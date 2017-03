»Originäre Werte«

Rechte Front: Giorgia Meloni bei einem Auftritt mit Silvio Berlusconi und Metteo Salvini (Bologna, 8.11.2015) Foto: Stefano Rellandini/Reuters

Die äußerste Rechte Italiens soll sich in einem Bündnis unter dem Namen Centrodestra (Rechtes Zentrum) zusammenschließen. Giorgia Meloni, die Führerin der »Brüder Italiens« (Fratelli d’Italia, FdI), will dazu ihre Partei mit der Forza Italia (FI) von Expremier Silvio Berlusconi und Matteo Salvinis Lega Nord zusammenführen. Von Beruf Journalistin, war die heute 40jährige in der letzten Regierung Berlusconis 2008 bis 2011 Jugend- und Sportministerin.

Als Bedingung für ein Zusammengehen nannte sie am Dienstag in einem Interview mit dem Onlineportal Huffington Post, dass sich das Bündnis zu den »originären Idealen« bekennen müsse. Meloni bezog sich selbstredend auf Benito Mussolini, denn die Wurzeln der FdI reichen bis 1946 zurück, als die Partei des »Duce« als Italienische Sozialbewegung (MSI) wiedergegründet wurde. Die MSI nannte sich 1994 in Alleanza Nazionale (AN) um und trat 2008 Berlusconis Partei Volk der Freiheit (PdL) bei. Aus der nach dem Sturz Berlusconis im November 2011 wieder aus der PdL ausgeschiedenen AN entstanden 2012 die FdI, deren Führung Meloni 2014 übernahm. Nach Schätzungen hat sie rund 100.000 der einst etwa 500.000 Anhänger der AN unter dem neuen Namen versammeln können. Die Hardlinerin gilt als aussichtsreiche Kandidatin bei möglichen vorgezogenen Parlamentswahlen. Bei der Bürgermeisterwahl in Rom kam sie im vergangenen Juni im ersten Wahlgang auf 20 Prozent der Stimmen.

Melonis Ausführungen sind eine Folge der Krise, in die Italiens extreme Rechte seit dem Fall Berlusconis geraten ist. Bei den Wahlen 2013 erlitt dessen PdL eine Niederlage und fiel hinter der Demokratischen Partei (PD) auf Platz zwei zurück. Als es mit der auf Rang drei liegenden Protestbewegung Fünf Sterne (M5S) zum Patt im Senat kam, half Berlusconi Matteo Renzi aus der Bredouille, der seit 2014 Ministerpräsident und PD-Chef war. Selbst nach der Niederlage im Referendum über die Senatsreform im Dezember wollte Berlusconi Renzi helfen, im Amt zu bleiben. Der Medienmogul darf seit einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Korruption und Steuerhinterziehung keine öffentlichen Ämter mehr ausüben. Durch die Annäherung an Renzi wollte er eine Aufhebung dieser Auflage erreichen. Renzi kam dem jedoch nicht nach.

Der Kurs Berlusconis hat nicht nur in seiner inzwischen wieder in Forza Italia zurückgetauften Partei zu heftigen Auseinandersetzungen geführt, sondern auch das gesamte rechte Lager gespalten. Meloni verlangte deshalb als Bedingung für eine Zusammenarbeit auch ein Ende jeder Unterstützung Renzis durch Berlusconi. Zudem müsse die FI die Fraktion der christdemokratischen EVP im Europaparlament verlassen.

Die FdI-Chefin meldet sich nicht zufällig gerade jetzt zu Wort. Noch vor möglichen Parlamentswahlen finden von April bis Juni in mehr als 1.000 Städten und Gemeinden, darunter auf Sardinien und Sizilien sowie in Südtirol, Wahlen statt, bei denen die Rechten auf Achtungserfolge hoffen. Meloni fordert, keine Flüchtlinge mehr ins Land zu lassen und die Meerenge zu Sizilien abzuriegeln. Salvinis Lega Nord hat die lange verfolgte Abspaltung der norditalienischen Regionen vom Zentralstaat aufgegeben und will sich nach dem Vorbild des Front National in Frankreich als gesamtnationale Partei aufstellen.