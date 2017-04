»Wir standen am Rande einer humanitären Katastrophe«

Foto: Susann Witt-Stahl

Aus den deutschen Medien war wenig über die Geschehnisse in Slawjansk im Frühling und Sommer 2014 zu erfahren, noch weniger über die Vorgeschichte …

… obwohl sich etwa 150 Journalisten in der Stadt aufgehalten haben: Franzosen, Italiener, Briten, Serben, sogar Ukrainer. Ich habe damals unter anderem der kommunistischen Zeitung L’Humanité ein Interview gegeben und den Russia-Today-Reporter Graham Phillips getroffen.

Rekapitulieren Sie doch noch einmal die wichtigsten Ereignisse, die zu der Eskalation führten.

Am 21. Februar war der Putsch gegen die Regierung von Janukowitsch. Am Tag darauf hatte meine Partei in unserer Stadt zu einer Kundgebung für Frieden mit Russland aufgerufen. Die Faschisten in Kiew wollten ja genau das Gegenteil. Die Versammlung fand am Bahnhof statt und begann in den Minuten, als gerade ein Zug aus Moskau kam und ein anderer nach dort weiterfuhr. Das hatte Symbolkraft für die Entwicklungen. Viele Menschen hatten russische Fahnen mitgebracht. Die lokalen Medien haben ausführlich berichtet. Zu uns kam eine Menge junger Leute, die uns baten, bei der Organisation weiterer Kundgebungen zu helfen, die dann auch am 1. und 5. März und in den Tagen darauf abgehalten wurden. Am 16. März war dann das Referendum auf der Krim zur Angliederung an Russland.

Und es begann auch in der Bevölkerung von Slawjansk zu rumoren.

Ja, die Appelle an die Regierung des Oblasts Donezk, zu dem die Stadt gehört, ebenfalls ein Referendum durchzuführen, wurden immer lauter.

Inwieweit war die Kommunistische Partei involviert?

Die KP spielte eine führende Rolle bei den Protesten.

Worüber genau sollte abgestimmt werden?

Es ging zunächst um die Durchsetzung einer föderalen Struktur für die Ukraine. Die Regierung hat auf die Forderungen nicht reagiert. Daraufhin wurde beschlossen, dass Slawjansk am 30. März eigenständig ein Referendum durchführt. Entsprechend wurde die Liste mit den insgesamt zehn Fragen, die vorgesehen waren, gemäß dem gesetzlichen Rahmen auf die Stadt zugeschnitten. Damit bekamen die Stimmberechtigten auch die Möglichkeit, über die Förderung von Schiefergas durch das niederländisch-britische Unternehmen Royal Dutch Shell und andere internationale Konzerne zu entscheiden.

Sie meinen über das im Januar 2013 noch von der Janukowitsch-Regierung geschlossene Production Sharing Agreement mit einer 50jährigen Laufzeit? Laut Reuters »der größte Auftrag zur Erschließung von Schiefergas in Europa«, und zwar durch Fracking.

Damit gab es ein großes Problem in unserer Region, unter der das riesige Ju­siwska-Schiefergasfeld liegt. Während Royal Dutch Shell noch mehr oder weniger die umweltrechtlichen Bestimmungen beachtet hat − der ukrainische Partner Ukrgasdobycha hat sich an keinerlei Regeln gehalten. Wir waren mit internationalen Antifrackingaktivisten, die Studien über die ökologischen Auswirkungen betrieben hatten, in die Nähe der Grenze zum Oblast Charkiw gefahren. Dort war bereits mit der Förderung begonnen worden, und es hatte sich herausgestellt, dass die Folgen katastrophal waren: Das Grundwasser war durch die mehr als 600 Chemikalien, die in den Boden gepumpt worden waren, kontaminiert und nicht mehr als Trinkwasser brauchbar – eine verheerende Entwicklung auch für die Landwirtschaft. Deshalb sollte die Bevölkerung bestimmen, ob sie das weiter hinnehmen wollte.

Wie läuft so ein autonom organisiertes Referendum ohne die Möglichkeit der Nutzung der staatlichen Infrastruktur ab?

