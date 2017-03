Müll-Rausbringer des Tages: Martin Schulz

Kochen kann er nicht, da muss er sich mal an die eigene Nase fassen, der Martin Schulz Foto: Bernd Thissen/dpa-Bildfunk

Es menschelt, wenn »Mister 100 Prozent« auf der Bildfläche erscheint. Selbst wenn die Bild am Sonntag einen knallharten Einblick in das ankündigt, was Martin Schulz als Kanzler »konkret« umsetzen will, geht es nicht ohne einen Exkurs darüber, wie bodenständig er in seine Nachbarschaft in Würselen eingebunden ist. Das Konkreteste, das wir erfahren, ist, dass er an der Waschmaschine alle Programme bedienen kann – das hat er mit einem durchschnittlich begabten 12jährigen gemein – aber dafür miserabel kocht – unterliegt in dieser Disziplin also einem heutigen Teenager, der mit TV-Sendungen von Spitzenköchen aufgewachsen ist.

Ansonsten bleibt es bei den üblichen Sprüchen: Alle sollen mehr bekommen. Familien durch kostenfreie Kinderbetreuung entlastet werden, trotzdem soll auch mehr Geld an die Bundeswehr gehen. Das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit stärke die Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und im Gesundheitssystem müsse der Wettbewerbsgedanke verdrängt werden, damit sich die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals und somit auch die Versorgung der Patienten verbessern. Außerdem hat er sich die »Ehe für alle« auf die Regenbogenfahne geschrieben.

Ehrenwerte Ziele, allerdings bleibt fraglich, warum Schulz so tut, als habe sich die SPD nicht bereits in der vergangenen Legislatur dafür einsetzen können. Er spricht wie ein Vertreter der Opposition, der die Bundesregierung auf den letzten Metern vor der Wahl vor sich hertreiben will. Mit so viel Heuchelei wird man auch in Würselen nicht zum Mann des Jahres. Vielleicht sollte er also einfach dabei bleiben, was er nach eigenen Angaben gut kann: Betten beziehen, Schnee schippen, Müll rausbringen. Aber bevor wir ihm das glauben, befragen wir doch noch mal die Nachbarschaft.