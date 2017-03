Lebenslang für Gewerkschafter

Polizisten vor der ausgebrannten Fabrik in Manesar (19. Juli 2012) Foto: Ahmad Masood/Reuters

Vor einem Gericht im indischen Gurgaon, einer Nachbarstadt Delhis, ist am Sonnabend mit der Strafmaßverkündung in erster Instanz der Prozess gegen Arbeiter aus dem Werk Manesar des Autobauers Maruti Suzuki zu Ende gegangen.

Am 18. Juli 2012 war es dort zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Das eigentliche Urteil war bereits am 10. März erfolgt: Von den insgesamt 148 Angeklagten, von denen viele schon seit damals im Gefängnis saßen, wurden am Sonnabend 117 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Unter den 31 verbleibenden waren 18 wegen minder schwerer Delikte wie Aufstand und Sachbeschädigung angeklagt. Vier, gegen die ein Strafmaß von fünf Jahren erging, müssen nun noch einige Monate in Haft bleiben – die anderen 14 kommen frei, müssen nur noch eine ergänzende Geldstrafe zahlen. Mit größter Spannung war allerdings das Urteil gegen den »harten Kern« erwartet worden. Die 13 Männer sollen wegen Mordes nun lebenslang hinter Gitter, sofern nicht der von den Verteidigern bereits angekündigte Berufungsantrag vor dem High Court (Landgericht) am Ende Erfolg haben sollte.

Das Werk, in dem jährlich 550.000 Fahrzeuge gefertigt werden (ein Drittel der Maruti-Gesamtproduktion), liegt 30 Kilometer südlich von Del hi. Elf der 13 gehören zur Führung der Maruti Suzuki Workers Union ­(MSWU). Die Gewerkschaft war erst 2011 gegründet worden, um in gemeinsamer Anstrengung vor allem gegen fortgesetzte Lohndrückerei zu kämpfen. Immerhin 20.000 Rupien (gut 280 Euro) verdient ein festangestellter Arbeiter in Manesar. Für indische Verhältnisse ist das recht ordentlich. Doch für Maruti Suzuki gilt, was auch in anderen Branchen zu beobachten ist: Nur ein kleiner Teil der Belegschaft kommt in den Genuss des Betrages. Beispielhaft für viele andere steht, was Amarjeet (der nur einen Namen hat) gegenüber der Tageszeitung Hindustan Times erzählte. Bei seiner Einstellung 2007 sei er als »Praktikant« mit nur 3.500 Rupien abgespeist worden. Und als er fünf Jahre später im Zuge der eskalierten Proteste mit mehr als 100 Kollegen festgenommen wurde, hatte er zwar inzwischen eine Festanstellung, der Lohn war aber nur auf 10.000 Rupien gestiegen. Insgesamt seien ein Drittel der Beschäftigten bis heute offiziell Kontraktarbeiter, die nur 6.000 Rupien verdienten, so die Economic Times, das Wirtschaftsblatt der Times of India.

Als die Auseinandersetzungen an jenem Tag vor bald fünf Jahren aus dem Ruder liefen, waren zeitweise 1.200 Polizisten im Einsatz. Unklar ist nach wie vor, wer mit der Gewaltanwendung begonnen hat. Während die Firmenleitung die komplette Schuld dem »Mob« protestierender Arbeiter zuschiebt und diese Version auch als alleinige Variante in einigen Medien Niederschlag fand, werfen die Gewerkschafter dem Management vor, damit begonnen zu haben, brutal auf streikende Beschäftigte loszuprügeln. Daraufhin hätten sich die Kollegen gewehrt. Entzündet hatte sich der Zusammenstoß offenbar an der Maßregelung eines einzelnen Mitarbeiters. Doch schon zuvor gab es immer wieder heftige Auseinandersetzungen, weil das Management unter anderem die gewerkschaftliche Organisation der Belegschaft unterbinden wollte und sich auch nach der formellen Anerkennung der MS WU jedem Dialog verweigerte. Drei Streiks mit 4.000 Teilnehmern sind allein für den Zeitraum 2011/12 aktenkundig.

Dass sich an jenem Julitag 2012 die aufgestaute Wut zumindest bei einigen Kollegen in blanker Gewalt gegenüber den Vertretern der Firmenleitung entlud, womöglich durch zielgerichtete Provokation befördert, lässt sich allerdings kaum leugnen. Schon die Sachbeschädigungen waren so groß, dass die Fabrik einen Monat Produktionsstopp hatte. Fatal endete die Eskalation für Awanish Kumar Dev. Der Leiter der Personalabteilung war den Untersuchungen zufolge brutal niedergeschlagen und liegengelassen worden, so dass er beim anschließenden Brand starb. Wie dieser entstand, ist jedoch bis heute nicht erwiesen. Insgesamt 100 Vertreter der Leitungsebene und mehrere Polizisten wurden bei den Ausschreitungen verletzt.

»Maruti hat willkürlich die Gewerkschaftsführer beschuldigt«, so Vrinda Grover, einer der Verteidiger. »Man hat das Strafrecht gezückt, um die Arbeiterbewegung zu schwächen.« Ähnlich sieht das Gautam Mody, der Generalsekretär der New Trade Union Initiative. Mit Blick auf den Prozess würden Beschäftigte mit kurzer Betriebszugehörigkeit sich künftig dreimal überlegen, ob sie ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisation einfordern, zitierte ihn die Hindustan Times. Teilweise hat aber gerade dieser Fall die Arbeiter über die Autofabrik hinaus in Solidarität vereint, schreibt das Blatt. »Wir wollen, dass unsere Kameraden freikommen. Maruti hat uns schon jetzt enger zusammengeschweißt, als eine Gewerkschaft das könnte«, so ein Mitarbeiter einer anderen Tochterfirma des Suzuki-Konzerns in der Gegend. Schon in der Folge der Ereignisse von 2012 war das zu beobachten. Die Firma hatte 546 in der Mehrzahl Festangestellte, die ebenfalls wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten bekannt waren, gefeuert. Etliche tauchten unter, konnten sich aber stets der Unterstützung ihrer Kollegen sicher sein.