Wir hatten natürlich erhebliche Schwierigkeiten, weil uns die nötigen Ressourcen fehlten. Wir haben den Aufruf zur Teilnahme so gut wie möglich verbreitet; auch die meisten Medien haben sich daran beteiligt. Am Tag der Volksbefragung haben wir dann auf der Straße Tische aufgestellt, an denen die Leute ihre Stimme abgegeben haben. Von insgesamt rund 108.000 Wahlberechtigten haben 17.000 teilgenommen, also etwa ein Fünftel der Bevölkerung. Vorher hatten wir einen inoffiziellen Testlauf mit 5.000 Teilnehmern, die Mehrheit davon aus unserem politischen Umfeld, durchgeführt und nur gefragt, ob die Teilnehmer eine föderale Lösung wollen, den Anschluss an Russland oder ob alles so bleiben soll, wie es war. Das Resultat war wie später das Ergebnis des Referendums ähnlich deutlich wie auf der Krim. Es hatten hauptsächlich Leute teilgenommen, die mit der Politik in Kiew nicht einverstanden waren − zum Beispiel gab es nur 58 Stimmen für die Schiefergasförderung −, es haben aber auch Gegner mitgemacht. Ich erinnere mich an einen Wahlzettel, der mit »Julia Timoschenko« unterschrieben war.

Was haben Sie mit dem Ergebnis gemacht?

Foto: Susann Witt-Stahl

Wir haben es per E-Mail an die Duma, das russische Parlament und den Präsidenten in Moskau geschickt.

Und dann haben Sie mit der Umsetzung angefangen?

Ja. Meine Partei war vorwiegend damit beschäftigt, Kundgebungen und andere politische Veranstaltungen zu organisieren. Andere Leute in der Stadt sind aktiv zum Aufstand gegen Kiew übergegangen. Kommunisten, Monarchisten, auch viele gläubige Menschen – sehr unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung waren sich einig, dass sie die Faschisten bekämpfen wollten. Einige haben versucht, Kontakt zur Krim aufzunehmen, um von dort Hilfe zu bekommen.

Waren Sie erfolgreich?

Ja. Es kamen etwa 40 Freiwillige von der Krim nach Slawjansk. Sie hatten zum Teil auch Gewehre und Pistolen mitgebracht. Und nachdem in Donezk am 7. April schon das Bezirksverwaltungsgebäude besetzt worden war, begann in unserer Stadt am 12. April der Aufstand. Das Rathaus, die Polizeistation, Behörden und öffentliche Einrichtungen wurden besetzt. Nach der Einnahme des Hauptquartiers des Inlandsgeheimdienst Sluschba bespeky Ukrajiny, SBU, für den Oblast tauchten eine Menge Waffen auf. Die Vorgänge waren ähnlich wie vorher auf der anderen Seite, in der Ukraine. Dadurch, dass die Aktivisten an vielen Orten die Verwaltungsgebäude unter ihre Kontrolle gebracht haben, konnte der Widerstand nach und nach ausgeweitet werden.

Warum hat der Bürgerkrieg ausgerechnet in Ihrer Stadt seinen Anfang genommen?

Die strategische Überlegung war wohl, dass zunächst Slawjansk die von Kiew mobilisierten militärischen Kräfte auf sich zieht, damit in Donezk noch in Ruhe das für den 11. Mai geplante Referendum zur Unabhängigkeit durchgeführt werden konnte. Unsere Stadt war zwar das Zentrum, aber auch andernorts wie in Kramatorsk, Konstantinowka, Gorliwka war der Aufstand im Gange.

Was geschah zu dieser Zeit in Slawjansk?

Die meisten Leute hatten keine Waffen und taten, was sie konnten: Sie richteten Blockposten ein und bauten Barrikaden.

Was genau ist im Rathaus passiert? Westliche Medien vermeldeten, dass im Keller Geiseln festgehalten wurden und der Bürgermeister der Aufständischen, Wjatscheslaw Ponomarjow, gar kein Bürger von Slawjansk gewesen sei.

Der Stadtrat war nicht in der Lage, vollständig zu tagen; die Abgeordneten der Partei der Regionen boykottierten die Sitzungen. Das Problem wurde gelöst, indem die Gemeinden auf dem Territorium von Slawjansk Versammlungen durchführten und ihre Vertreter für den Stadtrat nominiert haben, die schließlich Ponomarjow zum Bürgermeister gewählt haben. Er wurde in Slawjansk geboren, lebte und arbeitete dort. Die aus Freiwilligen gegründete Volksmiliz stand unter seinem Kommando, auch sein Sohn Anton hatte sich ihr angeschlossen. Das Rathaus diente für einige Zeit als Kaserne der Kämpfer. Im Keller wurde niemand festgehalten; lediglich im Büro des Rathauses stand Ponomarjows Vorgängerin, Nelja Schtepa, vorläufig unter Arrest.

