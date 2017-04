Der britische Dirigent Daniel Harding hatte recht, als er vor seinem Auftritt bei den »Proms 2013« im BBC-Interview erklärte: »Der stilistische Kanon, mit dem wir das Repertoire des 19. Jahrhunderts spielen, funktioniert mit Brahms und so. Angewendet auf Schumann, ist er eine Katastrophe.«

Wahrscheinlich ist er auch angewendet auf Brahms und Mendelssohn eine Katastrophe. Dass es um Robert Schumann aber besonders schade ist, wird augenblicklich klar, wenn man Daniel Harding – das Licht am Tunnelende – Schumann dirigieren hört.

Prüfstein Nummer eins: »Das Paradies und die Peri«, Kronjuwel unter Schumanns vielen Edelsteinen. Andere – Harnoncourt, Rattle, Gardiner – befreiten das Stück in jüngerer Zeit per CD-Einspielungen aus unfassbar langer Vergessenheit. Nun aber wurde Hardings Dirigat vom vergangenen Dezember auf Youtube hochgeladen, mit dem Orchestre de Paris und einem mit Christiane Karg, Kate Royal, Andrew Staples, Gerhild Romberger und Matthias Goerne perfekt besetzten Sängerset.

Schumann hatte das Endziel Oper im Auge. Bei Harding erfährt man, wie einzigartig wurde, was dabei herauskam. Ein weltliches Oratorium? Mit Haydns »Jahreszeiten«, dem Prototyp, verbindet die »Peri« nicht viel. Schon Schumanns Orchester klingt sehr anders; es ist mit den damals neuen Becken, Trommeln, Triangeln, Ophikleiden (eine Art Kontrabass­fagott), Harfen und Ventiltrompeten instrumentaltechnisch auf dem Höchststand der musikalischen Produktivkräfte der 1840er Jahre.

Harding schwelgt in den verschiedensten Orchesterfarben und Rhythmen eines Komponisten, der experimentell vorging wie auf andere Art zur selben Zeit nur Hector Berlioz. Musik des Bürgertums in der frisch industrialisierten Welt, entstanden aus dem Geist von Lied und Sinfonie. Nichts mehr von Gemütlichkeit, Biedermeier, Romantikschmus beim nicht nur unterschätzten, sondern lange auch missverstandenen Orchesterkomponisten Schumann.

Harding macht Dampf. Die festen Konturen seiner Schumann-Lesart, verknüpft mit dem sicheren Gespür für die richtige, das heißt »demokratische«, hierarchieferne Balance der Instrumente lassen die neuartig einfalls- und abwechslungsreiche Orchestrierung hören wie noch nie.

Handlung, Dramatik, Theater? Nebensache. Wenn überhaupt, findet man die Ingredienzen der Oper in der mal furiosen, mal lyrisch verdüsterten Orchesterpartitur. Auch der Text – belanglos. Im Zusammenwirken von mit licht- und freudetrunkenen Melodien gesegneten Stimmen und einem Orchester, das überwiegende Homophonie und brillante Mehrstimmigkeit ineinander führt, entsteht etwas, das Schumann in Ermanglung passenderer Begriffe am Ende »Dichtung für Stimmen, Chor und Orchester« genannt hat.

Der Leipziger Premiere 1843 folgten 50 Aufführungen, die »Peri« war ein Riesenerfolg. Im vergangenen Dezember in Paris – siehe Youtube – waren die Leute wieder ganz aus dem Häuschen. Recht so.