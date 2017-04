Der Ostküstenhochstaplerabkotzer

Für Jens Balzer

Ich steh’ hier an der Metrolinie M 2,

ich steh’ hier an der Metrolinie M 2,

lieber wär’ ich bei der 55 dabei;

bin jetzt schon ’n toller Typ,

’n absolut geiler stellvertretender

Ressortleiter im Feuilleton der BZ.

*

Klar schmeiß’ ich die Gruppen,

ich schmeiß’ die Gruppen klar;

wenn sie über meinen Bart lachen,

gehen sie krachen – der Bart lacht,

allerdings lacht er, der Hipster-Bart.

*

Ich bin das Talent hinter der Band,

der schärfste Typ, der allerschärfste;

die Kohle reicht, wenn auch nur knapp:

allerschärfst, aber knapp. Klar hab’ ich Elektro,

aber da kommt schon meine Bahn, die M 2,

wenn ich jetzt Zweiachtzig hätte,

hab’ ich aber nich’, vorhin hatt’ ich Zweiachtzig,

jetzt aber nich’: – »I’m pretty sure«.1

1 Freie Bearbeitung nach dem Song »The Under Assistant West Coast Promotion Man« (Nanker Phelge [= Gruppenkomposition der Rolling Stones]), auf: The Rolling Stones: »Out of Our Heads« (London Records, 1965)