Es gab dann eine Menge Schießereien. Bewohner von Slawjansk, die an den Blockposten vor der Stadt Wache hielten, wurden auf dem Weg in ihren Autos von feindlichen Heckenschützen attackiert. In den Wäldern und hinter Hügeln lagen ukrainische Einheiten, auf den Straßen patrouillierten schwerbewaffnete Soldaten und Panzer. In der Innenstadt von Slawjansk herrschte der Ausnahmezustand. Die Straßen und Plätze waren leer, viele Menschen hatten sich in ihren Häusern verschanzt. Ältere Männer, die noch in der Sowjetarmee gedient hatten, standen mit Knüppeln, Molotowcocktails und einem alten Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, das sie aus einem Museum geholt hatten, hinter Barrikaden. Das Rathaus war mit Sandsäcken zu einer Festung ausgebaut. Wodurch ist die Lage außer Kontrolle geraten?

Ja, die Situation war sehr angespannt und gefährlich. In der Nacht vom 19. auf den 20. April, das war Ostern, waren Mitglieder des »Rechten Sektors« mit einem Wagen an einen der Blockposten herangefahren und hatten auf unsere unbewaffneten Aktivisten das Feuer eröffnet. Vier von ihnen starben. Am 24. April hatte es einen weiteren Angriff der Faschisten gegeben. Dabei kam einer der Verteidiger ums Leben, und ein weiterer wurde verwundet. Bald darauf wurden die westlichen Journalisten von ihren Auftraggebern angewiesen, die Stadt zu verlassen. Kurz darauf begann der intensive Beschuss durch das ukrainische Militär. Am Stadtrand wurde ein 35-kV-Strommast zerstört, und wir blieben mehr als einen Monat ohne Energieversorgung und damit auch ohne Wasser, Telefon, Fernsehen und Internet. Die Apotheken und andere Geschäfte mussten schließen, es wurden keine Renten und andere Sozialleistungen mehr gezahlt. Viele Menschen litten sehr unter der Situation. Wir standen am Rande einer humanitären Katastrophe, aber die westlichen Medien schwiegen dazu.

Um so ausführlicher berichteten sie von Übergriffen auf Journalisten und Menschenrechtsverletzungen, sogar Folterungen politischer Gegner durch die Rebellen.

Es fanden keine Folterungen statt. Die meisten Bürger von Slawjansk weigerten sich nur, die Fragen der ukrainischen Reporter zu beantworten, weil die Medien, für die sie arbeiteten, die Geschehnisse völlig voreingenommen dargestellt hatten. Es wurden auch einige Zivilisten festgenommen, nachdem Diversions- und Sabotageakte durchgeführt worden waren. Ein Beispiel: Unser Parteikomitee verfügte über ein portables Kraftwerk. Weil sie ohne Strom waren, kamen viele Menschen zu uns, um ihre Mobiltelefone aufzuladen. Das ging gut. Aber an einem anderen Ort tauchte eine unbekannte Frau mit einem Handy auf – von diesem Telefon wurde dann ein Zielsignal für die ukrainische Artillerie gesendet.

Besetztes Rathaus in Slawjansk (April 2014) Foto: Susann Witt-Stahl

Was hat die KP von Slawjansk zu dieser Zeit unternommen?

Im Mai waren wir damit beschäftigt, die Verteilung von Lebensmitteln an die Bevölkerung und die Evakuierung kleiner Kinder, Frauen und alter Menschen aus der belagerten Stadt zu organisieren − sie wurden auf die Krim und an andere sichere Orte gebracht. Danach haben einige Genossen und ich uns der Volksmiliz angeschlossen. Im Gegensatz zu 40 Prozent der Kämpfer hatte ich als ehemaliger Angehöriger der sowjetischen Grenztruppen eine militärische Ausbildung. Igor Strelkow, der Kommandeur der Streitkräfte der »Volksrepublik Donezk«, brauchte lokale Unterstützung bei der Herstellung von Kontakten zur OSZE und zu internationalen Hilfsorganisationen, ebenso bei der Reparatur der Stromleitung.

In der westlichen Öffentlichkeit wird immer wieder behauptet, dass russische Soldaten auf seiten der Rebellen gekämpft hätten – stimmt das?

