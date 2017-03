Gegenwind für Bayer

Das Bayer-Werk in Leverkusen hat in der Nacht sowohl etwas idyllisches, als auch etwas bedrohliches – wie der Gesamtkonzern, der für Investoren traumhafte Renditen verspricht, aber Umwelt- und Verbraucherschützer nicht ruhig schlafen lässt Foto: Oliver Berg/dpa-Bildfunk

Anfang Januar empfing Donald Trump die Chefs von Bayer und Monsanto zu einem Privatbesuch. Der damals kurz vor seiner Amtsübernahme stehende US-Präsident und die Spitzenleute der global agierenden Konzerne konnten sich darauf verlassen, dass die Botschaft verstanden wird: Wir sind uns einig und ein vereintes Bayer-Monsanto genießt die Unterstützung des politischen Führers der Supermacht USA. Am morgigen Dienstag nun treffen sich in Bonn die Aktionäre der Bayer AG zu ihrer jährlichen Hauptversammlung. Im Mittelpunkt steht die vereinbarte, aber von den Kartellbehörden noch nicht endgültig genehmigte Übernahme des US-Agro­chemie- und Gentechnikriesen Monsanto durch das Leverkusener Unternehmen. Aus diesem Anlass haben Kritiker des IG-Farben-Nachfolgeunternehmens zu Protesten und Aktionen aufgerufen, die von der »Coordination gegen Bayer-Gefahren« (CBG) und weiteren Nichtregierungsorganisationen (NGO) getragen werden.

Schon Bayer allein war und ist kein besonderer Sympathieträger. Globalisierungskritiker, Gentechnikgegner, Umwelt- und Verbraucherschützer, aber auch Gewerkschafter und diverse Basisinitiativen und haben stets versucht, dem Konzern und seiner Führung auf die Finger zu sehen. Sei es bei den vom »Aspirin«-Unternehmen angebotenen Medikamenten, den Chemieerzeugnissen oder den Produkten der Agrochemiesparte. Nach der bereits Ende 2016 zwischen beiden Multis vereinbarten Absicht, künftig als Einheit die Märkte aufzumischen, wird Bayer/Monsanto mit Gewissheit noch schärfer beobachtet.

»Größere Konzerne, größere Proteste«, überschreiben das die Kritiker in einer Ende vergangener Woche verbreiteten Presseinformation. CBG-Sprecher Axel Köhler-Schnura erläuterte: »Die beschlossene Übernahme von Monsanto durch den Bayer-Konzern verbreitert dieses Jahr sichtbar die Protestfront.« Während der Aktionärsversammlung in Bonn will die CBG wie in den letzten 32 Jahren Proteste organisieren – sowohl im Saal als auch davor. Diesmal habe das Bündnis zudem eine Demonstration und ein ganzes Veranstaltungs- und Protestprogramm in mehreren Städten initiiert. Bereits beim »Internationalen Monsanto-Tribunal«, das im Oktober 2016 in der niederländischen Hauptstadt Den Haag stattfand, kündigten viele Organisationen angesichts der Monsanto-Übernahme ihre Unterstützung für Proteste in der »Heimat« Bayers an.

Mag sein, dass der wachsende Widerstand die Konzernleitung dazu veranlasst hat, den Ort der Hauptversammlung von der Kölner Messe ins nahegelegene Bonn zu verlagern und dafür das World Conference Center (WCCB) als Veranstaltungsort zu buchen. Das hatte der Konzern am 22. Februar kurzfristig bekanntgegeben.

»Dahinter steht womöglich auch die Erwägung des Managements, aus der Großstadt Köln an einen ›ruhigeren Ort‹ zu ziehen, um Proteste klein zu halten. Da kann ich ihnen auch als Bonner sagen: Daraus wird nichts« zitiert CBG den Mitorganisator Simon Ernst vom ver.di-Bezirksfachbereichsvorstand Bildung, Wissenschaft und Forschung Nordrhein-Westfalen-Süd. »Wir werden laut vernehmbar am Ort des Geschehens, direkt in und vor der Aktionärsversammlung protestieren und laden alle dazu ein, früh aufzustehen und uns dabei zu unterstützen.«

Für die CBG hat der Gewerkschafter mittlerweile eine Demonstration angemeldet, die am Dienstag vormittag direkt vor dem WCCB stattfindet. Ernst wird in der Pressemitteilung mit der Frage zitiert: »Können wir es etwa still hinnehmen, wenn die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit der Profitwirtschaft einiger globaler Riesenkonzerne wie Bayer und Monsanto geopfert werden?«. Köhler-Schnura ergänzte: »Durch die Megafusion entsteht ein Monopol im Bereich des gentechnisch hergestellten Saatguts und der Pestizide und damit eine unkalkulierbare Gefahr für die Ernährung der Menschheit.«

Natürlich will Bayer dagegenhalten und das schlechte Monsanto-Image aufpolieren. Dieser Kampagne »wollen wir einen Strich durch die Rechnung machen«, so Köhler-Schnura weiter. Für den Konzern könne das am Ende auch gewaltig nach hinten losgehen. »Auch der Protest ist jetzt ja angesichts der Übernahme immer mehr vernetzt«. Es gelte, der Herausforderung mit »globalen Widerstand« zu begegnen. www.cbgnetwork.de