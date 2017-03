Verführerische Statistiken

Eine Trendwende im »Klassikbetrieb« macht die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) aus. Auf ihrer Jahrespressekonferenz Ende Februar gab sie Zahlen aus ihrer neuen Konzertstatistik und aus der Kulturstatistik des Statistischen Bundesamtes bekannt. In der Spielzeit 2015/2016 hielten die 130 öffentlich geförderten Orchester und die Rundfunkensembles 13.800 Veranstaltungen ab, zehn Prozent mehr als bei der letzten Umfrage 2013/2014 und 40 Prozent mehr als 2003/2004. »Die Orchester sind aktiv wie nie«, sagte der DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens. Auch bei Chorkonzerten, musikpädagogischen Veranstaltungen, Workshops etc. gebe es einen Zuwachs.

Das Pensum haben die Orchestermusiker bewältigt bei sinkender Kapazität, allein durch die Steigerung ihrer Arbeitsproduktivität. Seit 1992 ist die Zahl der öffentlich finanzierten Orchester von 168 auf 130 gesunken. Im August 2017 werden die Thüringen Philharmonie Gotha und die Landeskapelle Eisenach zur Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach fusioniert. Weitere Musikerarbeitsplätze sind zum Beispiel durch den Plan der Regierung Mecklenburg-Vorpommerns gefährdet, die Theater und Orchester des Landes auf drei Regionaltheater zu schrumpfen, oder durch neue Kürzungspläne in der Staatskapelle Halle.

Ganz folgerichtig forderte die DOV mehr Geld für die Kultur, denn von den 130 Orchestern haben 40, darunter allein 30 in den Ostbundesländern, nur einen sogenannten Haustarifvertrag. Die liegen unter dem Flächentarif. Allein in Sachsen fehlen für die tarifgerechte Entlohnung der Künstler jährlich zwölf Millionen Euro.

Mertens erklärte auf Nachfrage von jW, die DOV werde bei jedem Vertrag, der ausläuft, die Erhöhung auf den Flächentarif fordern. Darüber hinaus will die Gewerkschaft eine Anhebung der Gagen für Aushilfen, die seit zwölf Jahren unverändert sind. Für die freiberuflichen Musiker fordert sie Mindesthonorare von 80 Euro für eine Probe und für den ganzen Tag einschließlich Aufführung 240 Euro.

Streiken dafür müssen die Musiker allerdings selber. Aber bei Kampfmaßnahmen gibt es einen Haken. Da es immer mehr einzelne (Haus-)Tarifverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten gibt, herrscht für einen großen Teil der Orchester und der Musiker Friedenspflicht. Deshalb können die Gewerkschafter einander im Arbeitskampf weniger unterstützen. In der Tarifauseinandersetzung müsste die DOV allerdings mehr Courage zeigen als beim Abschluss des neuen Tarifvertrags für Kulturorchester (TVK), gültig ab 2010. Jahrelang stritt sie mit dem Deutschen Bühnenverein (DBV) über die Auslegung der Klausel, der Tarif sei den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst »sinngemäß« anzupassen – was die Orchester natürlich nicht zugunsten der Musiker verstehen. Als sich die Tarifparteien 2013 endlich auf einen Vergütungstarifvertrag einigten, war der DBV bei der fälligen Nachzahlung für den Zeitraum von 2010 bis 2012 nur bereit, die Hälfte zu zahlen – soweit in den Orchestern nicht ausdrücklich die volle Nachzahlung vereinbart war. Das aber hatten die wenigsten. Die DOV gab nach.