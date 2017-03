Nachschlag: »Amerika über alles«

»Wir haben beide etwas gemein«, so Trump auf der Pressekonferenz mit Merkel. »Wir wurden beide von Obama abgehört.« Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Da war Deutschlandfunk-Redakteur Thilo Kößler aber sauer, als US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel am Freitag in Washington twitterte, dass die Zusammenkunft zwar »großartig« verlaufen sei, allerdings schulde Deutschland den USA gewaltige Summen Geldes für seine Verteidigung. Trump unterschlage nicht nur, so Kößler, dass Merkel sich ja gerade dazu bereit erklärt habe, den deutschen Verteidigungshaushalt anzuheben. Auch zahle Berlin schon »ein Drittel« der Stationierungskosten für die US-Armee in Deutschland. Diese sei außerdem keineswegs nur zum Schutz der BRD hier, sondern aus massivem Eigeninteresse. Ohne die hiesigen Basen könne Washington nämlich »seine Aktivitäten im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und in Osteuropa praktisch einstellen«. Und wozu dienen letztere? »Donald Trump meint wirklich ›Amerika über alles‹, wenn er ›America first‹ sagt«, empörte sich Kößler. Danke, dies einmal in aller Deutlichkeit herausgestellt zu haben. (jt)