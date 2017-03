»Enttäuscht und befremdet«

Traditionelles Zeichen der Ablehnung: Beim Jahrestag der »Islamischen Revolution« laufen Menschen in Teheran über eine US-Flagge mit einem Porträt von US-Präsident Donald Trump (10.2.2017) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Das iranische Außenministerium hat am Sonntag Maßnahmen gegen 15 US-amerikanische Unternehmen bekanntgegeben. Die Regierung in Teheran wirft ihnen vor, mit Israel bei »Verbrechen« in den besetzten Palästinensergebieten zusammengearbeitet, die Ausdehnung der illegalen Siedlungen gefördert oder »sich hinter die Terrorakte des Regimes gestellt« zu haben. Aus den beigefügten Begründungen geht hervor, dass es hauptsächlich um die Lieferung von Waffen und anderer militärischer Ausrüstung geht, die bei den Angriffen auf Gaza verwendet wurden.

Aufgrund der nun verhängten Maßnahmen sind Iranern alle geschäftlichen Transaktionen mit den 15 US-Firmen verboten, Vermögenswerte im Iran könnten beschlagnahmt werden, und Individuen, die in den genannten Unternehmen Funktionen haben oder hatten oder mit ihnen in Verbindung stehen, erhalten keine Visa zur Einreise in den Iran. Westlichen Medien zufolge sind diese Sanktionen praktisch irrelevant, da keine der Firmen Geschäftsbeziehungen zum Iran unterhält.

Mit ihrem weitgehend nur symbolischen Schritt reagierte die iranische Regierung auf ein Paket von Strafmaßnahmen, die das State Department am Freitag veröffentlicht hatte. Sie richten sich gegen insgesamt 30 Unternehmen und Individuen aus zehn Ländern, hauptsächlich aus China, Russland, dem Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK). Den Genannten wird vorgeworfen, die Raketenentwicklung Irans, der DVRK und Syriens unterstützt oder diesen Staaten Güter, Dienstleistungen oder Technologie geliefert zu haben, die auf US-amerikanischen oder multilateralen Kontrolllisten stehen.

Die Sanktionen waren schon am vorigen Dienstag in Kraft getreten und gelten zunächst für zwei Jahre. US-Regierungsstellen dürfen mit den Betroffenen keine geschäftlichen Verbindungen mehr unterhalten. Die Betroffenen sind zudem von Hilfsprogrammen der Regierung wie etwa der Gewährung von handelsüblichen Kreditgarantien ausgeschlossen. Rechtliche Grundlage ist ein Gesetz namens »Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act«. Es ist gegen den Iran schon seit dem 1. Januar 1999 in Kraft, wurde 2005 um Bestimmungen ergänzt, die sich gegen Syrien richten, und 2006 auf die DVRK ausgeweitet.

Von den neuen Strafmaßnahmen sind auch acht russische Unternehmen der Verteidigungsindustrie und der Luftfahrt betroffen. Die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, Maria Sacharowa, veröffentlichte am Sonnabend eine Stellungnahme auf Facebook, in der sie das Vorgehen der US-Regierung kritisierte. Zwar würden die Maßnahmen für Russland »keine ernsthaften Probleme« schaffen, aber sie untergrüben den Kampf gegen den Terrorismus. Damit stünden sie in eklatantem Widerspruch zu offiziellen Verlautbarungen aus Washington, in denen die Notwendigkeit einer multilateralen Kooperation zur Zerstörung des »Islamischen Staates« und anderer Terrorgruppen betont werde. Moskau sei daher »enttäuscht und befremdet«.

Am vergangenen Freitag wurde zudem ein Gesetzentwurf in den US-Senat eingebracht, der zahlreiche neue Strafmaßnahmen gegen iranische Firmen, Organisationen und Individuen vorsieht. Zu den Initiatoren des »Countering Iran’s Destabilizing Activities Act« gehören prominente Parlamentarier beider großen Parteien, hauptsächlich führende Mitglieder des außenpolitischen Ausschusses. Begründet werden die geplanten Sanktionen mit der Beteiligung am iranischen Raketenprogramm und an der Teheran unterstellten Unterstützung des »internationalen Terrors«. Damit sollen unter neuen Titeln auch Strafmaßnahmen wiedereingeführt werden, die aufgrund des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens mit dem Iran suspendiert oder aufgehoben worden waren. Angestrebt wird zudem, die iranischen Revolutionsgarden zur Terrororganisation zu erklären.