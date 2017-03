Repräsentant der Opposition

Der Ablasshandel war ein für die Spitzen der katholischen Kirche einträgliches Geschäft, das im wesentlichen mit der Freiheit von Angst vor grausamen Strafen operierte. Neben den theologischen Würdenträgern ernährte es einen ganzen Berufsstand: die Ablasshändler – zeitgenössische Karikatur eines sogenannten Ablasskrämers von Anfang des 16. Jahrhunderts aus dem Kontext der Nürnberger Fastnacht Foto: digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz000sdcsf/via wikimedia.org/public domain

2017 feiert die evangelische Kirche das 500. Jubiläum der Reformation. Die Redaktion hat aus diesem Anlass den evangelisch-lutherischen Theologen und ehemaligen Professor für Kirchengeschichte Gert Wendelborn um verschiedene Beiträge zu Martin Luthers Leben und Wirken gebeten. Wir veröffentlichen davon heute den ersten Teil zu dessen Herkunft und den Wurzeln seines Wirkens. Weitere Beiträge folgen. (jW)

Aus welcher soziologischen Umwelt stammten die Luthers? Über die Mutter Margarethe (um 1459–1531) wissen wir in dieser Hinsicht nur wenig. Doch ist sich die Forschung heute einig, dass sie einer Eisenacher Bürgerfamilie entstammte. Dagegen wissen wir über die Herkunft des Vaters einiges. Geburtsort des Vaters Hans (1459–1530) und als Wohnsitz der Familie schon um 1300 nachweisbar war das Dorf Möhra zwischen Eisenach und Bad Salzungen am Westhang des Thüringer Waldes abseits großer Straßen. Die Familie gehörte zur Bauernschaft, und zwar zu Erbzinsbauern, die rechtlich und ökonomisch weit besser gestellt waren als sonst die meisten deutschen Bauern. Sie waren keine Leibeigenen. Sie hatten nur an Kleinadlige Zinsen und an den Landesherrn Steuern zu entrichten. Sie konnten ihren Hof verkaufen, verpachten oder auch vererben. Das Anwesen wurde immer nur einem Sohn vererbt, und zwar: dem jüngsten.

So hatte Luthers Vater nur die Wahl, Knecht seines Bruders zu werden und dann lebenslang auf die Ehe zu verzichten oder das Heimatdorf zu verlassen. Er wählte letzteres, arbeitete zunächst in der Nähe als Häuer im Kupferbergbau, der aber unergiebig war. So begab er sich spätestens im Herbst 1483 mit seiner schwangeren Frau nach Eisleben, dem Hauptort des Mansfelder Kupferbergbaus, wo sich ihm wesentlich günstigere Aussichten boten. Dort wurde bald nach seiner Ankunft am 10. November Martin Luther geboren. Er wuchs also nicht mehr in bäuerlichen Verhältnissen auf, erinnerte sich aber noch im Alter mit Stolz daran, dass alle seine Vorfahren »rechte Bauern« waren. Ein von Lucas Cranach dem Älteren gemaltes Porträt zeigt Luthers Vater als einen Mann mit typisch bäuerlichen Zügen, die sich auf den Sohn vererbten. Dem Geschlecht eigneten Härte und Zielstrebigkeit, Dickschädeligkeit, aber auch ein nüchterner Sinn für Tatsachen, eine gute Beobachtungsgabe, Pfiffigkeit, Derbheit und ein gelegentlich etwas enger Blickwinkel.

In Eisleben kam Vater Hans ebenfalls nicht wie erhofft voran, weil zu viele mit derselben Absicht dorthin strömten. So zog er schon im Mai 1484 in das nahe gelegene Mansfeld, den zweiten Hauptort der Mansfelder Grafen. Deren Herrschaftsbereich war an sich relativ unbedeutend, aber die Kupfergewinnung im Vorland des Harzes war nach Ungarn und Tirol die ergiebigste Europas.

