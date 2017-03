China will Klima schützen

Foto: China Daily/via REUTERS

China will sich trotz weitgehenden Rückzugs von US-Präsident Donald Trump in der Klimapolitik an seine Versprechen halten. Der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, sagte am Mittwoch vor der Presse in Beijing, dies sei »eine Herausforderung für die ganze Menschheit«. China werde seine Verpflichtungen nach dem Pariser »Klimaschutzabkommen« einhalten, das ein »Meilenstein« im Kampf gegen die Erderwärmung sei. Kritik an dem Schritt Trumps äußerte auch der US-Mineralölkonzern Exxon-Mobil.

Zuvor hatte Trump eine radikale Abkehr von der Klimapolitik seines Vorgängers vollzogen und mit einem Dekret viele Bestimmungen zum Umweltschutz aus der Zeit von Barack Obama aufgehoben. Seine Regierung werde den »Krieg gegen die Kohle« beenden, erklärte Trump. Er löst mit dem Erlass ein Wahlkampfversprechen ein, sich für die Förderung von fossilen Energien starkzumachen, um den Arbeitsplatzabbau in der Branche umzukehren. Einen offiziellen Austritt aus dem Pariser »Klimaabkommen« erklärte er nicht. Ein Bündnis von überwiegend demokratisch regierten Bundesstaaten will gerichtlich gegen die Pläne des Präsidenten vorgehen.

Trump sprach am Dienstag von einem historischen Schritt, »die Einmischung des Staates umzukehren und arbeitsplatzvernichtende Vorschriften« aufzuheben. Das Dekret richtet sich insbesondere gegen das Kernstück der »Klimaschutzpolitik« Obamas, den »Clean Power Plan« aus dem Jahr 2014, mit dem erneuerbare Energien gefördert werden sollten. Dieser soll den Kohlendioxidausstoß von Kraftwerken bis 2030 um fast ein Drittel gegenüber 2005 senken. Das Vorhaben liegt allerdings wegen zahlreicher Klagen republikanisch regierter Bundesstaaten auf Eis.

Exxon-Mobil forderte in einem Brief die US-Regierung dazu auf, am Pariser Abkommen festzuhalten. So könnten »gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen« garantiert werden, »damit die weltweiten Energiemärkte so frei und konkurrenzfähig wie möglich bleiben«. Auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärte in der Süddeutschen Zeitung von Mittwoch, wer versuche, »den Rückwärtsgang einzulegen«, schade im internationalen Wettbewerb nur sich selbst.

