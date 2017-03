Bibeltreue Christen des Tages: Deutsche Ökonomen

Traumjob mit Perspektive? Im Hotel arbeiten Reinigungskräfte mehr als 50 Stunden pro Woche im Niedriglohnsektor Foto: Marcus Brandt/dpa

Bändigen wir unsere Wut im Lutherjahr: »Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun«, entgegnen wir den Wirtschaftswissenschaftlern aus dem Institut der deutschen Wirtschaft zu Köln, die uns Erfolgsmeldungen verkaufen möchten: »Die Zahl der Geringverdiener ist seit Jahren stabil.« Eine befürchtete zunehmende Spaltung des Arbeitsmarktes zu Lasten der Geringverdiener lasse sich nicht erkennen.

So wurden wir Zeugen eines Wunders: »Rutscht ein Arbeitnehmer in den Niedriglohnsektor ab, gelingt diesem häufig der Wiederaufstieg. 2014 schafften rund 27 Prozent der Geringverdiener, die auch im Folgejahr abhängig beschäftigt waren, den Sprung in eine höhere Gehaltsklasse.« Allen Unkenrufen zum Trotz hat der Ausbruch der Wirtschaftskrise einen Jobboom befördert. »Seit etwa 2008 zeichnet sich hier ein leicht ansteigender Trend ab.« Zwar seien 5,5 Prozent aus der großen Gruppe der Normalverdiener in den Niedrig­lohnsektor abgestiegen. Dennoch: »Eine generell höhere Abstiegsgefahr gibt es nicht«, sprachen die Propheten des Kapitals.

Ihre Jünger, sogenannte Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nahmen die Predigt auf und brachten sie am Montag unters Volk: »Jeder dritte Geringverdiener steigt zügig auf«, titelte es und »jedem zehnten gelingt direkt der Aufstieg in die Mittelschicht«, lautete die Verheißung aus dem gelobten Hessenland. Auf ähnlich steilen Karrierewegen seien nur die frisch Bekehrten vor 20 Jahren gewandert. Der damals zeitweilige »starke Aufholprozess der Löhne im Osten nach der Wiedervereinigung« habe ähnlich hohe »Aufsteigerquoten« mit sich gebracht. Bei aller Nächstenliebe, einen Gefallen wollen wir ihnen nicht tun: »Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen.« Amen.