Jugend und Ausbildung

Da Martin Luther erst 14jährig die Stadt zwecks Ausbildung an anderen Schule verließ, verbrachte er in Mansfeld seine gesamte bewusste Kindheit. Für den Vater wurde Mansfeld zum Ort des Lebenserfolgs, dieser aber wurde durch Jahre härtester Anstrengung und größter Sparsamkeit erkämpft. Er begann auch hier als einfacher Häuer. 1491 aber trat er als Gewerke, also als Anteilseigner, einer der vielen freien genossenschaftlichen Vereinigungen des Bergbaus bei. Bald danach pachtete er mit einem Kollegen ein kleines Hüttenwerk, womit er zum Kleinunternehmer aufstieg, auch wenn er zunächst noch als Vorarbeiter in den Schacht einfuhr. Er musste sich freilich auf längere Zeit in finanzielle Abhängigkeit von mehreren reichen Kaufleuten begeben. Erst gegen Lebensende waren alle Schulden beglichen, was anderen nie gelang. Zum Schluss war er am Gewinn von mindestens acht Schächten und drei Hütten beteiligt. Er hinterließ den Erben eine Summe Bargeld, mit der man damals ein ansehnliches Landgut kaufen konnte. Er wurde einer der sogenannten Vierherren, von Vertretern des mittleren und Kleinbürgertums gewählt, um den beherrschenden Einfluss des Patriziats einzugrenzen. In dieser Eigenschaft hatte er die Aufsicht über ein Stadtviertel. Auch wurde er Berater der Grafen für das Hüttenwesen.

Dies war die Voraussetzung dafür, dass Martin Luther überhaupt an eine hohe Ausbildung denken konnte. Andernfalls hätte auch er wie andere Kinder und Jugendliche täglich bis zu zehn Stunden unter Tage die Hunte ziehen müssen. Dass Luther die höheren Schulen – zuletzt in Eisenach – erfolgreich durchlief, war ganz im Sinne des Vaters. Aber der dachte an ein darauf folgendes Jurastudium als Grundlage für eine spätere Beamtentätigkeit. Doch dieses Studium brach Luther schnell ab und entschied sich von da an ganz anders, als der Vater es plante, anfangs zu dessen großem Ärger.

In religiöser Hinsicht unterschied sich Luthers Elternhaus kaum von anderen. Die Erklärung, warum Luther zum Reformator wurde, lässt sich hier nicht finden. In Luther muss es ein intensives Glaubensleben gegeben haben, das nach einem schweren Gewitter zu seinem plötzlichen Entschluss führte, Mönch zu werden. Er schloss sich dem Orden der Augustiner-Eremiten, einem der kleineren Bettelorden neben Dominikanern und Franziskanern, an. Hier wurde schnell seine wissenschaftliche Begabung erkannt und gefördert. Sein Glaube war zunächst skrupulös. Als er an die, erst 1502 gegründete Universität Wittenberg weg von Erfurt berufen wurde, entwickelte er in relativ kurzer Zeit eine Theologie, die keine scholastische mehr war, sondern eine reformatorische mit spezifischen Zügen, wie er sie nur etwa fünf Jahre lang vertrat. Erst seitdem vor gut einem Jahrhundert seine erste Psalmen- und Römerbrief-Vorlesung entdeckt wurde, kann sich jeder deren Grundzüge vergegenwärtigen. Viele Jahre also, bevor er in den offenen Kampf eintrat, bereitete er sich theologisch auf das gründlichste auf diesen vor, ohne dass dies zunächst in die Öffentlichkeit gedrungen wäre. Ganz anders aber verhielt es sich mit seinen 95 Thesen gegen den Ablassmissbrauch.

Wider den Ablasshandel

Das Ablasswesen entwickelte sich seit den Anfängen des Mittelalters zunächst allmählich und dann in immer schnellerem Tempo. Die Kreuzzüge, das Bedürfnis nach Ablösung auferlegter Kirchenstrafen durch Geldzahlungen, die ständig steigenden finanziellen Bedürfnisse der Kurie und im Zusammenhang damit die erstaunlich schnelle Durchsetzung des Finanzwesens am Sitz der Päpste waren dafür entscheidend. Zwischen den scharfsinnigen Distinktionen einiger Spitzentheologen und Kirchenjuristen und dem allgemeinen Verständnis klaffte ein Graben. Die offizielle Kirche unternahm nichts Ernstliches gegen den Ablasshandel. Sie war viel zu sehr an den dadurch gewonnenen Riesensummen interessiert. Nutznießer der Ablassgelder waren auch Fürsten, Stadträte, Ablassprediger mit ihrem Gefolge und nicht zuletzt die Bankiers, allen voran die Fugger. Auch viele Heiligtümer brachten Ablassgelder ein. Die Kurie ließ sich die Privilegien hierfür gut bezahlen.

Die Gelder wurden sehr unterschiedlich verwendet. Nützliche Aufgaben wie Brückenbau und Besoldung von Universitätslehrern standen neben Vergeudung für prunkvolle Kirchenbauten und Kriegszüge, die auch die Folge inneritalienischer päpstlicher Hausmachtpolitik waren. Eine beträchtliche Summe wurde von den »Renaissancepäpsten« für Vetternwirtschaft, Spiel und Luxus zweckentfremdet.

