Sehnsucht nach früher

Sieht sich als Opfer: Die Exvorsitzende der Democratic Alliance, Helen Zille, bei einem Auftritt in Hout Bay (17.4.2014) Foto: EPA/NIC BOTHMA

Südafrikas größte Oppositionspartei, die Democratic Alliance (DA), steht vor einer Zerreißprobe. Schuld ist eine Reihe von Twitter-Nachrichten ihrer einzigen Provinzpremierministerin Helen Zille. Die Regierungschefin des Western Cape, die bis 2015 auch DA-Vorsitzende war, forderte darin »jene, die behaupten, dass das Erbe des Kolonialismus nur negativ war«, auf, an »unsere unabhängige Justiz, Transportinfrastruktur, Wasserleitungen etc.« zu denken. »Hätten wir einen Übergang zu spezialisierter Gesundheitsversorgung und Medizin gehabt, ohne kolonialen Einfluss«, fragte sie – und garnierte den rhetorischen Einwurf mit der Aufforderung: »Seid einfach ehrlich, bitte.« Am Samstag durfte sie das nun selbst sein: Zille musste sich vor einem Parteikomitee äußern, ihr droht ein Ausschlussverfahren.

Eines ist klar, Zilles Ausfälle kamen selbst in der eigenen Partei nicht gut an. Denn die DA wird zwar in weiten Teilen noch immer von Weißen dominiert, versucht sich aber zunehmend auch Schwarzen als Wahlalternative zum regierenden African National Congress (ANC) zu präsentieren. Die Legende von den Siedlern, die das Land erblühen ließen, mag zwar in manchen weißen Kreisen Anklang finden. Doch es bedarf keines großen mathematischen Genies, um bei einem weißen Bevölkerungsanteil von etwa acht Prozent zu erahnen, dass sich damit keine Wahlen gewinnen lassen. Entsprechend harsch fielen auch innerparteilich die Reaktionen aus. »Das ist so, als würde man sagen, die Nazis waren gut für die deutsche Demokratie und deren technologischen Fortschritt«, antwortete Mbali Ntuli, eine DA-Regionalparlamentsabgeordnete aus der Provinz KwaZulu-Natal. Und Mmusi Maimane, Zilles Nachfolger an der Parteispitze, schrieb, ebenfalls bei Twitter: »Lasst uns eines klarstellen: Der Kolonialismus, wie die Apartheid, war ein System von Unterdrückung und Unterwerfung. Es kann niemals gerechtfertigt werden.«

Doch Zilles Statements, die sie bereits am 16. März kurz nach ihrer Rückkehr von einer Reise nach Singapur in die Welt setzte, haben längst über die angeblich sozialen Medien hinaus Wellen geschlagen. Sowohl der ANC als auch die Economic Freedom Fighters (EFF) fordern inzwischen ihre Absetzung als Premierministerin. Die EFF ist nicht nur die drittstärkste Partei in Südafrikas Parlament, sondern auch die politische Kraft, die der DA gerade erst im vergangenen Jahr geholfen hat, die Metropolen Johannesburg und Tshwane (mit der Hauptstadt Pretoria) erstmals vom ANC zu übernehmen. Auch deshalb sah sich die DA nun gezwungen, interne Ermittlungen gegen die Parteichefin aufzunehmen. Wie ernst diese für Zille wirklich werden, ist derzeit unklar. Die Kommission, die Zille vernommen hat, will nun einen Bericht schreiben, dann soll darüber entscheiden werde, ob ein Ausschlussverfahren eingeleitet wird. Auskünfte zum Stand der Ermittlungen gab es aus der ansonsten stets nach Transparenz schreienden neoliberalen Partei bisher keine. Zille und Maimane weigerten sich gegenüber südafrikanischen Medien sogar, Berichte anonymer Parteiquellen zu bestätigen, denen zufolge sie sich vorab getroffen hatten – von Äußerungen über den Inhalt des Gesprächs ganz zu schweigen.

Man benötigt jedoch keine Kristallkugel, um zu erahnen, dass Zille sich weiterhin im Recht sieht und auf stur stellt. In ihrer Kolumne auf dem Internetportal Daily Maverick stilisierte sie sich gar zum Opfer. »Während Reisen bildet, tendiere ich dazu zu vergessen, dass es bei der Rückkehr nach Südafrika das beste ist, seinen Verstand wieder auf die Dimensionen der ›political correctness‹ zu schrumpfen«, schrieb sie, und fügte in Anlehnung an die »Black Lives Matter«-Proteste in den USA hinzu: »›Speaking while White‹ (›zu sprechen während man weiß ist‹, jW), wird als ultimative Sünde angesehen.«

Dieser rhetorische Kniff, sich als weiße, mit Rassismusvorwürfen konfrontierte Politikerin, ausgerechnet in eine Reihe mit schwarzen Opfern weißer Polizeigewalt zu stellen, offenbart, wes Geistes Kind Zille ist. Mit der extremen Rechten in den USA verbindet die neoliberale südafrikanische Opposition jedoch mehr als die Denkweise. Joel Pollak beispielsweise, ein gebürtiger Südafrikaner, Vertrauter von US-Präsident Donald Trumps Chefstrategen Steve Bannon, und Autor beim extrem rechten US-Propagandaportal Breitbart, bezeichnet sich als Familienfreund Zilles. Sie ließ ihn 2009 sogar am Sitz ihrer offiziellen Residenz in Kapstadt seine Hochzeit ausrichten. Vorher war Pollak Redenschreiber von Zilles Vorgänger an der DA-Spitze, Tony Leon. Unter Trump ist er inzwischen heißer Anwärter auf den Posten des US-Botschafters in Südafrika. Die DA könnte Zille daher als Bindeglied zu möglichen Unterstützern aus Washington durchaus noch brauchen.