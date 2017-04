Nicht zu bändigen

Leonora Carrington im Jahr 2000 in ihrem Atelier. In ihrem Haus in Mexiko-Stadt lebte sie seit Ende der 40er Jahre bis zu ihrem Tod im Jahr 2011 Foto: Reuters

Gegen ihre Etikettierung als »leicht verrückte Muse« hat sich die surrealistische Künstlerin Leonora Carrington zeitlebens gewehrt. Ihr sei, wie sie in einem Interview ausführte, damit »eine Art Rolle aufgezwungen« worden. Der Surrealismus war für sie keine Modeerscheinung, sondern eine Möglichkeit, inneres Erleben und Empfinden auszudrücken. In dieser »männerdominierten Bewegung« versuchte sie, »das Eigene zu entwickeln«.

Bereits als Kind schrieb und malte sie und behielt beide Ausdrucksformen dauerhaft bei. In ihren Bildern und Texten reproduzierte sie ihre Kindheitswelten. Sie waren bestimmt von keltischen und biblischen Geschichten, die ihr ein irisches Kindermädchen nahebrachte. Es waren aber auch die Welten des übermächtig wirkenden Vaters und der in Konventionen verhafteten Mutter. Geboren wurde Leonora Carrington am 6. April 1917 in South Lancashire (Nordengland). Der Vater war ein begüterter Großindustrieller, und beide Eltern legten Wert darauf, die Tochter in die »bessere Gesellschaft« einzuführen. Diesem Ansinnen verweigerte sie sich konsequent. Über ihren Status als Mädchen ärgerte sie sich fortwährend. So durfte sie, anders als ihre drei Brüder, ihren Aggressionen keinen freien Lauf lassen. Ihr war es verwehrt, »überhaupt zu streiten«. Aus Protest schrieb sie in der Klosterschule, auf die sie die Eltern geschickt hatten, in Spiegelschrift. Dem Bestreben von Mutter und Vater, ihren Charakter durch »richtig harte« Erziehung bändigen zu lassen, stemmte sie sich erfolgreich entgegen.

Von klein auf war das Malen ihre Leidenschaft. Ihrem Entschluss, Künstlerin zu werden, begegneten ihre Eltern zunächst mit Ratlosigkeit. Später unterstützten sie die Tochter, und so konnte sie das Kunststudium an einer Londoner Privatakademie aufnehmen. Ihr Lehrer dort, Amédée Ozenfant, ließ sie »ackern wie der Teufel«, entmutigte sie aber nie, wie Leonora später schrieb. Während eines Dinners bei einer Mitschülerin lernte sie 1936 den wesentlich älteren deutschen Maler und Dadaisten Max Ernst kennen. Dies war der Beginn einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung gegen den Willen ihrer Eltern. Sie lebte »intensiv wie nie zuvor«, »eine paradiesische Phase (…) mit schrecklichen politischen Untertönen«. Sie zogen später zusammen in den südfranzösischen Ort Saint Martin d’Ardèche. Zuvor hatte Leonora in Paris die Gruppe der Surrealisten kennengelernt. Auf der großen Surrealistenausstellung 1938 war sie mit zwei Gemälden vertreten.

Carrington und Ernst trafen sich im berühmten Pariser Café de Flore häufig mit wichtigen Künstlern und Schriftstellern wie André Breton, Joan Miró, Meret Oppenheim und Pablo Picasso. Dort berieten sie auch darüber, wie sie Leuten aus dem faschistischen Deutschland heraushelfen könnten. Nachdem Max Ernst nach Kriegsausbruch zweimal als »feindlicher Ausländer« interniert worden war und sie ihn trotz aller Bemühungen nicht freibekommen konnte, erlitt Carrington auf der Flucht nach Spanien einen Nervenzusammenbruch. Die von ihren Eltern durchgesetzte Einweisung in eine psychiatrische Anstalt, in der man sie brachial mit Cardiazolspritzen zu therapieren suchte, verarbeitete sie in ihrem tagebuchartigen Bericht »Unten«.

Mit Hilfe von Freunden konnte sie der Anstalt und durch Heirat mit einem mexikanischen Diplomaten ihrer Familie entkommen. Die Ehe hielt nicht lange. Aus einer weiteren mit einem mexikanischen Fotografen gingen zwei Söhne hervor. Die Kultur des mittelamerikanischen Landes, die ihrem Eindruck nach »etwas Blutrünstiges, Düsteres, Bedrohliches« hatte, faszinierte und inspirierte sie. In ihren Erzählungen, in denen mythische Gestalten, kalte Väter und verständnislose Mütter walten und seltsame Begebenheiten stattfinden, rechnet sie mit einer verlogenen Umwelt ab.

In ihren letzten Lebensjahren engagierte sie sich in der Frauenbewegung, unterstützte 2006 den Kandidaten der Linken bei der Präsidentenwahl in Mexiko. Auf die Frage nach der Absicht ihrer Kunst antwortete sie in einem ihrer letzten Interviews, sie lehne Kriege ab, und ihre Werke seien für sie der einzige Weg, dies zu zeigen.