In dem Luther 1517 vor Augen stehenden konkreten Fall ging es, ohne dass ihm die Zusammenhänge voll bewusst gewesen sein werden, um territoriale Hausmachtpolitik in Deutschland. Der jüngere Bruder des Kurfürsten von Brandenburg, Albrecht (1490–1545), wurde 1513 trotz seiner Jugend Erzbischof von Magdeburg und Administrator des Bistums Halberstadt. Im folgenden Jahr wurde er noch Erzbischof von Mainz und damit Kurfürst und der mächtigste deutsche Fürst überhaupt. Eine solche Ämterhäufung war an sich verboten und konnte nur gegen gewaltige Geldzahlungen an die Kurie durchgesetzt werden. Albrecht konnte die ungewöhnlich hohe Summe aus eigener Kraft nicht aufbringen und ließ sie sich deshalb von den Fuggern vorstrecken.

Die Kurie beauftragte ihn in seinem riesigen Amtsbereich mit der Eintreibung eines Generalablasses für den Bau der Peterskirche in Rom, von dessen Ertrag er, wie geheim festgelegt wurde, die Hälfte zur Tilgung seiner Schulden behalten durfte. Mit der Eintreibung beauftragte er den erfahrenen Ablassprediger Johannes Tetzel (ca. 1460–1519), Angehöriger des Leipziger Dominikanerklosters, der schon seit 1504 fast ausschließlich als Wanderprediger in Ablassfragen tätig war und über eine ungewöhnliche Machtfülle verfügte, zumal er auch Inquisitor war. Schon Tetzels Knecht verdiente mehr als der höchstbesoldete Beamte in Leipzig. Tetzel wurde, wenn er sich einer Stadt näherte, von deren Rat auf das feierlichste vor den Toren empfangen. Auf ihn geht die bekannte Sentenz »Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt« zurück, die er eigens auf den sogenannten Tetzelkasten malen ließ, in dem die Erlöse aus dem Ablassverkauf gesammelt wurden. Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts konnte man auch Ablässe für Verstorbene erwerben. So wollte man die Qualen von Verwandten und Vorfahren im Fegefeuer beträchtlich verkürzen. Sogenannte Butterbriefe ermäßigten die Anforderungen der Fastenzeit.

Thesen standen im spätmittelalterlichen Lehrbetrieb neben den Vorlesungen wie heute Seminare und wurden deshalb regelmäßig abgefasst. Insofern lag die von Luther angestrebte Erörterung der 95 Thesen, obgleich es sich in diesem Fall um eine außerordentliche Disputation handeln sollte (sie kam nicht zustande), im Rahmen des allgemeinen Universitätsbetriebes. Entscheidend an Luthers Thesen ist die sachliche Abgrenzung vom herrschenden Ablasswesen: Die Ablässe sollen nach seiner Auffassung in ihrer Geltung so weit wie möglich eingeschränkt werden. Luther nennt die Geldgier der Kurie deutlich beim Namen. Er empfiehlt den Christen im frühbürgerlichen Sinne, Ablässe nur zu erwerben, wenn sie wirtschaftlich im Überfluss leben. Sonst sollen sie das Geld lieber ihren Familien zukommen lassen. Der soziale Aspekt tritt ebenso hervor, wenn Luther die Hilfe für Arme über den Ablasserwerb stellt. In theologischer Hinsicht dürfe der Ablasskauf nicht in Widerspruch zur wahren Buße stehen, die die gesamte christliche Existenz prägen soll. Das verdeutlicht Luther vor allem in den Anfangs- und Schlussthesen. Dabei erschöpft sich die Buße nicht im Sinneswandel, sondern hat notwendig auch Taten zur Folge. Wahrer Schatz der Kirche sei einzig das Evangelium, das zur rechten Existenz befreit. Die Vollmachten des Papstes werden beschnitten. Luther meint, jeder wahre Christ kann der Teilhabe »an allen Gütern Christi« auch ohne Geldzahlung gewiss sein. Im Laufe der Argumentation wächst Luthers Polemik gegen Verfallserscheinungen in der Kirche seiner Zeit. Mit der römischen Bußpraxis traf er im Grunde das Verständnis von Kirche überhaupt. Ohne sich dessen voll bewusst zu sein, leitete er hier eine Auseinandersetzung ein, die mit der prinzipiellen Verneinung des Papsttums in seinem herrschenden Verständnis enden musste.

