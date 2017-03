Mehr Geld für »moderne« Kriege

Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump (Washington, 17. März) Foto: STRINGER/Reuters

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind am Freitag abend in Washington zu einem ersten Treffen zusammengekommen. Merkel hob die Notwendigkeit eines »fairen Handels« zwischen Deutschland und den USA hervor. Sie machte deutlich, dass Freizügigkeit gerade auch für die deutsche Wirtschaft wichtig sei. Zudem würde sie sich freuen, wenn die von Trump abgelehnten Verhandlungen über das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP wieder aufgenommen werden könnten.

Trump sagte am Freitag gleichwohl, er erwarte »großartige Handelsbeziehungen mit Deutschland«. Er betonte: »Wir wollen Fairness, keine Siege.« Er verwies darauf, dass alle NATO-Mitglieder ihre finanziellen Verpflichtungen für das Militärbündnis erfüllen müssten und meinte damit wohl auch Deutschland. Die Bundesrepublik hat, wie viele andere Staaten auch, zugesagt, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, ist dem aber bisher nicht nachgekommen. Merkel sicherte Trump zu, die deutschen Militärausgaben weiter zu erhöhen. Deutschland habe sich auf das NATO-Ziel verpflichtet, bis 2024 die Zwei-Prozent-Grenze zu erreichen. Nach dem Abflug der Bundeskanzlerin teilte Trump mit, die Bundesrepublik schulde der NATO und den USA »riesige Summen«.

Bundesverteidigungsministerin Ur­sula von der Leyen (CDU) kommentierte die Äußerungen Trumps am Sonntag: Es sei falsch, das gemeinsame Ziel der Mitgliedsstaaten, bis 2024 zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, nur auf die NATO zu beziehen. »Es gibt kein Schuldenkonto in der NATO.« Sie setze sich dafür ein, dass in der NATO neben den Rüstungsausgaben künftig auch die Auslandseinsätze der Mitgliedsstaaten unter anderem im Kampf gegen den »Islamischen Staat« gegeneinander aufgerechnet würden. »Was wir alle wollen, ist eine faire Lastenteilung, und die braucht einen modernen Sicherheitsbegriff«, sagte die Ministerin. »Dazu gehört eine moderne NATO, aber ebenso eine europäische Verteidigungsunion wie Investitionen in die Vereinten Nationen.« (dpa/jW)