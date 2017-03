Flat Tax für Millionäre

Baci, Baci, wer hat den niedrigsten Steuersatz? Foto: Tony Gentile/Reuters

Italien will nach oben aufschließen. In der Tabelle des Netzwerks Steuergerechtigkeit rangiert Rom nur auf Platz 58 der größten Steueroasen im Jahre 2015. Deutschland ist achter, Gold, Silber und Bronze gehen an die Schweiz, Hongkong und die USA.

Die deutsche Bundesregierung sieht sich bedrängt. Die Welt am Sonntag zitierte eine Quelle aus dem Finanzministerium. Derzufolge sei zwar die Festlegung des Steuerniveaus grundsätzlich eine souveräne staatliche Entscheidung, ein Wettlauf um die niedrigsten Tarife sei aber »eine bedenkliche Entwicklung, die wir weder in der Welt noch in der EU hinnehmen können«. Bei einem ruinösen Steuerwettbewerb »verlieren alle Staaten«.

Die Regierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni vom Partito Democratico (PD) hat im Januar beschlossen, dass sich die Schwerreichen in seinem Land bedienen dürfen. Vielleicht verlassen nach dem vollzogenen »Brexit« ein paar »High net worth individuals« die Londoner City um sich auf der Stiefelhalbinsel niederzulassen, so das Kalkül. Wer neun der zurückliegenden zehn Jahre nicht in Italien gelebt und sein Einkommen außerhalb des Landes erwirtschaftet hat und künftig seinen Steuersitz in die Republik verlegt, darf sich glücklich schätzen. Egal wie viele Millionen auf dem Konto der Großbürger liegen, es wird nur noch mit bis zu 100.000 Euro pro Jahr versteuert. Schluss mit lästiger Bürokratie: Nur drei Seiten umfasst das neue Steuerformular. Die »Flat Tax« kann auch auf Angehörige ausgedehnt werden. Familienmitglieder, die ebenfalls nach Italien ziehen, müssen dem Fiskus nur 25.000 Euro abgeben. Maximal 15 Jahre lang will Rom besonders vermögenden Ausländern den umstrittenen Luxus genehmigen. Schließlich müssen wohlhabende Italiener weiter den Spitzensteuersatz von 43 Prozent zahlen. Wer noch nicht im Besitz der Staatsbürgerschaft ist, kann sich über ein Spezialvisum freuen. Wer zwei Millionen Euro an italienischen Staatsanleihen kauft, bekommt im Gegenzug eine zweijährige Aufenthaltserlaubnis. Italiener werden kann schnell, wer eine Million Euro im Land investiert oder für einen »guten Zweck« stiftet. Einen Pass bekommen die Superreichen somit schneller, als sie ihren »Jetlag« überwunden haben – anders als die Mittellosen, die unter lebensgefährlichen Bedingungen über das Mittelmeer ins Land kommen.

Die steuerlichen Pläne Italiens sehe Berlin als gegen den Geist der Steuerübereinkommen in der OECD und der EU-Ansätze gerichtet. »Die Bundesregierung hat starke Bedenken zur Vereinbarkeit derartiger steuerlicher Pläne mit den Grundsätzen der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und des Gleichheitssatzes«, heißt es im Finanzministerium. Man könnte hinzufügen, wenn die Steueroasen nicht in Monheim am Rhein oder in Ebersberg bei München liegen. Man sollte den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), an das Goethe-Zitat erinnern, welches er oftmals bei den Erpressungsrunden in Griechenland bemüht: »Ein jeder kehre vor seiner Tür, und rein ist jedes Stadtquartier.«