Die meisten Theologen hüllten sich über die Thesen in Schweigen, doch Luther verbreitete sie auch durch Versendung an seine Erfurter und Nürnberger Freunde, und diese gaben sie ohne sein Wissen weiter. So kam es zur rapiden Verbreitung, wobei die jüngere Humanistengeneration eine große Rolle spielte, da auch sie gegenüber den kirchlichen Zuständen sehr kritisch eingestellt war. Für alles Neue aufgeschlossen, akzeptierten die Humanisten Luther als ihren mutigen Sprecher. So stand der Theologe zu seiner Verwunderung in wenigen Monaten im Mittelpunkt einer leidenschaftlichen, nationale Ausmaße annehmenden Auseinandersetzung. Ausgaben der Thesen erschienen seit November 1517. Übersetzungen in die deutsche Volkssprache erleichterten beträchtlich das Eindringen der Thesen in breitere Kreise. Manche sprachlichen Wendungen zündeten schnell. Im Volk wurden besonders jene Teile beachtet, die die finanzielle Ausplünderung der Gläubigen durch die Kirche kritisierten. Viele sahen in Luther einen Helden, der auszusprechen wagte, was ihnen allen schon seit langem auf der Seele brannte.

Gesamtgesellschaftliche Krise

Die schnelle Verbreitung wird nur vor dem Hintergrund der herangereiften gesamtgesellschaftlichen Krise in Deutschland verständlich. Je schneller sich vor allem in den Zentren von Bergbau, Hüttenwesen und Textilproduktion die Produktivkräfte entfalteten und mannigfache Frühformen des Kapitalismus ausbildeten, umso mehr mussten die bestehenden feudalen Produktionsverhältnisse als hinderlich und überlebt gelten. Der Feudalismus hatte in Mittel- und Westeuropa schon seit langem seinen Zenit überschritten. Alle Klassen und Schichten waren in beträchtlicher Umschichtung begriffen. Die seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an Zahl und Intensität ständig anwachsenden Klassenkämpfe auf dem Lande wie in den Städten waren äußerer Ausdruck dessen. Anfang des 16. Jahrhunderts erfassten sie die plebejischen Schichten in den Städten. Die Aufstände verloren allmählich ihre lokale Begrenztheit.

Dass die gesamtgesellschaftliche Krise gerade in Deutschland zum Ausbruch einer frühbürgerlichen Revolution führte, lag in dessen Zersplitterung begründet. In Frankreich, England und Spanien waren zentral geleitete Monarchien entstanden, die der päpstlichen Einwirkung von außen Grenzen setzten. So konzentrierte sich die Kurie immer mehr auf Deutschland als lohnendes Objekt. Zwar hatten viele Territorialfürsten durch Konkordate und andere Vereinbarungen mit der Kurie deren Handlungsfreiheit in ihrem Gebiet gleichfalls einzuschränken verstanden, aber das waren Kompromisse. Die römisch-katholische Weltkirche hatte sich in vielerlei Hinsicht seit Jahrhunderten den Strukturen der Feudalgesellschaft angepasst und diese zu ihren Gunsten zu nutzen verstanden. Dass die Stühle der Bistümer und Erzbistümer sowie die reichen Abteien, aber auch die Domherrenstellen seit langem fast ausnahmslos von hohen und höchsten Adligen besetzt wurden – was beim erwähnten Albrecht ja nur besonders exzessiv erfolgte –, war äußeres Zeichen dessen. Schon seit Kaiser Otto I. (912–973) standen Erzbischöfe zugleich als »geistliche« Herrscher an der Spitze ihrer Territorien. Bis 1803 gab es diese »geistlichen« neben den »weltlichen« Fürstentümern in Deutschland. Diese verstanden ihre Ämter nicht als Basis geistlichen Dienstes, den sie vielmehr in der Regel arg vernachlässigten, sondern als materielle Grundlage für ein standesgemäßes und oft luxuriöses, parasitäres Leben. Auch viele wohldotierte Pfarrstellen wurden als solche Pfründen betrachtet. Die Arbeit überließ man gern Vikaren, die sehr gering besoldet wurden und keinerlei Aufstiegschancen hatten, so dass innerhalb des Klerus eine starke Polarisierung eingetreten war. Die niederen Kleriker waren oft bettelarm. Sie besaßen in der Regel auch keine ausreichende Ausbildung, verstanden oft nicht einmal die ­lateinischen ­liturgischen ­Texte, die sie täglich zu singen hatten. Entsprechend gering waren ihre seelsorgerischen Fähigkeiten.Die Klöster, einst im landwirtschaftlichen und Erziehungsbereich bahnbrechend, büßten diese Funktion ebenfalls ein und wurden vom Bürgertum oft als lästige Konkurrenten betrachtet. Das Klosterleben wurde Gegenstand von Satire und Spott.

