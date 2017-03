Solidaritätsdemonstration

Mehr als 30.000 Menschen haben am Samstag in London gegen Rassismus protestiert. Die Kundgebung fand im Rahmen des von den Vereinten Nationen am 21. März begangenen »Tags gegen Rassismus« statt. Auch in Athen, Berlin und Wien gingen Menschen auf die Straße. Die Organisatoren erklärten gegenüber der Zeitung Independent, sie solidarisierten sich mit Flüchtlingen und Migranten, die seit dem »Brexit«-Referendum im vergangenen Jahr und der Wahl von US-Präsident Donald Trump rassistischer Hetze und Attacken ausgesetzt seien. (jW)