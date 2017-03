Gegen rechts, aber ohne auszuschnüffeln

Darf ein AfD-Wähler die ver.di-Fahne tragen? Foto: Swen Pförtner/dpa-Bildfunk

Der Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat am späten Freitag nachmittag Stellung zu einer von ihrem Landesbezirk Niedersachsen-Bremen in Umlauf gebrachten »Handlungshilfe für den Umgang mit Rechtspopulisten in Betrieb und Verwaltung« bezogen.

Die Positionen der AfD und Äußerungen ihrer Führungsspitze richteten sich immer wieder gegen die Interessen von Erwerbstätigen, Erwerbslosen und Rentnern. »Ganz gleich ob es um die Anhebung des Rentenalters gehe, die Abschaffung der gesetzlichen Rentenversicherung, die Absage an eine Erbschafts- und Vermögensbesteuerung oder um oftmals fremdenfeindliche Positionen im Umgang mit Zugewanderten und Flüchtlingen«, hieß es. Gewerkschaftsmitglieder wegen ihrer politischen Haltung auszuschnüffeln, entspreche nicht dem Selbstverständnis von ver.di »und kann und wird für die Organisation niemals handlungsleitend sein«, erklärte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.

In den Handlungshilfen heißt es: »Betriebs- und Personalräte und die Jugend- und Auszubildendenvertretung wachen darüber, dass bei der Arbeit niemand benachteiligt wird. Dabei geht es um Benachteiligungen wegen ›Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung (...) oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität (Betriebsverfassungsgesetz)‹.« Das friedliche Zusammenleben im Betrieb hänge davon ab, dass engagierte Menschen darauf achten und sich zu Wort melden, wenn es zu ausländerfeindlichen, nationalistischen oder rechtspopulistischen Vorkommnissen komme.

Ver.di erfasse keine Parteimitgliedschaft von Mitgliedern, erklärte der Bundesvorstand. Bsirske machte zugleich deutlich, dass neonazistische Positionen in der Gewerkschaft keinen Platz hätten. Soweit solche Positionen nachweisbar bezogen würden, verstieße dies gegen die Grundwerte der Organisation und könne zum Ausschlussverfahren führen. Seit der Gründung von ver.di im Jahre 2001 seien aus diesem Grund zwei Ausschlussverfahren notwendig gewesen. (jW)