch Jenny Swanson ist eine entschlossene Frau. Dem erstbesten jungen, reichen Mann, der sie mit seinem nagelneuen Angeberschlitten fast totfährt, wirft sie sich an den Hals. Kurz bevor sie dessen Vater einen Brief übergeben will, mit dem der Sohn eine Art Ehevertrag unterschrieben hat, überfällt sie ein »Flattern«, also so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Dieses Flattern wird sie im Laufe des Films immer mal wieder überfallen, schließlich hat sie am Ende fünf Männer davon überzeugt, sie zu heiraten oder doch zumindest für sie zu schwärmen (auch den Tee trinkenden Professor). Umwerfend ist diese niedliche Lustigkeit und Leichtigkeit, die die besten Hollywood-Screwball-Komödien der 30er und 40er Jahre ausmachen. Oft sind hier die Frauen die schlaueren und auch lustigeren Köpfe, obwohl sie nicht besonders feministisch auftreten, meistens wollen sie heiraten.

Obwohl Jenny Swanson sich jedem an den Hals wirft und später sich alle an ihren Hals werfen, ist sie kein Dummchen, sondern eine Frau mit Verstand und Überblick. Und mit Herz. »Good Girls Go to Paris« ist leichte und intelligente Kinokost zugleich, die beschwingt macht und nicht nervt.