Es waren keine Angehörigen der russischen Armee in der Stadt. Es gab lediglich einige Freiwillige aus Russland. In meiner Einheit waren drei Bürger der Russischen Föderation, darunter eine Frau und einer von der Krim, zwei Bewohner der Region Saporischschja und einer aus Krywyj Rig. Alle anderen waren aus Donezk und Lugansk mit Bussen gekommen und hatten sich auch selbstständig organisiert. Von anderen Einheiten weiß ich, dass Leute aus dem Oblast Charkiw dabei waren.

Was war für Sie persönlich das eindringlichste Erlebnis?

Es gab schwere Gefechte in der Nähe der Ortschaft Semeniwka. Ich bewunderte die Leute, die dort die ukrainischen Panzer und Artillerie zurückgeschlagen, Hubschrauber und Flugzeuge abgeschossen hatten. Das war der Grund, warum die ukrainische Luftwaffe aufhörte, gegen Slawjansk zu fliegen. Als Poroschenko am 28. Juni, am Tag der Verfassung der Ukraine, einen Waffenstillstand ausrief, fuhr ich zusammen mit dem KP-Fraktionschef im Stadtrat, Wjatscheslaw Sagoruiko, humanitäre Güter nach Semeniwka. Auf dem Weg beschossen uns die Ukrainer mit Mörsern. In unseren Wagen schlugen etwa zehn Granatsplitter ein; durch einen, der in die Windschutzscheibe flog, erlitten wir Verletzungen im Gesicht und an den Händen.

Anfang Juli 2014 trat die Aufständischenmiliz überraschend den kompletten Rückzug aus dem mittlerweile von ukrainischen Truppen umzingelten Slawjansk an. Wie konnte der Ausbruch gelingen?

Das war eine streng geheime Operation. Obwohl das Mobilfunknetz in weiten Teilen der Stadt gar nicht mehr funktionierte, mussten alle Kämpfer ihre Telefone abgeben. Es gab Einheiten, die für den Durchbruch an einer bestimmten Stelle der ukrainischen Linien und den Abtransport der Volksmilizen und deren Material zuständig war. Sie setzten auf Geheimhaltung und den Überraschungseffekt und waren damit erfolgreich. Schließlich konnten sie sich über Kramatorsk und Konstantinowka nach Donezk durchschlagen.

Wie viele konnten entkommen?

Das ist schwer zu sagen. Vielleicht 3.000 bis 3.500. Das ist aber nur eine vorsichtige Schätzung, denn nicht alle Milizen sind direkt nach Donezk geflohen. Meine Genossen und ich haben die Stadt auch nicht mit Strelkows Truppen verlassen, sondern sind ihnen später gefolgt. Ich bin über den Blockposten, an dem ich vorher im Einsatz gewesen war, und dann Richtung Norden über Charkiw nach Russland entkommen. Von dort bin ich später über Rostow am Don nach Donezk gelangt.

Was geschah mit den Aufständischen und Sympathisanten, die die Stadt nicht verlassen konnten?

Viele – darunter auch Kommunisten − wurden von ukrainischen Gerichten verurteilt und erhielten Haftstrafen von drei bis zehn Jahren. Für die abgesetzte Bürgermeisterin Nelja Schtepa fordert die Staatsanwaltschaft sogar lebenslange Haft, weil sie angeblich zur Verletzung der ukrainischen Staatsgrenzen aufgerufen und die Durchführung des Referendums sowie die Volksmiliz unterstützt hatte. Auch der Prozess gegen einen Lehrer, der Vorsitzender der Bezirkswahlkommission war, läuft noch.

Wie hoch war die Zahl der Opfer?

Die KP hat die Bestattungen der Toten mitorganisiert und Geld dafür gesammelt. Daher hatte ich viele Informationen über die ersten Gefallenen. Als es aber keinen Strom mehr gab und im Leichenschauhaus nicht mehr gearbeitet werden konnte, war es nicht mehr möglich, Buch über die Todesopfer zu führen. Sie mussten sofort beerdigt werden, innerhalb von zwei, drei Stunden. Das geschah nicht nur auf Friedhöfen, sondern auch auf privaten Grundstücken. Es ist von mindestens 300 Toten auszugehen, darunter ganze Familien − Mutter, Vater, Kind.

Gab es Verluste unter Ihren Genossen?

Denis Gridnew ist den Heldentod gestorben. Wladimir Kolodschenko, der 2014 Vater geworden war, wird vermisst. Zum dritten Jahrestag des Volksaufstands wird im Lenin-Komsomol-Park in Donezk für die Verteidiger von Slawjansk ein Gedenkkonzert stattfinden.