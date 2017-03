Sachsensumpf: Streit unter Brüdern

Wer hat's bezahlt? Auch parlamentarische Anfragen dazu, werden nicht zufriedenstellend beantwortet Foto: Jörg Carstensen/dpa-Bildfunk

Aussage steht gegen Aussage, was die Finanzierung der Publikation der Tagebücher des früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (CDU) angeht: Entweder lügt Biedenkopf, oder der amtierende sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Schon seit Ende 2015 steht diese Frage im Raum. Seitdem versucht der Linke-Landtagsabgeordnete André Schollbach mittels mehrerer parlamentarischer Anfragen an die Staatsregierung Licht in die Angelegenheit zu bringen. Zur Erinnerung: Die Staatskanzlei Tillichs hatte der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung vom 18. November 2013 bis zum 30. September 2015 insgesamt 307.900 Euro zur Finanzierung der drei Tagebuchbände des ehemaligen Ministerpräsidenten zukommen lassen. Biedenkopfs Erinnerungen waren im September 2015 vom »Siedler Verlag« veröffentlicht worden.

Biedenkopf hatte sich im Vorwort des ersten Bandes überschwenglich bei seinem Parteifreund Tillich für dessen großzügige Unterstützung bedankt und darin betont, dass »die ersten drei Bände des Tagebuchs in der vorliegenden Form im Herbst 2015« hätten erscheinen können, sei »der Entscheidung des Freistaates Sachsen und seines Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich zu verdanken, da er »die Publikation des Tagebuches zu seiner Sache« gemacht habe.

Tillich selbst hatte frühere Anfragen Schollbachs zu dieser Thematik hingegen stets recht verschwurbelt beantworten lassen, dabei aber die Hartnäckigkeit des Linke-Politikers unterschätzt, der die Sache nicht auf sich beruhen ließ. Nun beantwortete die Staatsregierung eine weitere Anfrage Schollbachs, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Darin legt sich die Staatsregierung nun eindeutig fest und widerspricht der bisherigen Darstellung Biedenkopfs.

»Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Stanislaw Tillich, hat zu keinem Zeitpunkt, nirgendwo, unter keinen Umständen an niemand und auf keine Weise konkret Aufträge oder Weisungen hinsichtlich der Förderung der Tagebuchreihe von Herrn Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf durch den Freistaat Sachsen sowie der Aufwendung von Finanzmitteln des Freistaates Sachsen hierfür erteilt«, heißt es in der Antwort.

Der Linke-Politiker Schollbach hingegen verwies am Donnerstag erneut auf ein Interview, welches Biedenkopf der Sächsischen Zeitung gegeben hatte. Es war am 20. Mai 2016 veröffentlicht worden. Darin hatte der Altministerpräsident einmal mehr seine Sicht auf die Dinge dargestellt: »Das Tagebuchprojekt ist ein Projekt des Freistaates. Es geht auf Tillichs Vorschlag zurück, die Tagebücher aus den Jahren 1989 bis 2000 aus Anlass des 25jährigen Jubiläums des Freistaates im Herbst 2015 vom Freistaat herausgeben zu lassen. Das Land sollte die Kosten für die Bearbeitung und die Veröffentlichung der Texte und den Erwerb der Rechte übernehmen. Die Kosten für die Neuauflage des ersten Bandes haben wir selbst übernommen. Inzwischen lehnt der Ministerpräsident die weitere Erfüllung unserer Vereinbarung ohne Begründung ab. Hätten wir das gewusst, hätten wir Tillichs Angebot nie angenommen«, sagte Biedenkopf.

Schollbach stellte unterdessen am Donnerstag klar, in dieser Angelegenheit keineswegs klein beigeben zu wollen. Schließlich stünden die »Aussagen von Ministerpräsident Tillich und Ministerpräsident a. D. Biedenkopf ganz offensichtlich in Widerspruch zueinander«. Nur eine Version könne stimmen. »Ich möchte Licht ins Dunkel bringen und die zwielichtige Rolle von Ministerpräsident Tillich bei der Finanzierung der Tagebücher aufklären«, kündigte Schollbach an. Er hat deshalb bereits Klage beim Verfassungsgericht eingereicht, weil seiner Meinung nach die Beantwortung seiner parlamentarischen Anfragen nur unzureichend erfolgte. Nach Angaben von Welt online will die Kammer am Dienstag ihre Entscheidung verkünden.