Die Kirche war nicht nur ein integrierender Bestandteil des Feudalsystems in Deutschland, sondern auch seine wichtigste ideologische Stütze. So musste die revolutionäre Infragestellung des Feudalismus durch das frühe Bürgertum damit beginnen, dass diesem seine religiöse Weihe genommen wurde. Luther konnte in der ersten Phase der deutschen frühbürgerlichen Revolution als Reformator zum Repräsentanten aller oppositionellen Kräfte werden, weil sich diese wie auch in den folgenden europäischen Revolutionen ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen noch nicht bewusst waren, vielmehr sämtlich im Angriff auf die bestehende Kirche ein nationales Erfordernis sahen. Rationale Töne schlug ja auch Luther in den folgenden Jahren immer wieder an. Sein Selbstverständnis war primär ein geistliches, aber sein Angriff auf die Kirche wurde von vielen als Fanal zur Beseitigung des Überlebten verstanden. Das Ergebnis war die Entmachtung der römischen Kirche als fester Bestandteil des Feudalsystems in großen Teilen Deutschlands und Nordeuropas. Damit wurde die frühbürgerliche Entwicklung in diesen Gebieten gefördert, wenn es auch nach der Niederlage der Revolution zu erheblichen Refeudalisierungsprozessen kam.

Bruch mit der Kirchenlehre

Luther wurde von seinen Gegnern wie dem katholischen Theologen Johannes Eck (1486–1543) zu Aussagen förmlich gedrängt, die ihn zusätzlich belasten mussten. In Rom wurde bald der Ketzerprozess gegen ihn eröffnet. Auf der Leipziger Disputation im Sommer 1519 bezichtigte Eck Luther immer wieder der geistigen Verbindung mit den böhmischen »Häretikern«. Das veranlasste Luther zu der Feststellung, unter den vom Konstanzer Konzil 1415 verurteilten Sätzen des englischen Kirchenreformers John Wyclif (ca. 1325–1384) und des böhmischen Reformators Jan Hus (1369–1415) seien wirklich christliche gewesen. Das war seine erste offene Solidarisierung mit wichtigen Vertretern der ersten großen Welt der Reformation in Europa, wobei dem Hussitismus, der viel von Wyclif lernte, zentrale Bedeutung zukommt. Damit war der Bruch mit der offiziellen Kirchenlehre vollzogen. Am 10. Dezember 1520 verbrannte Luther in Anwesenheit vieler Universitätsangehöriger und mit schweigender Billigung des Hofes auf dem Schindanger vor dem Wittenberger Elstertor kanonische Rechtsbücher und die Bannandrohungsbulle. Besonders die Verbrennung der kanonischen Rechtsschriften war ein Frontalangriff auf das römische juristische Kirchenverständnis. »De captivitate Babylonica ecclesiae« (»Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche«) war eine seiner drei großen Schriften von 1520. Sie war der erste direkte und zugleich zentrale Angriff auf das katholische Dogma, eine Zertrümmerung der Sakramentslehre. Das wurde als definitiver Bruch mit dem katholischen Verständnis aufgefasst und löste deshalb sogar bei humanistischen Sympathisanten Verwirrung und Bestürzung aus.

Am 17. April 1521 schließlich erklärte Luther auf dem Reichstag zu Worms in Anwesenheit Kaiser Karls V. (1500–1558) in seiner Verteidigungsrede: »Es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Schrift oder durch klare Gründe der Vernunft überführt werde – denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben –, bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftstellen und ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort; daher kann und will ich nichts widerrufen, da es weder sicher noch recht ist, gegen das Gewissen zu handeln.« Das war eine eindeutige Verweigerung des Widerrufs. Die Vernunft wird hier nicht der Bibel unter-, sondern ihr gleichgeordnet. Luther war der Überzeugung, man dürfe nicht auf kirchlicher Tradition beharren, wenn die Vernunft einen logischen Widerspruch entdeckt.

Die Folge war die gegen Luther verhängte Reichsacht, womit der katholisch bleibende Teil der weltlichen Obrigkeit mit der kirchlichen Ächtung durch den Papst gleichzog. Luthers Kurfürst Friedrich der Weise (1463–1525) ließ den Geächteten daraufhin am 4. Mai 1521 auf die Wartburg bei Eisenach bringen, um ihn so vor Verfolgung zu schützen. Hier schuf Luther dann seine Übersetzung des Neuen Testaments, das 1522 im Druck erschien und religions- wie sprachengeschichtlich neue Maßstäbe setzte.