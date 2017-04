Mit dubiosen Verbündeten

Mit seinem Ruf nach »unpolitischen Gewerkschaften« hat er ein rechtes Gefolge um sich geschart: Gerard Coyne Foto: picture alliance / empics

Soll sich die Gewerkschaft jeder politischen Aktion enthalten? Diese Frage stellt sich derzeit den Mitgliedern der britischen Unite. Seit dem 26. März sind 1,4 Millionen Gewerkschafter dazu aufgerufen, einen neuen Vorstand sowie einen neuen Generalsekretär für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Die per Briefwahl durchgeführte Abstimmung dauert noch bis zum 19. April. Am 28. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Es handelt sich um eine Richtungswahl für Unite. Auf der einen Seite steht Len McCluskey, der bisherige Amtsinhaber. Er wird von der »Vereinigten Linken« innerhalb der Gewerkschaft unterstützt, die auch eine Liste für die Vorstandswahlen aufstellt. Sein Gegenspieler auf der anderen Seite ist Gerard Coyne, der sich als »unpolitischer Kandidat« präsentiert, dem es »um die Gewerkschaftsmitglieder, nicht um die Parteipolitik geht.«

Unite ist Großbritanniens größte Industriegewerkschaft. Ihre Mitglieder arbeiten in der Automobilindustrie, der Baubranche, dem Gesundheitswesen oder der Luftfahrt. Die Abstimmung ist der größte Urnengang auf der Insel außerhalb von Parlamentswahlen. Die Entscheidung über die Führung dieser Gewerkschaft hat Auswirkungen auf die politische Ausrichtung der gesamten britischen Arbeiterbewegung.

Während der Amtsinhaber McCluskey als wichtiger Unterstützer des Labour-Parteichefs Jeremy Corbyn gilt, hat Coyne genau jene Labour-Politiker hinter sich, die Corbyn lieber gestern als heute absetzen würden. Einer davon ist Tom Watson, ein Parlamentarier aus Birmingham und zugleich der stellvertretende Labour-Vorsitzende.

Watson hat in den vergangenen Tagen aus vollen Rohren gegen McCluskey gefeuert. In Fernseh-, Rundfunk- und Zeitungsinterviews verbreitete er die Ansicht, McCluskey wolle Labour von links unterwandern. Um dieses Ziel zu erreichen, würde McCluskey Gewerkschaftsgelder verwenden, um linke Gruppierungen wie etwa das Corbyn nahestehende Netzwerk Momentum zu unterstützen. Eine Stärkung der Linkskräfte, so die Botschaft Watsons, sei eine zerstörerische Bedrohung für Labour.

Gerard Coyne selbst bläst in dasselbe Horn. So trägt etwa ein Flugblatt seiner Kampagne die Überschrift: »Vorwärts mit dem Kandidaten der Veränderung, rückwärts mit den Männern der Vergangenheit.« Die »Männer der Vergangenheit« sind auf dem Flugblatt abgebildet: Es sind Jeremy Corbyn und Len McCluskey.

Coynes Hauptversprechen an die Mitgliedschaft: »Ich werde damit aufhören, die hart erarbeiteten Löhne der Mitglieder für die Finanzierung von Momentum zu verwenden. Statt dessen werde ich für euch an euren Arbeitsplätzen kämpfen.«

Um diese Botschaft zu verbreiten, hat Coyne interessante Bündnispartner gefunden. Dazu zählt das vom rechtskonservativen Medienmogul Rupert Murdoch herausgegebene Boulevardblatt Sun. Dieses ruft zur Wahl Coynes auf. Zum Wahlkampfauftakt schrieb Coyne Artikel für die Sun, die er für Angriffe auf McCluskey und Corbyn nutzte.

Pikant daran ist, dass McCluskey seine gewerkschaftlichen Wurzeln als Vertrauensmann auf den Docks des Hafens von Liverpool hat. McCluskey ist außerdem ein Fan des FC Liverpool und Unterstützer der Kampagne »Justice for the 96«. In dieser haben sich Hinterbliebene und Überlebende der Stadionkatastrophe von Hillsborough organisiert. Aufgrund einer desaströsen Polizeiaktion erstickten am 15. April 1989 zahlreiche Liverpool-Fans in einem überfüllten Stadionbereich. Die Sun schob den Fans die Alleinschuld dafür zu. In Liverpool wird das Blatt seither boykottiert. Coyne scheint da keine Bedenken zu haben.

Im Gegenteil scheint es kaum Abgrenzung nach rechts zu geben. Am 31. März veröffentlichte die Tageszeitung Morning Star, die britische Kooperationspartnerin von junge Welt, einen Bericht über Roy Higginson, ein Mitglied der rechtsradikalen English Defence League. Higginson soll demnach Flugblätter mit Werbung für Coyne vor einer Autofabrik im nordwestenglischen Ellesmere Port verteilt haben. Die Hooligantruppe der English Defence League gilt als das Vorbild für die deutsche »Hogesa«-Bewegung (Abkürzung für »Hooligans gegen Salafisten«). Das McCluskey-Lager möchte nun von Coy ne wissen, wie ein bekannter rechtsradikaler Aktivist an Wahlkampfmaterial kommen konnte.

In dem Morning-Star-Artikel wird zudem ein anonymer Gewerkschafter zitiert, der der McCluskey-Kampagne nahesteht. Es sei bekannt, so die Person, dass Neofaschisten ein Interesse an der Unterwanderung der Gewerkschaften hätten. Und weiter: »Coyne führt eine gegen die Gewerkschaften und gegen Unite gerichtete Kampagne. Sie zieht solche Leute an, die die Gewerkschaften angreifen wollen.«