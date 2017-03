Keine Körner auf der Via Roma

Aus dem Windschatten heraus: Kwiatkowski (Mitte) vor Sagan (l) und Alaphilippe Foto: Dario Belingheri/ANSA/AP/dpa

Wenn die Forsythien dezentes Grün zeigen, wird in Norditalien der Frühjahrsklassiker Mailand–San Remo ausgefahren, mit beinahe 300 Kilometern der »lange Kanten« unter den Eintagesrennen für Straßenradsportler. Es folgen im April die Flandern-Rundfahrt, mein Lieblingstagesrennen von Paris nach Roubaix sowie Lüttich–Bastogne–Lüttich wieder in Belgien und schließlich im Oktober die Lombardei-Rundfahrt in Italien. Diese fünf Rennen haben monumentale Bedeutung, da sie schon vor dem Ersten Weltkrieg im Kalender standen. Einzigartige Charakteristika machen bis heute ihren Reiz aus.

Der extreme Ritt, der am Sonnabend an der italienischen Riviera auf dem Programm stand, ist, wie erwähnt, besonders durch seine Länge gekennzeichnet. Solche Distanzen gehörten bis in die 1960er Jahre zur Normalität. Erst mit der Professionalisierung des Velosportes und der damit einhergehenden Spezialisierung verschiedener Fahrertypen wurden die Radetappen sukzessive kürzer.

Während bei der Erstaustragung vor 110 Jahren 33 Fahrer nach Ligurien strampelten, starteten bei der 108. Auflage in diesem Jahr genau 200 Giganten der Landstraße. Rekordsieger der »La Classicissima« ist mit sieben Triumphen »Kannibale« Eddy Merckx. Als erfolgreichster Teilnehmer aus der BRD steht Erik Zabel mit vier Erfolgen in den Annalen. Er kassierte auch die wohl unnötigste Niederlage in diesem tollen Rennen. 2010 sah er sich als sicherer Sieger, riss in klassischer Manier kurz vor dem Zielstrich die Arme hoch – und wurde noch vom Spanier Óscar Freire abgefangen. Es ging um Zentimeter. Fassungslos saß ich vor der Flimmerkiste.

Die diesjährige Ausgabe begann beinahe bedächtig. Unmittelbar nach dem Start bildete sich eine Spitzengruppe aus zehn Fahrern. Das Peloton ließ sie auf bis zu fünf Minuten davonziehen. Als es in die zielnahen Anstiege, die Capis, ging, wurde die Lücke zugefahren. Vorneweg die französische Mannschaft FDJ des Vorjahressiegers Arnaud Démare. Auch das bayerische Team Bora-Hansgrohe um den slowakischen Weltmeister und Mitfavoriten Peter Sagan beteiligte sich. Als die Tifosi knapp 40 Kilometer vor dem Ziel die Hügel mit wundervoller Pyrotechnik illuminierten, konnten die Fahrer dem keinerlei Aufmerksamkeit schenken, es kam zur Ausdünnung des Pelotons.

Bis zum letzten Anstieg, dem Poggio, rechneten sich diverse Favoriten noch Chancen aus. Sie hatten diese Rechnung aber ohne Peter Sagan gemacht. Kurz vor dem Scheitelpunkt trat er an, das Peloton explodierte, wie es im Radlerjargon so schön heißt. Lediglich die Sprinter Julian Alaphilippe (Quick-Step) und Michal Kwiatkowski (Sky) konnten ihm folgen. Auch für den 2015er Sieger aus dem Radsportstädtchen Gera, John Degenkolb (Trek), war hier leider das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber immerhin wieder mal eine Selektion des Feldes vor San Remo und kein gefährlicher Massensprint.

Nun hoffte ich auf den großartig verrückten Typen aus der Slowakei. Die Verfolger waren abgehängt, die drei machten es unter sich aus. Auf der Via Roma versuchte Sagan den Sprint von vorne zu fahren. Die Taktik war einen Versuch wert, ging aber nicht auf. Kurz vor der Ziellinie hatte der Weltmeister keine Körner mehr, der Pole Kwiatkowski siegte dann doch recht souverän aus dem Windschatten heraus. Eine wundervolle »Primavera« mit spannendem, durchaus überraschenden Finale. Und Peter Sagan wird dann eben im Velodrome von Roubaix gewinnen.