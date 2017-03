Stutzflügel, erzähl!

Foto: Alexandre Isard/Deutsche Grammophon/dpa-Bildfunk

Schön, Chilly Gonzales und Jarvis Cocker machen gemeinsame Sache. Und das seit mittlerweile fünf Jahren. In großen zeitlichen Abständen gingen sie immer mal wieder für ein, zwei Tage in Paris ins Studio, um einen »Liederzyklus aus dem 19. Jahrhundert«, wie sie ihr gemeinsames Album halb ernst nennen, aufzunehmen. »Room 29« heißt das live und ohne Overdubs eingespielte Werk. Man kann, nein, man soll sich zurücklehnen oder hinlegen, zuhören, ruhig ein bisschen nostalgisch werden, träumen. Temperamentvoll ist keines der 16 Stücke, sie bestehen aus relativ unkomplizierten, mitunter von Satie, Brahms, Hollywood-Filmmusiken der 30er und neoklassischer Lounge-Musik inspirierten, angemessen zärtlich hingetupften Klaviermelodien, Ouvertüren und Reprisen sowie dem auffallend nuancierten Sprechgesang Jarvis Cockers.

Überrascht ist man von der Kollaboration des Wahl-Parisers, verhinderten Rappers und genialen Klavierabend-Entertainers Chilly Gonzales mit Jarvis Cocker, dem ehemaligen Kopf der nicht bloß textlich interessantesten Britpopband Pulp, eher nicht. Kommt hier doch endlich zusammen, was zusammengehört: zwei Dandy-Brüder im Geiste, gesegnet mit famosem Können, einiger künstlerischer Empfindsamkeit und (selbst-)ironisch aufblitzendem Humor.

Auf den Pressefotos zu »Room 29« kommt Chilly Gonzales in Strickjacke und lässiger Gönnerpose am Stutzflügel mit geschmackvollem Halstuch und sexy Schlafzimmerblick besser weg als Jarvis Cocker, der im dunkelbraunen Samtjacket mit graustruppigem Bart und Kastenbrille an einen leicht verwahrlosten Oxford-Geschichtsprofessor erinnert; aber gut, wir wollen ja nicht oberflächlich werden. Obwohl – ein bisschen schon. Denn apropos Oberfläche: Das titelgebende Zimmer 29 gibt es tatsächlich, und zwar im Hotel Chateau Marmont am Sunset Boulevard in Hollywood, erbaut 1929 nach dem Vorbild des französischen Loire-Schlosses Amboise. Noch berühmter als für sein, nun ja, eher lieblich-kitschiges Äußeres (von Efeu umrankt, mit kannelierten Säulen und kleinen Türmchen), ist dieses Hotel für zahlreiche Promi-Anekdoten: Errol Flynn, Humphrey Bogart und Hunter S. Thompson gingen hier ein und aus, Jim Morrison plumpste vom Dach, Led Zeppelin verstörten die Gäste, als sie die Lobby mit Motorrädern durchquerten, John Belushi starb hier an einer Überdosis Heroin, die bedauernswerte Britney Spears schmierte sich das Hotelessen ins Gesicht, wofür es Hausverbot gab. Und sogar Udo Lindenbergs weltgrößter Fan, Benjamin von Stuckrad-Barre, labte sich an der Atmosphäre, und tippte im Chateau Marmont an seinem Selbstentblößungsroman »Panikherz« herum. Wäre man gemein, müsste man sagen: Wenn irgendein Hotel, was hippe Distinktionsgewinne anbelangt, schwer drüber ist, dann das Chateau Marmont. Aber gemein sind wir ja nicht.

Der besagte Stutzflügel – ein kleiner Flügel mit großem Klang – steht bis heute in Zimmer 29, der Ehemann von Mark Twains Tochter Clara ließ ihn ins Hotel schleppen. Und weil Jarvis Cockers textliches Konzept darin besteht, sich gefragt zu haben, was dieser Flügel in einem der 63 opulent-dekadenten Hotelzimmer wohl so alles ausplaudern würde, wenn er sprechen könnte, versteht es sich sozusagen von selbst, dass Chilly Gonzales’ Musik dazu von seinem Lieblingsinstrument kommt, einem Flügel.

Der 52jährige Sänger und Songwriter aus Sheffield erzählt dankenswerterweise keine Begebenheiten vom Schlage schnell heruntererzählter Wikipedia-Anekdoten. Auf »Room 29« geht es ein wenig origineller und meistens auch behutsamer zu. Sofern es nicht herzerschütternd tragisch wird wie in »Clara«: Vom berühmten Schriftstellervater verlassen, kurz darauf vom Ehemann, dem Alkohol erlegen, unfähig, von den Untiefen des Lebens Zeugnis abzulegen, oh weh: »It’s a family drama / But you lack the skill to write it down / ’Cos Daddy used up all the ink / Then took his pen and left town.«

Die gesangliche Theatralik von »Clara« ist nicht die Regel, der ruhige Gesangston überwiegt. Geschult durch seine Radiosendung auf BBC 6, »Sunday Service«, weiß Cocker natürlich, wie er aus flüchtigen Hörern disziplinierte Zuhörer macht. Er geht nahe ans Mikrofon, spricht und singt häufig leise und sehr akzentuiert aus der Kehle und erzeugt so ein Gefühl sowohl räumlicher wie persönlicher Nähe.

In der Nähe von Jean Harlow, der blonden Sexbombe der goldenen Hollywood-30er, wäre Jarvis Cockers Erzähler in »Bombshell« nur zu gern. Halten würde er sie, ach, sie mit ihrer Haut aus Porzellan, doch sie entgleitet ihm immer wieder – wie das so geht mit Berühmtheiten. Von Marlene Dietrich und dem mehr als nur ein bisschen wunderlichen Filmproduzenten und Luftfahrtpionier Howard Hughes ist auf »Room 29« die Rede, von längst vergangenem, flüchtigem Glamour, der Einsamkeit in Hotelzimmern, von Sehnsucht und Schmerz. Doch wäre Cocker nicht Cocker, wenn er sich all dem – blumig umrankt von Gonzales’ anmutig getragenem Klavierspiel und dann und wann zarten Streichern – haltlos ergeben würde. Selbstironie, feiner Spott, eine Prise Selbsthass, die Fähigkeit, glitschig-glatte Oberflächen scharfsinnig zu reflektieren, ziehen den Texten doppelte Böden ein, versehen sie mit Pointen und konterkarieren so die Theatralik, den Kitsch und das Pathos, das in ihnen, mitunter auch in Gonzales’ Stimme steckt.

»She’s waiting at the airport / You’re in your hotel room / With someone who doesn’t know you«, singt Cocker im melancholischen »Tearjerker«. Und dann auch noch rumheulen? Stimmt, das geht nicht, denkt sich der notorische Tränendrüsendrücker: »You are such a jerk / You are a tearjerker / You don’t need a girlfriend / You need a social worker.«